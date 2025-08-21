조승문 화성 부시장 "체계적이고 실효성 있는 산업안전 정책 수립할 것"

큰사진보기 ▲조승문 화성특례시 제2부시장이 20일 오후 시청 본관 5층 대회의실에서 열린 '산업안전지수 개발 및 산업안전 현황 시각화 공동연구' 업무협약식에서 발언하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

"화성특례시는 전국 최대 규모의 제조업이 밀집한 도시로, 산업안전은 시민의 생명과 직결되는 핵심 과제입니다."

큰사진보기 ▲조승문 화성특례시 제2부시장과 홍성식 근로복지연구원장, 박철수 화성시연구원장이 ‘산업안전지수 개발 및 산업안전 현황 시각화 공동연구’를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

AD

조승문 화성특례시 제2부시장의 말이다. 화성특례시(시장 정명근)가 전국 최초로 지역 맞춤형 산업안전지수 개발에 착수했다.화성특례시는 20일 오후 시청 본관 5층 대회의실에서 근로복지연구원, 화성시연구원과 함께 '산업안전지수 개발 및 산업안전 현황 시각화 공동연구'를 위한 업무협약을 체결하고 착수보고회를 개최했다.이날 협약식에 참석한 조승문 부시장은 "이번 공동연구는 산재보험 빅데이터와 지역 데이터를 융합해 보다 체계적이고 실효성 있는 산업안전 정책을 수립하는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.협약식에는 조승문 부시장을 비롯해 홍성식 근로복지연구원장, 박철수 화성시연구원장 등 관계자 13명이 참석했다. 협약식은 공동연구 추진을 위한 협약 체결과 연구과제 착수 보고 순서로 진행됐다.이날 협약에 따라 세 기관은 산업재해 관련 데이터를 수집·분석해 화성형 산업안전지수를 개발하고, GIS(지리정보시스템)를 기반으로 한 산업안전 모니터링 체계를 시범 구축할 계획이다.이를 통해 지역 산업 특성을 반영한 정량적 안전 지표를 마련하고, 재해 발생 전 단계에서의 예방 활동과 위험 요소 최소화를 실현할 수 있을 것으로 기대된다.