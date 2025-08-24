인생은 직선으로만 흐르지 않지, 그걸 알려주는 클래식

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아르투르 렘바에스토니아의 대표적인 피아니스트이자 작곡가 아르투르 렘바(1885?1963). 그는 에스토니아 최초의 피아노 협주곡을 작곡했으며, 러시아와 유럽 무대에서 활발히 활동하며 고국의 음악사를 새롭게 쓴 인물이다. ⓒ emic.ee 관련사진보기

큰사진보기 ▲탈린 올드타운 전경과 성 올라프 교회 첨탑에스토니아 탈린 구시가지. 붉은 지붕들이 이어진 풍경 너머로 성 올라프 교회의 첨탑이 우뚝 솟아 있다. 필자는 이곳에서 여행 가이드로 활동하며 골목 구석구석을 외우던 기억을 떠올린다. ⓒ 길은영 관련사진보기

"이건 한국에서 절대 들을 수 없는 클래식이다."

덧붙이는 글 | 에스토니아에서 유학하던 시절, 아르투르 렘바의 음악을 처음 접했을 때의 충격을 아직도 기억합니다. 당시에는 낯설었지만 점점 그 음악 안에서 고향 같은 따뜻함을 느끼곤 했습니다. 한국에서는 거의 알려지지 않은 이름이지만, 이 글을 통해 조금이나마 그와 그의 음악이 소개되기를 바라는 마음입니다.

