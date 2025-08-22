[단독] 멋쟁해병 멤버 "사단장님 별 세 개 해주려고"...특검, 김건희 통한 '인사 청탁' 정황 확인

큰사진보기 ▲이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 지난 7월 30일 오전 서울 종로구 김건희 특검팀으로 3차 소환조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다. ⓒ 추미애 의원실 관련사진보기

특검이 '멋쟁해병' 단톡방 멤버의 진술·녹취를 통해 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 김건희와의 친분을 과시하고 다른 멤버의 '임성근·조병노 인사청탁'도 전달한 정황을 포착한 것으로 확인됐다. 인사청탁을 했다는 다른 멤버는 국회에서 '이 전 대표가 김건희를 언급하지 않았다'는 취지로 발언했는데, 이를 두고 위증 논란도 일 것으로 보인다.<오마이뉴스>가 추미애 더불어민주당 의원을 통해 확보한 자료에 따르면, 채해병 특검팀(이명현 특검)은 지난 7일 단톡방 멤버인 최아무개 경위를 조사하며 다른 멤버인 송호종(대통령경호실 출신)씨가 이 전 대표와 김건희의 친분을 인지하고 있었다는 진술을 확보했다.최 경위는 특검에서 "(2023년 5월 10일) 송호종·이종호와 함께 있을 때 이종호 선배가 '내가 김건희 여사를 잘 안다. 김건희 여사에게 부탁하면 들어준다'고 자랑했다", "송호종 선배가 저에게 '이종호 선배가 김건희 여사에게 이야기해서 다 해줄 수 있다'고 말했다. 그래서 제가 걱정이 돼 그런 말을 다 믿으면 안 된다고 말했다" 등을 진술한 것으로 알려졌다.특검은 최 경위와 또다른 단톡방 멤버였던 김규현 변호사의 다음날(5월 11일) 및 일주일 뒤(5월 17일) 통화 녹취록도 확보했는데, 여기엔 '송호종→이종호→김건희'로 이어진 인사청탁 정황도 담겨 있었다.이 통화에서 최 경위는 "이종호 선배 있잖아. (송)호종이 형님이 뭐를 부탁한 것 같아. 아는 형님 진급 시키려고"라며 "한 분은 1사단 사단장님. 그 분을 세 개(중장 진급 - 기자 주) 그거 해주려고 하는 거고, 한 명은 경찰청에 있는 분을 별 두 개(치안감 진급 - 기자 주) 달게 해주려고 하는 거야"라고 말했다.최 경위는 또 "(송)호종이 선배는 그래도 '(이 전 대표가) 영향력은 있다' 그렇게 이야기하더라", "(송)호종이 형님은 (이 전 대표와 김건희가) 엄청 가까운 사람이라고 그렇게 믿고 있다라" 등을 말하기도 했다.특검은 송씨가 부탁했다는 두 사람을 각각 임성근 당시 해병대 1사단장과 조병노 당시 서울경찰청 생활안전부장으로 보고 있다. 최 경위가 진술한 위 모임(5월 10일)과 그가 김 변호사와 통화한 시점(5월 11·17일)은 아직 채해병 사망사건(7월 19일)이 벌어지기 전이다.최 경위의 진술과 통화 녹취록 내용은 송씨가 국회에서 발언한 내용과는 완전히 다르다.송씨는 지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에서 이 전 대표가 김건희·윤석열을 언급하지 않았다는 취지로 진술했다. 당시 증언으로 출석한 송씨는 박은정 조국혁신당 의원이 "이종호가 VIP, 김건희든 윤석열이든 얘기한 적이 있나"라고 묻자 "없다"라고 답했다. 송씨는 또 "김규현 후배가 '여사님하고 잘 지내십니까' 이렇게 흘러가는 것으로 얘기하니까 그냥 웃으면서 지나가는 것으로, 제가 그 자리에서 말을 잘랐다"라고 말했다.국회증언감정법 제14조에 따르면 "증인 또는 감정인이 허위의 진술(서면답변 포함)이나 감정을 하였을 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역"에 처할 수 있다.