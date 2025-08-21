나는 왜 제조 공장에서 비상 사이렌을 울렸을까

2023년 9월, 두 명의 기후활동가는 강원도 삼척 석탄화력발전소 공사장 앞에서 비폭력 직접행동을 벌였습니다. 이들은 포스코의 석탄발전소 건설과 정부의 무책임한 방관이 기후위기를 가속화하는 잘못된 행태라고 외쳤고, 그 책임을 묻기 위해 직접 나섰습니다. 이후 형사처벌을 감수한 채, 현재 피고인으로 법정에 서 있습니다. 오는 9월 10일 1심 최종선고를 앞두고 있습니다. 이 재판은 단순히 개인의 유무죄를 가리는 자리가 아닙니다. 대한민국의 법과 정책이 과연 ‘기후정의’라는 시대적 과제에 얼마나 부응하고 있는지를 되묻는 자리입니다. 본 기사에서는 법정에서 이들의 행동이 정당했다고 주장하는 변호인들의 단호하고 절박한 변론을 먼저 전하고자 합니다.

"(전략)



저는 사법부가 국민의 기본권을 지키는 보호자라고 이해하고 있습니다. 사법부는 인류 공동의 공유자산이자 공동의 집인 지구별 생태계를 수호하는 지구 수호대의 일원이어야만 합니다.



국민 가운데는 노동자도 있고 농민도 있고 소상공인도 있고, 그리고 당연히 기업주도 있습니다. 기업주도 보호받아야 할 국민 가운데 한 사람이라는 사실은 너무도 당연합니다. 기업들 역시 대한민국 헌법이 보장한 경제활동의 자유도 가지고 있습니다.



그러나 삼척 화력발전 사업을 추진한 포스코이앤씨와 두산에너빌리티는 우리 국민, 나아가 인류에게 엄청난 잘못을 저질렀고 저지르고 있는 중입니다. 기후위기는 우리 공동의 주거 공간에 불이 난 것과 다름없습니다. 그런데 이 두 기업은 이 불난 집에 기름을, 아니 석탄을 들이붓고 있습니다. 오직 더 많은 돈벌이라는 탐욕에 눈이 멀어 일어난 일입니다.



지금 이 순간에도 판사님을 비롯해서 여기 있는 우리 모두는 삼척 블루파워가 내뿜는 이산화탄소를 마시고 있습니다. 그리고 파국의 기후지옥을 향해 질주하고 있습니다. 이미 우리 앞에는 일찍이 경험해 보지 못한 기후 지옥도가 펼쳐지고 있습니다.



지난 2025년 5월, 지구 기후변화 역사상 또 하나의 기록이 깨졌습니다. 하와이 마우나로아 관측소의 5월 평균 이산화탄소 농도 측정값이 최초로 430ppm을 돌파한 430.51ppm을 기록한 것입니다.



1958년 문을 연 마우나로아 관측소의 최초 이산화탄소 측정값은 313ppm이었습니다. 산업화 이전인 1800년대의 지구 평균 이산화탄소 농도는 약 280ppm이었습니다.



1992년 브라질의 리우데자네이로에서 기후정상회의가 열리고 '기후변화협약'이 채택되었을 때 이산화탄소 농도 평균은 357ppm이었습니다. 2013년 5월 마우나로아 이산화탄소 측정값은 마침내 400ppm을 넘어섭니다.



다소 장황하게 숫자를 나열한 까닭이 있습니다. 저는 판사님께 시간이 없다는 절박함을 간곡하게 호소드리고 싶습니다. 저희들은 절박합니다. 기후지옥으로 질주하고 있는 고속열차의 브레이크를 걸 수 있는 시간이 얼마 남지 않았기 때문입니다.



저희들의 직접행동은 비상 사이렌을 울리며 혼신의 힘을 다해 우리 모두 다함께 브레이크를 밟자는 다급한 호소였습니다. 비폭력 평화의 방식으로 설득과 대화를 하자고 목소리를 높인 정당한 비명이었습니다.



저는 이 피고인의 자리에 저와 황인철이 서 있는 것 자체에 대해 더할 수 없이 깊은 슬픔과 비통함을 느낍니다. 저는 우리 모두에게 이렇게 거대한 피해를 끼치고 있는 두 기업이야말로 이 자리에 서서 자신들의 행위에 대해 준엄한 법의 심판을 받아야 한다고 생각합니다.