처음 이 곡을 들었을 때, 나는 이유도 모른 채 마음을 빼앗겼다. 설명할 길은 없었지만 묘한 힘이 있었다. 누구나 흥얼거릴 수 있는 민요처럼 친근한 선율이 곡 안에 스며들어 있었다. 마치 우리의 아리랑처럼. 낯설지만 동시에 익숙한, 그래서 설명할 수 없이 끌리는 음악. 그것이 내가 아르투르 렘바(Artur Lemba, 1885~1963)의 피아노 협주곡 1번 G장조를 좋아하게 된 첫인상이었다.이 협주곡은 시작부터 그렇게 나의 귀를 끌어당겼다. 민요의 느낌이 지나가고나면 오케스트라는 마치 영화가 막 시작할 때 폭죽을 터뜨리듯 긴장감을 한껏 끌어올린다. 화려하고 신나는 기운이 청중을 감싸고, 그 클라이맥스를 무대의 주인공인 피아노가 오케스트라의 폭죽을 받아서 연주를 시작한다.작곡 어법이 매끄럽지 않아 평론가들은 탐탁지 않게 보지만, 완벽한 곡만이 사람들의 귀를 사로잡지는 않는다. 이 정도의 빌드업도 충분히 아름답게 들린다.아르투르 렘바는 한국인에게 아주 낯선 이름이지만, 에스토니아 음악사에서는 빼놓을 수 없는 인물이다. 러시아 상트페테르부르크 음악원에서 림스키-코르사코프와 글라주노프에게 배운 그는, 에스토니아 최초의 본격적인 피아니스트이자 작곡가였다.1905년, 스무 살 청년이던 그는 피아노 협주곡 1번을 작곡했다. 초고를 거쳐 1910년 여름 에스토니아의 작은 도시 엘바(Elva)에서 최종 개정판으로 완성되었고, 이후 1920년대 Esto-Muusika 출판사에서 피아노 악보 초판이 발간되었다.이 협주곡은 당시 에스토니아에서 중요한 의미를 가졌다. 1918~1940년, 짧은 독립 시기의 무대에서만도 20회 가까이 연주되었는데, 대부분은 작곡자 본인이 직접 피아니스트로서 무대에 올랐다. 단순한 학생의 패기 어린 작품을 넘어, 그 시절에는 독립국 에스토니아의 자부심을 보여주는 음악이기도 했던 것이다.이 협주곡을 듣다 보면, 곡 전체가 주는 분위기가 참 독특하다. 선율은 화려하지 않고 단순하다. 누구라도 입으로 흥얼거릴 수 있을 만큼 직선적이고 명료하다. 그러나 바로 그 담백함이 바로 이 곡의 힘이다.라흐마니노프의 협주곡처럼 폭풍우처럼 몰아치지도 않고, 브람스의 협주곡처럼 무겁게 가라앉지도 않는다. 대신 북유럽 특유의 서늘하고 맑은 호흡으로 흘러간다. 오케스트라가 긴장을 차곡차곡 쌓아 올리면, 피아노가 등장해 그 에너지를 서정으로 전환시킨다.불꽃놀이의 화려한 순간 뒤에 찾아오는 고요한 밤하늘처럼, 환희와 쓸쓸함이 공존한다. 그래서 나는 이 곡을 들을 때마다, 단순한 환희 너머에 숨어 있는 또 다른 이야기를 발견하게 된다.이 곡이 특별한 이유는 단순히 작곡가의 첫 협주곡이라서가 아니다. 나에게는 유학 시절의 한 장면과 겹쳐져 있기 때문이다.에스토니아는 유럽여행 1순위 국가는 아니다. 하지만 북유럽과 러시아 패키지 여행을 갈 때 하루정도 꼭 들르는 스팟이다. 덕분일까. 한국인 관광객을 대상으로 현지에서 유학생으로서 살고 있는 지역을 가이드가 되어서 관광객들에게 설명해주는 일을 할 수 있었다.첫 가이드 일이 있던 그 전날 밤 탈린의 올드타운을 몇 번이고 돌았다. 나는 심한 길치라 지도를 보고 길을 찾는 게 거의 불가능했다. 30명 가까이 되는 사람들을 데리고 길을 헤매는 일만은 절대 피하고 싶었다. 그래서 몸으로 길을 외우기로 했다. 그날 나는 수없이 돌고 또 돌며, 내일의 무대를 준비했다.그때의 발걸음은 마치 렘바 협주곡의 피아니스트 솔로 부분 같았다. 혼자서 음악 전체를 맡아서 이끌고 나가는 부분이다. 즐겨야 하지만 알게 모르게 긴장감도 느껴진다. 다음 날이 되고 첫 가이드 일은 아무 탈 없이 흘러가는 듯 했다. 모든 것이 잘 끝난 줄 알았는데, 마지막에 관광객들을 버스에 태워 보내야 하는데 문제가 생겼다.나는 버스가 모두 한 곳으로 오는 곳이 지정되어 있는 줄 알았는데, 미팅 장소가 두 곳이라서 운전기사님과 협의를 했어야 한다는 거다. 몰랐던 나는 손님들을 차가 없는 쪽으로 안내했고, 우여곡절 끝에 손님들은 무사히 러시아로 넘어갈 수 있었다.돌이켜보면, 그 경험마저도 렘바 협주곡과 닮았다. 화려하게 시작해 모든 것이 잘 풀리는 듯하지만, 곧 예상치 못한 긴장과 전환이 찾아온다. 음악도, 인생도 늘 직선으로만 흐르지는 않는다. 그리고 나는 탈린의 올드타운에서, 그리고 렘바의 음악에서 그 사실을 깨닫는다.세상에 유명한 사람도 많고, 유명한 클래식 곡도 많지만 우리가 잘 알지 못해도 악보 속에서 빛나고 있는 원석같은 곡들이 있다. 렘바의 피아노 협주곡 1번도 그중 하나다. 작은 나라 출신, 수많은 작곡가 속, 거대한 음악사의 흐름 속에서는 가려졌지만, 나의 마음을 위로해주는 것은 출신이나 유명세가 아니다.안타깝지만 이 곡을 한국에서 실황으로 들을 기회는, 솔직히 말해 없다. 연주하고자 하는 피아니스트도 많지 않다. 오케스트라가 선택하는 레퍼토리와도 거리가 멀다. 그러나 그 사실이 오히려 이 음악을 더 특별하게 만든다. 지금 이 순간 내가 이 곡을 듣는다는 것 자체가, 세계어디서도 쉽게 얻을 수 없는 값진 경험이 아닐까?그래서 나는 감히 말한다.