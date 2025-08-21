[단독] 임성근 안 만났다던 '멋쟁해병' 멤버... 특검이 어깨동무 사진 확보

큰사진보기 ▲국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다. ⓒ 추미애 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲증인 출석한 송호종-임성근'멋쟁해병' 단톡방 멤버이자 대통령경호처 출신 송호종씨가 2024년 10월 14일 오후 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 고위공직자범죄수사처 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 임성근 전 해병대 1사단장. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲청문회에 해병대 1사단 방문 이종호 사진 등장장경태 더불어민주당 의원이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에서 '임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹'의 핵심 인물로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표(사진 가운데)와 송호종씨(오른쪽)가 해병대 1사단을 방문해 찍은 기념사진을 들어 보이며 임 전 사단장에게 어떤 관계인지 묻고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다. 국정감사에 출석해 증인 선서까지 한 뒤 나온 발언이라 위증 논란이 일 것으로 보인다.<오마이뉴스>가 추미애 더불어민주당 의원을 통해 확보한 자료에 따르면, 채해병 특검팀(이명현 특검)은 멋쟁해병 단톡방 멤버 송호종씨로부터 압수한 휴대폰에서 송씨와 임 전 사단장이 어깨동무를 하고 웃고 있는 모습의 사진을 확보했다. 이 사진은 2023년 12월 23일 경기 수원시 소재 카페에서 촬영된 것으로 알려졌다.송씨는 지난해 10월 14일 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해 '작년(2023년) 연말에 임 전 사단장을 만난 적 없나'라는 장경태 더불어민주당 의원의 질문을 받고 "없다"고 답한 바 있다.해당 단톡방은 김건희 특검팀(민중기 특검)에 의해 구속된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등이 포함돼 있었는데, 채상병 사망사건 정국에서 이른바 '임성근 구명로비 의혹 모임'이라는 지적을 받아왔다.대통령경호처 출신인 송씨는 지난 18일 참고인 신분으로 채해병 특검에 소환돼 조사받기도 했다.