멈춰야 합니다.



제 어깨에 메고 있던 핸드마이크에서 왜애앵 왜애앵 소리가 터져 나왔습니다. 그 소리가 너무 커서 저도 깜짝 놀랐습니다. 사람들의 시선도 갑자기 모두 저희들 5명에게 쏠렸습니다. 경고음의 효과는 충분했습니다. 높은 데시벨의 경고 싸이렌이 울리면 사람들은 싸이렌 소리가 나는 곳으로 시선을 돌립니다. 그것이 경보가 존재하는 이유이자 목적입니다.



119 구급차가 요란한 싸이렌 경보를 울리며 다른 차들을 밀어내는 것은 범죄행위가 아니라 비상사태 시의 긴급 인명구조 행동입니다. 누군가의 목숨을 구조할 때는 누구나 앞뒤를 가리지 않고 현장으로 달려가게 됩니다. 분초를 다투는 게 사람의 목숨이기 때문입니다.



저희들의 직접행동은 아무리 "사람살려"라고 아우성쳐도 구급차가 오지 않고 있을 때 다급하게 직접 나선 긴급 인명구조 행동과 다름없었다고 저는 생각합니다. 이른바 저항의 사회참여 문학이 아니라 순수시를 써왔던 시인 이문재는 기후위기라는 절체절명의 비상한 현실에 60+기후행동의 출범 선언문을 썼습니다. 그냥 선언문이 아니라 심금을 울리는 새로운 형태의 선언문 시를 썼습니다.



이문재 시인의 출범 선언문 시는 이렇게 시작합니다.



어린아이와 눈을 맞추기가 힘듭니다.

청년들에게 꿈이 있느냐고 묻지도 못하겠습니다.

어르신들께 안녕하시냐는 인사를 건네기도 어렵습니다.

어린아이와 청년의 미래는 물론이고, 노인들의 내일도 사라지고 있기 때문입니다.

단군 이래, 아니 호모사피엔스 탄생 이래 이런 적은 없었습니다.

어쩌다 미래가 사라지게 된 것일까요.

어쩌다 미래세대가 자신의 미래를 빼앗기게 된 것일까요.



저를 포함해서 5명의 긴급 119 기후 긴급대원들은 삼척 블루파워 석탄화력발전소 앞에서 이렇게 외쳤습니다.



멈춰야 합니다. 우리의 유일한 삶의 터전인 초록별, 이 지구 행성에 기후폭탄이 터지고 있습니다.



지금 여기 우리가 서 있는 이 자리는 포스코이앤씨의 삼척 블루파워 석탄화력발전소, 다시 말해 거대한 기후 폭탄 제조 공장 입구입니다. 우리 앞에는 1.5km에 달하는 거대한 터널이 아가리를 벌린 채 석탄 운송차량을 집어삼키고 있습니다.



포스코이앤씨와 두산에너빌리티 임직원과 노동자들에게 호소합니다. 기후위기를 걱정하는 모든 국민에게 진심을 다해 호소합니다. 포스코이앤씨와 두산에너빌리티는 삼척 주민을 비롯해 전 국민과 뭇생명을 위협하는 범죄행위를 즉각 멈춰야 합니다.



오늘 우리는 우리 자신과 사람들의 마음을 바꾸자고 이 자리에 섰습니다. 우리 모두 공존하면서 서로가 서로를 살리는 평화로운 세상을 만들기 위해 손을 맞잡자고 이 자리에 모였습니다.



그렇습니다.



저희가 직접행동을 하면서 호소한 것은 우리들부터 먼저 마음을 바꾸고 행동을 하자는 촉구였습니다. 저를 비롯해서 모든 깨어있는 주권자 국민들이 먼저 멈춰야 한다고 적색 비상 싸이렌을 울린 것입니다."

