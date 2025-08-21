강남구, 전동킥보드·자전거 주차공간 확충... 무단 방치 여전

큰사진보기 ▲강남역 스퀘어광장에 설치된 개인형 이동장치 전용 주차구역. 이곳에 주차된 전동킥보드는 찾아볼 수 없다. ⓒ 정수희 관련사진보기

AD

서울 강남구가 보행 안전 확보를 위해 공유 전동킥보드와 자전거 전용 주차공간을 대폭 확충했지만, 이용자들의 무질서한 주차 행태는 여전해 실효성에 의문이 제기되고 있다.강남구(구청장 조성명)는 21일, 무분별하게 방치되는 공유 전동킥보드와 자전거 문제를 해결하고 보행 안전을 확보하기 위해 주차공간을 대폭 확충했다고 밝혔다.구는 지난해까지 81개소의 개인형 이동장치(PM) 전용 주차구역을 마련한 데 이어 올해만 152곳을 추가로 조성해 총 233개소(PM 전용 주차구역 168개소, 자전거 겸용 거치대 65개소)로 늘어났다. 이는 서울시 25개 자치구 중 가장 많은 수치다.확보된 주차구역은 강남역과 코엑스 등 유동 인구가 많은 상업·관광 거점, 주요 지하철역 출입구, 대형 빌딩 주변 등으로 노면 도색과 표지판 설치로 주차 위치를 쉽게 확인할 수 있다.강남구는 "전동킥보드와 전기자전거를 지정된 공간에 반납하면 거리 환경이 개선되고 보행자의 안전도 확보될 것"이라며 "민원이 많은 지역은 동별 환경순찰을 통해 수시로 점검하고, 불법주정차 신고 시스템을 통해 불법 주차를 집중 관리하고 있다"고 설명했다.강남구는 "전동킥보드·전기자전거를 대여·반납할 때 이 공간을 이용함으로써 거리 환경을 개선하고 보행 안전성을 높일 것으로 기대된다"면서"민원이 많은 지역은 동별 환경순찰을 통해 수시로 점검하고, 불법주정차 신고 시스템을 통해 불법 주차를 집중 관리하고 있다"고 설명했다.이처럼 주차공간이 확대됐음에도 정작 이용자들은 이를 잘 활용하지 않아 실효성이 떨어진다는 지적이 나온다.강남역에서 만난 한 직장인은 "1분, 1초가 아쉬운 바쁜 출근길에 누가 지하철이나 버스 정류장에서 멀리 떨어진 곳에 주차를 하겠냐"며 "지금도 대부분 역 근처나 사무실 주변 인도에 무분별하게 세워져 있는 걸 볼 수 있다"고 말했다.강남에서 근무하는 또 다른 직장인은 "전동킥보드 주차공간이 있다는 사실조차 모르는 이용자들이 많다"며 "길가나 인도에서 바로 보이는 위치가 아닌 굳이 찾아가서 이용하겠냐"고 의문을 제기했다.강남에 사무실이 있다는 또 다른 직장인은 "많은 전동킥보드나 전기자전거 이용자들이 주차공간이 따로 되어있는지 모를 것이다. 도로나 인도에 더 잘 보이는데 누가 거기까지 찾아가서 이용하겠냐"고 의문을 제기했다.한 대학생은 "불법 주차된 전동킥보드를 견인한다고 들었지만 여전히 지하철 출구 근처에 아무렇게나 세워져 있어 보행에 불편을 준다"며 "주차공간을 늘리는 것도 중요하지만 이용자들의 인식 개선이 우선돼야 한다"고 강조했다.강남구는 이번 조치를 통해 공유 전동킥보드와 자전거의 무질서한 방치가 크게 줄어들 것으로 기대하고 있지만, 실질적인 효과를 위해선 이용자들의 참여와 인식 변화가 뒷받침되어야 할 것으로 보인다.