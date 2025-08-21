조승문 화성 부시장 "체계적이고 실효성 있는 산업안전 정책 수립할 것"

"화성특례시는 전국 최대 규모의 제조업이 밀집한 도시로, 산업안전은 시민의 생명과 직결되는 핵심 과제입니다."
조승문 화성특례시 제2부시장의 말이다. 화성특례시(시장 정명근)가 전국 최초로 지역 맞춤형 산업안전지수 개발에 착수했다.
화성특례시는 20일 오후 시청 본관 5층 대회의실에서 근로복지연구원, 화성시연구원과 함께 '산업안전지수 개발 및 산업안전 현황 시각화 공동연구'를 위한 업무협약을 체결하고 착수보고회를 개최했다.
이날 협약식에 참석한 조승문 부시장은 "이번 공동연구는 산재보험 빅데이터와 지역 데이터를 융합해 보다 체계적이고 실효성 있는 산업안전 정책을 수립하는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.
협약식에는 조승문 부시장을 비롯해 홍성식 근로복지연구원장, 박철수 화성시연구원장 등 관계자 13명이 참석했다. 협약식은 공동연구 추진을 위한 협약 체결과 연구과제 착수 보고 순서로 진행됐다.
이날 협약에 따라 세 기관은 산업재해 관련 데이터를 수집·분석해 화성형 산업안전지수를 개발하고, GIS(지리정보시스템)를 기반으로 한 산업안전 모니터링 체계를 시범 구축할 계획이다.
이를 통해 지역 산업 특성을 반영한 정량적 안전 지표를 마련하고, 재해 발생 전 단계에서의 예방 활동과 위험 요소 최소화를 실현할 수 있을 것으로 기대된다.