나와 너, 우리 모두 길거리로 나와 기후지옥 내란을 진압해야 합니다. 충격적인 영상이나 사건도 반복해서 계속 보고 듣다 보면, 우리의 뇌는 포 반응을 억제하는 신경회로를 활성화 시킵니다. 뇌과학에서는 이를 '반복 억제작동'이라고 합니다. 충격에 적응해 에너지 소비를 줄이는 뇌의 자연선택 결과입니다.시간이 지날수록 충격은 더 이상 충격이 아니게 됩니다. 우리의 뇌는 충격적인 일에도 반응하지 않고 다시 편안히 잠들어 버립니다. 팔레스타인 집단학살, 홀로코스트 같은 소식도 그저 '나와는 무관한 일'로 무심히 넘겨버립니다. 빙하가 녹고, 섬이 잠기고, 초대형 폭풍과 기록적인 산불, 극단적인 폭염이 지구촌 곳곳을 덮쳐도, 그 일이 내게 직접 일어나지 않으면 그저 흘깃 시선을 주었다가 딴 곳으로 눈길을 돌립니다.그런데 이제 그럴 수 없습니다. 기후지옥은 바로 나와 내 가족, 그리고 우리 이웃의 일로 발등에 불이 떨어지고 있습니다. 곧 돈을 주고도 식량을 구하지 못하는 생존 위기가 우리 집 문을 열고 들어오려 하고 있습니다.이 기사를 읽고 있는 여러분께, 그리고 이 기사를 아직 읽지 못한 수많은 시민들께 엎드려 절하며 간곡히 호소드리고 싶습니다. 지금 당장 비상벨을 눌러 이웃을 깨우고, 우리 모두 거리로 뛰쳐나가야 합니다. 인류 역사상 최초로 일어난 '지구별 생태계 내란'을 진압하기 위해 손에 손을 맞잡아야 합니다. 우리 모두 팔을 걷어붙이고 기후지옥으로 질주하는 고속 설국열차의 제동장치를 밟아야 합니다.우리 모두, 남녀노소 할 것 없이 팔을 걷어붙이고, 누구나 할 수 있는 일부터 시작해야 합니다. 그 첫걸음은 다름 아닌 이산화탄소를 흡수하는 생명나무를 심는 일, 길거리를 가로수 숲으로 만드는 일입니다.지구별에는 이산화탄소를 대규모로 흡수하는 두 곳이 있었습니다. 바다와 숲입니다. 하지만 이제 바다는 더 이상 이산화탄소를 흡수하지 못합니다. 목구멍까지 차오를 정도로 이산화탄소를 대량 흡수하면서, 사람들이 온실가스 배출을 멈추기만을 기다려왔습니다. 그 결과 바다는 수온이 급격히 올라가고, 생명체가 살 수 없는 사막으로 급속하게 바뀌고 있습니다.벌써 제주 연근해의 1/3이 '바다 사막'으로 변했습니다. 이제 지상에서 유일하게 이산화탄소를 흡수할 수 있는 유일한 공간은 숲뿐입니다. 그러나 이 순간에도 열대우림은 1분마다 축구장 11개 면적씩 파괴되고 있습니다.12월 3일 비상계엄은 깨어 있는 대한민국의 위대한 주권자 국민들에 의해 진압되었습니다. 물론, 특검이 구성되고 내란 세력에 대한 책임 추궁은 여전히 현재진행형입니다. 하지만 이재명 국민주권 정부의 출범 이후, 사람들의 관심은 민생으로 급속히 이동했습니다. 내란 세력의 척결과 검찰·경찰·사법부 내 내란 동조 범죄자들에 대한 단죄를 이재명 정부가 충실히 수행할 것이라 믿기 때문입니다.문제는 국민들의 생존 문제, 민생입니다. 지방에서부터 민생이 무너지고 있습니다. 실업자가 급증하며 노동자들의 삶은 벼랑 끝에 몰리고 있습니다. 사업을 접고 가게 문을 닫는 소상공인들이 줄을 잇고 있습니다.그런데도 김건희 신발 사이즈가 어떻고, 누가 구속되어야 하며 사면 논란이 어떻다는 특검 보도부터 양대 정당 간 적대 정치 싸움, 이를 생중계하는 유튜브와 기존 미디어에 지쳐 외면하는 시민들이 점점 늘고 있습니다.