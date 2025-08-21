문화예술현장 집중 토론회, 무슨 대화 오갔나

AD

지난 20일 오후, 서울 종로구 낙원상가 엔피오피아 다목적홀에서 '이재명 정부 문화정책을 묻는다'라는 주제로 문화예술현장 집중토론회가 열렸다. 문화연대, 블랙리스트 이후, 한국문화정책연구소 등 6개 단체가 공동으로 마련한 이 토론회는 이재명 정부의 문화정책에 대한 깊이 있는 분석과 비판을 담아냈다.토론회는 1, 2부로 나뉘어 진행됐다. 1부 첫 번째 발제는 염신규 한국문화정책연구소장이 '이재명 정부 문화강국론에 대한 비판적 검토'를 주제로 발표했다. 염 소장은 백범 김구 선생의 <나의 소원>을 인용하며, 문화강국론이 가진 한계를 지적했다.이어 백원담 성공회대 석좌교수는 '문화강국'이라는 표현이 오늘날 문화의 복잡한 양상을 제대로 담아내지 못한다고 꼬집었다. 최승훈 K-콘텐츠산업협의회 간사는 '산업과 예술'을 이분법적으로 나누는 사고에서 벗어나야 한다고 강조했다.두 번째 발제는 정윤희 블랙리스트 이후 총괄 디렉터가 '문화예술행정의 관료주의 극복과 민주화를 위한 개혁 방향'에 대해 발표했다. 정 디렉터는 블랙리스트 사태가 문화체육관광부 관료주의 개혁의 진부한 구호가 되어버렸다고 개탄하며, 윤석열 정부 이후 최근까지의 블랙리스트 사례를 담은 '블랙리스트 이후의 블랙리스트 일지' 문서를 공개해 참석자들의 이목을 집중시켰다.예정된 시간을 훌쩍 넘긴 1부에 이어 2부 자유토론에서는 진지하면서도 솔직한 의견들이 오갔다. 민주당에 우호적인 단체들이 주축이었음에도 불구하고, 이재명 정부의 문화정책에 대한 비판은 날카로웠다.한 참석자는 "이재명 대통령의 성장 환경이 워낙 열악해 문화를 충분히 향유하지 못한 것 같다. 김혜경 여사와 함께 토론회 자리를 마련하면 어떻겠냐"는 뼈있는 농담을 건네 웃음을 자아내기도 했다.이날 토론회는 표면적인 지지를 넘어, 문화예술계가 진정으로 바라는 정책 방향에 대해 진솔하게 논의하는 의미 있는 자리였다.