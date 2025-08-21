메뉴 건너뛰기

연재채해병 특검 13화[단독] 임성근 안 만났다던 '멋쟁해병' 멤버... 특검이 어깨동무 사진 확보

사회

연재채해병 특검  |  13화
25.08.21 14:53최종 업데이트 25.08.21 15:19

[단독] 임성근 안 만났다던 '멋쟁해병' 멤버... 특검이 어깨동무 사진 확보

국회서 '2023년 말 만난 적 없다' 증언한 송호종, 휴대폰에서 사진 나와... 위증 논란 일듯

국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다.
국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다. ⓒ 추미애 의원실

국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다. 국정감사에 출석해 증인 선서까지 한 뒤 나온 발언이라 위증 논란이 일 것으로 보인다.

<오마이뉴스>가 추미애 더불어민주당 의원을 통해 확보한 자료에 따르면, 채해병 특검팀(이명현 특검)은 멋쟁해병 단톡방 멤버 송호종씨로부터 압수한 휴대폰에서 송씨와 임 전 사단장이 어깨동무를 하고 웃고 있는 모습의 사진을 확보했다. 이 사진은 2023년 12월 23일 경기 수원시 소재 카페에서 촬영된 것으로 알려졌다.

증인 출석한 송호종-임성근 '멋쟁해병' 단톡방 멤버이자 대통령경호처 출신 송호종씨가 2024년 10월 14일 오후 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 고위공직자범죄수사처 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 임성근 전 해병대 1사단장.
증인 출석한 송호종-임성근'멋쟁해병' 단톡방 멤버이자 대통령경호처 출신 송호종씨가 2024년 10월 14일 오후 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 고위공직자범죄수사처 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 임성근 전 해병대 1사단장. ⓒ 남소연

송씨는 지난해 10월 14일 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해 '작년(2023년) 연말에 임 전 사단장을 만난 적 없나'라는 장경태 더불어민주당 의원의 질문을 받고 "없다"고 답한 바 있다.

AD
해당 단톡방은 김건희 특검팀(민중기 특검)에 의해 구속된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등이 포함돼 있었는데, 채상병 사망사건 정국에서 이른바 '임성근 구명로비 의혹 모임'이라는 지적을 받아왔다.

대통령경호처 출신인 송씨는 지난 18일 참고인 신분으로 채해병 특검에 소환돼 조사받기도 했다.

청문회에 해병대 1사단 방문 이종호 사진 등장 장경태 더불어민주당 의원이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에서 '임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹'의 핵심 인물로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표(사진 가운데)와 송호종씨(오른쪽)가 해병대 1사단을 방문해 찍은 기념사진을 들어 보이며 임 전 사단장에게 어떤 관계인지 묻고 있다.
청문회에 해병대 1사단 방문 이종호 사진 등장장경태 더불어민주당 의원이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에서 '임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹'의 핵심 인물로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표(사진 가운데)와 송호종씨(오른쪽)가 해병대 1사단을 방문해 찍은 기념사진을 들어 보이며 임 전 사단장에게 어떤 관계인지 묻고 있다. ⓒ 남소연

#채해병특검#임성근#송호종#이관형#위증

