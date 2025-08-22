텃밭 체험으로 다시 깨달은 노동의 의미

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"도시농업과 드로잉이라고요?"

큰사진보기 ▲텃밭에서 땀 흘리며 농사 체험을 하는 수강생들 ⓒ 25년 도시농업을 드로잉하다 관련사진보기

"앞으로 이 안에 우리의 이야기가 적히겠구나."

"너무 재밌는 거 같아요. 종이에 바느질하니까 책이 되네요."

큰사진보기 ▲교육장에서 ‘나만의 일지’를 만드는 참가자들 ⓒ 25년 도시농업을 드로잉하다 관련사진보기

지인이 보내준 안내문을 본 순간 눈길이 갔다. 농업과 미술을 접목한 프로그램이라는 점이 신선했다. 아직 맛보지 못한 음식을 앞에 두고 상상하는 듯, 어떤 경험이 펼쳐질지 궁금했다.용인시 농업기술센터 도시농업팀은 생활 속 도시농업 확산을 위해 예술활동과 접목한 텃밭 원예교육 프로그램을 운영하고 있다. '도시농업을 드로잉하다'라는 이름의 이 수업은 8월 19일부터 10월 28일까지 매주 화요일, 고매동 시민농장 교육장에서 열린다.필자는 첫날 수업에 직접 참여해 보았다.첫 수업에는 약 30여 명이 참석했다. 간단한 자기소개 후, 참가자들은 텃밭으로 나가 30분가량 농사일을 함께했다. 잡초를 뽑고, 가을 감자와 상추, 무씨를 심으며 조별로 쟁기질과 두둑 만들기, 고랑 파기 작업을 나누어 맡았다.무더운 날씨와 높은 습도 탓에 30분이 3시간처럼 길게 느껴졌다. 여기저기서 "아이고, 허리야" 하는 탄식이 터져 나왔지만, 이내 웃음소리가 뒤따랐다. 흙을 밟고 땀을 흘리며 시작하는 도시농업은 고단함보다 설렘을 더 크게 안겨주었다.농사일을 마친 뒤 교육장에서 '텃밭 일지'를 만드는 시간이 이어졌다. 종이를 반으로 접고 송곳으로 구멍을 내어 실로 바느질하듯 꿰매어 책처럼 묶는 방식이었다. 손은 금세 꼬질꼬질해졌지만, 실과 바늘이 지나가며 작은 책이 완성되자 뿌듯함이 차올랐다.그 생각에 마음이 설레었다. 어린 시절 이후 잊고 지냈던 미술활동이 다시금 마음을 말랑하게 만들어 주었다. 같은 조에 있던 한 참가자는 텃밭일지 표지에 제목을 쓰며 이렇게 말했다.그는 다음 주에는 간식을 가져오겠다며 함박웃음을 지었다. 작은 활동이지만 모두에게 새로운 재미와 기쁨을 주는 듯했다.도시농업은 단순히 농작물을 재배하는 활동에 그치지 않는다. 자투리 공간을 활용해 스스로 먹거리를 가꾸는 경험은 식탁의 안전을 지키는 길이자, 도시민의 건강한 여가를 만드는 방법이다. 또한 이웃과 함께 흙을 만지고 나누는 과정은 공동체 회복의 씨앗이 된다.농촌테마파크과장 김현미 과장은 "도시농업은 먹거리 자급뿐 아니라 환경교육과 치유, 공동체 활성화까지 연결되는 중요한 활동"이라며 "앞으로도 다양한 프로그램을 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.필자는 전산을 전공해 웹사이트 제작과 기업 외주 유지 보수를 맡아왔다. 그러나 그 과정에서 늘 '부품'처럼 쓰인다는 소외감을 지울 수 없었다. 창조적 활동보다는 시간에 쫓겨 복사와 붙여넣기를 반복했고, 결과물은 결국 '월급'으로 환산될 뿐이었다. 그렇게 일할수록 오히려 더 깊은 소외감이 밀려왔다.그러나 이날 텃밭에서 씨앗을 심고 흙을 만지면서는 소외감 대신 충족감을 느꼈다. 농사는 내가 무엇을, 언제, 어떻게 심을지를 스스로 결정할 수 있다. 결과는 고스란히 내 삶으로 돌아온다. 과정이 충만하면 결과도 충만하다는 사실이 분명하게 다가왔다.미술을 곁들여 손으로 만드는 작업을 하면서 창의성도 살아났다. '내 의지대로 할 수 있다'는 자유로움 속에서 다시금 노동의 본래 의미를 떠올릴 수 있었다.최근 IT와 농업을 접목한 스마트팜이 주목받고 있지만, 그 속도와 효율성보다는 오늘 흙을 만지고 씨앗을 심으며 느낀 '창작의 감각'이 내게는 더 크게 다가왔다. 돌아보면 내가 힘들었던 이유는 일이 많아서가 아니라, 그 일 속에서 창조성을 느끼지 못했기 때문일지도 모른다.오늘의 경험은 달랐다. 텃밭과 드로잉은 단순히 흙을 만지고 그림을 그리는 일이 아니라, 내가 스스로 선택하고 만들어내는 창조의 과정이었다. 그 안에서 노동은 더 이상 소외가 아니라 즐거움이 되었다. 앞으로 아홉 번의 수업이 남아 있다. 그 속에서 또 어떤 충만한 경험이 펼쳐질지 기대된다.