기후지옥의 주범은 산업화와 근대화, 무한 성장과 개발을 추구하는 근대 국민국가와 자본주의 기업들입니다. 결코 주권자인 국민들이 아닙니다. 국민들은 국민국가와 자본주의 기업이 만들어 놓은 체제 내 가두리 양식장에 갇혀 강요당한 삶을 사는 피해자들입니다.사회주의도 마찬가지로 기후지옥의 가속페달을 밟는 성장과 개발의 구체제였습니다. 국민들은 그 체제의 끝이 기후지옥일 줄 상상도 못했습니다. 그리고 여전히 국가는 국민들에게 두건을 씌워 눈을 가린 채 절벽을 향해 질주를 멈추지 않고 있습니다.우리는 살아남기 위해서라도, 생존의 구명보트를 만들기 위해서라도 두건을 벗고 필사의 탈출을 해야 합니다. 닫힌 원룸의 문을 박차고 밖으로 나가야 하며, 깨어나 세상을 다시 바라보아야 합니다.우리의 구명보트는 숲입니다. 유프라테스-티그리스 강 사이의 울창한 삼나무 숲을 파괴한 것은 수메르 도시국가들이었습니다. 영국과 아메리카의 숲을 파괴한 것도 서구 근대 국민국가들입니다. 20세기 들어 기후변화를 인지한 사람들은 국가가 만든 사막에 나무를 심기 시작했습니다. 우리나라 사람들도 앞다투어 몽골과 중앙아시아의 사막에 나무를 심었습니다. 그렇습니다. 우리는 사막을 다시 숲으로 되돌릴 수 있습니다.무엇보다도 우리가 살고 있는 도시 사막을 도시 숲으로 만들 수 있습니다. 우선 당장 도시 길거리를 가로수 숲으로 만들어야 합니다. 1996년부터 시작된 대구시 가로수 심기가 생생한 선례입니다. 한때 전국 최고 기온을 기록하던 대구는 이제 평균 기온이 1도 이상 낮아진 곳으로 바뀌었습니다. 가로수 숲 아래는 햇볕이 내리쬐는 곳보다 3~4도나 낮고 서늘합니다.지금 당장 맨땅이 보이는 곳곳에 나무를 심읍시다. 법과 규정, 절차를 따지는 지방정부를 기다릴 시간이 우리에겐 없습니다. 그냥 심으면 됩니다. 만약 심은 나무를 뽑으려는 공무원이 있다면, 주민들이 함께 모여 설득해 돌려보내면 됩니다. 다음 선거에서 그 시장과 군수를 뽑지 않으면 됩니다기후지옥을 벗어나자고, 온실가스를 줄이자고, 석탄화력발전소 폐쇄를 요구하며 피케팅하고 1인 시위하며 청원하는 일도 중요합니다. 우리는 그와 동시에 나무를 심을 수 있습니다. 나무 심기야말로 가장 확실한 기후 직접행동이며, 우리 자신을 살리는 길입니다.우리가 나무를 심고 석탄화력발전소 중단을 위해 목소리를 높이는 행동은 결국 같은 목표를 향한 서로 다른 방식입니다. 도시 숲은 미래 세대를 지키는 방패이고, 석탄화력발전소 건설 현장에서의 직접행동은 현재의 위기를 알리는 경보입니다.지난 7월 9일, 저는 춘천지방법원 강릉지원에서 정식 재판을 받았습니다. 재판은 참으로 오래간만이었습니다. 1980년 5·18 광주 민중항쟁 당시 계엄법 위반으로, 1990년 구로동에서는 노동조합법 제3자 개입 위반으로 재판을 받았으니, 벌써 30년이 넘었습니다. 그날 아침, 제가 살고 있는 충남 공주 마곡사 아래 마을에서 대중교통을 6번이나 갈아타며 멀고도 힘든 여행을 했습니다.저는 2023년 9월 12일, 삼척의 포스코 블루파워 석탄화력발전소 공사장 입구를 막고 2시간 동안 시위를 한 혐의로 삼척경찰서에 연행되었습니다. 그리고 검찰의 벌금 3백만 원 약식 명령에 불복해 정식 재판을 청구한 상태입니다.그날 재판정에서 한 저의 최후진술을 몇 군데 추려서 적어보겠습니다.