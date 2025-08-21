대통령실 "트럼프가 보조금 대가로 삼성 지분 요구? 사실무근"

큰사진보기 ▲강유정 대통령실 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

미국 트럼프 정부가 반도체 보조금을 대가로 삼성전자 등의 지분을 요구했다는 외신 보도에 대통령실은 "사실무근"이라고 밝혔다.강유정 대통령실 대변인은 21일 오전 브리핑에서 "(미국 인텔사처럼) 보조금을 받은 부분에 대해 주식으로 바꾼다는 얘기지만 한국 기업은 아직 보조금을 받은 곳이 없는 것으로 알고 있다"고 말했다.그는 "그렇기에 더더군다나 (보조금을 대가로 지분을 요구한다는) 전제에 포함돼 있지 않고, 기업에서도 받은 연락이 없다"고 말했다.강 대변인은 "협상을 앞두고 다양한 레버리지로 우리 측이 아닌 쪽에서 다양하게 좀 소문이 돌았던 게 아닌가 하는 게 제 짐작"이라고 말했다.그는 그러면서 "'확인된 바 없다'가 아닌 '사실무근'이라는 게 맞는 표현"이라고 재차 그런 사실이 없음을 강조했다.로이터 통신은 19일(현지시간) 트럼프 행정부가 인텔에 이어 삼성전자 등 미국 내 시설 투자 등을 하며 반도체법 보조금을 받는 다른 반도체 업체에도 해당 보조금을 '지분 투자' 방식으로 전환하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.미국 정부는 자국 기업인 인텔에 지원금을 주는 대가로 인텔 지분 10%를 받으려는 계획을 갖고 있는 것으로 알려졌다.