[단독] 멋쟁해병 멤버 "사단장님 별 세 개 해주려고"...특검, 김건희 통한 '인사 청탁' 정황 확인

사회

25.08.22 07:01최종 업데이트 25.08.22 07:29

[단독] 멋쟁해병 멤버 "사단장님 별 세 개 해주려고"...특검, 김건희 통한 '인사 청탁' 정황 확인

단톡방 멤버, 채해병 특검에 '이종호, 김건희 친분 자랑' 진술... '임성근·조병노 승진 부탁' 녹취록 나와

이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 지난 7월 30일 오전 서울 종로구 김건희 특검팀으로 3차 소환조사를 받기 위해 출석하고 있다.
이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 지난 7월 30일 오전 서울 종로구 김건희 특검팀으로 3차 소환조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민

특검이 '멋쟁해병' 단톡방 멤버의 진술·녹취를 통해 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 김건희와의 친분을 과시하고 다른 멤버의 '임성근·조병노 인사청탁'도 전달한 정황을 포착한 것으로 확인됐다. 인사청탁을 했다는 다른 멤버는 국회에서 '이 전 대표가 김건희를 언급하지 않았다'는 취지로 발언했는데, 이를 두고 위증 논란도 일 것으로 보인다.

<오마이뉴스>가 추미애 더불어민주당 의원을 통해 확보한 자료에 따르면, 채해병 특검팀(이명현 특검)은 지난 7일 단톡방 멤버인 최아무개 경위를 조사하며 다른 멤버인 송호종(대통령경호실 출신)씨가 이 전 대표와 김건희의 친분을 인지하고 있었다는 진술을 확보했다.

'송호종→이종호→김건희'로 이어진 인사청탁 정황

최 경위는 특검에서 "(2023년 5월 10일) 송호종·이종호와 함께 있을 때 이종호 선배가 '내가 김건희 여사를 잘 안다. 김건희 여사에게 부탁하면 들어준다'고 자랑했다", "송호종 선배가 저에게 '이종호 선배가 김건희 여사에게 이야기해서 다 해줄 수 있다'고 말했다. 그래서 제가 걱정이 돼 그런 말을 다 믿으면 안 된다고 말했다" 등을 진술한 것으로 알려졌다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단

특검은 최 경위와 또다른 단톡방 멤버였던 김규현 변호사의 다음날(5월 11일) 및 일주일 뒤(5월 17일) 통화 녹취록도 확보했는데, 여기엔 '송호종→이종호→김건희'로 이어진 인사청탁 정황도 담겨 있었다.

이 통화에서 최 경위는 "이종호 선배 있잖아. (송)호종이 형님이 뭐를 부탁한 것 같아. 아는 형님 진급 시키려고"라며 "한 분은 1사단 사단장님. 그 분을 세 개(중장 진급 - 기자 주) 그거 해주려고 하는 거고, 한 명은 경찰청에 있는 분을 별 두 개(치안감 진급 - 기자 주) 달게 해주려고 하는 거야"라고 말했다.

최 경위는 또 "(송)호종이 선배는 그래도 '(이 전 대표가) 영향력은 있다' 그렇게 이야기하더라", "(송)호종이 형님은 (이 전 대표와 김건희가) 엄청 가까운 사람이라고 그렇게 믿고 있다라" 등을 말하기도 했다.

특검은 송씨가 부탁했다는 두 사람을 각각 임성근 당시 해병대 1사단장과 조병노 당시 서울경찰청 생활안전부장으로 보고 있다. 최 경위가 진술한 위 모임(5월 10일)과 그가 김 변호사와 통화한 시점(5월 11·17일)은 아직 채해병 사망사건(7월 19일)이 벌어지기 전이다.

국회 출석했던 멋진해병 카톡방 송호종, 위증 가능성

국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다.
국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다. ⓒ 추미애 의원실

최 경위의 진술과 통화 녹취록 내용은 송씨가 국회에서 발언한 내용과는 완전히 다르다.

송씨는 지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에서 이 전 대표가 김건희·윤석열을 언급하지 않았다는 취지로 진술했다. 당시 증언으로 출석한 송씨는 박은정 조국혁신당 의원이 "이종호가 VIP, 김건희든 윤석열이든 얘기한 적이 있나"라고 묻자 "없다"라고 답했다. 송씨는 또 "김규현 후배가 '여사님하고 잘 지내십니까' 이렇게 흘러가는 것으로 얘기하니까 그냥 웃으면서 지나가는 것으로, 제가 그 자리에서 말을 잘랐다"라고 말했다.

국회증언감정법 제14조에 따르면 "증인 또는 감정인이 허위의 진술(서면답변 포함)이나 감정을 하였을 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역"에 처할 수 있다.

전선정 (sljeon)

우리가 몸담은 세상이 궁금해 글을 씁니다.

[단독] 임성근 안 만났다던 '멋쟁해병' 멤버... 특검이 어깨동무 사진 확보
김화빈 (hwaaa)

팩트 앞에 겸손하겠습니다. 사회부 사건팀 김화빈 기자입니다.

[단독] 임성근 안 만났다던 '멋쟁해병' 멤버... 특검이 어깨동무 사진 확보

