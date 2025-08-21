"이 대통령에 묻는다... 이완용 '한일합방'도 지킬 약속인가"

▲한일 양국 시민단체 지난 8월 도쿄 집회제1의 전범기업 미쓰비시중공업 도쿄 본사 앞에서 8일 한일 양국 시민단체가 일제강점기 조선인 강제동원 문제 사죄와 배상을 촉구하는 정기 시위를 하고 있다. 미쓰비시중공업과 일본제철은 2018년 한국 대법원 확정 판결에도 강제동원 피해자에 대한 손해배상을 거부하고 있다. 전범기업 본사가 밀집한 도쿄 중심지구 마루노우치에서 매월 둘째 주 열리는 정기 시위에는 '나고야 미쓰비시 조선여자근로정신대 소송을 지원하는 회'(나고야소송지원회)와 '한국 원폭 피해자를 구원하는 시민회', '일본제철 전 징용공 재판을 지원하는 회'가 참여한다. 2025. 8. 8 ⓒ 일제강제동원시민모임 관련사진보기