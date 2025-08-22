폐허가 된 항일 인재 양성 학교, 복원에 나선 사람들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲연해주 우수리스크역하바로프스크를 출발해 밤새 달린 열차가 우수리스크에 도착한 시각은 새벽 5시 12분, 우수리스크는 연해주 독립운동의 산실이다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

▲육성촌농민학교 가는길 우수리스크 역에서 육성촌농민학교까지는 한 시간 이상 버스로 이동했다. 권미숙 관련영상보기

큰사진보기 ▲미명 속 넓은 벌판 우수리스크우수리스크는 자연환경이 한국적이며, 농사짓기에 좋은 조건을 갖추고 있어 1980년대 후반부터 함경도에 살던 농민들이 이주하여 살았다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲1916년 육성촌농민학교육성촌농민학교의 모습이 여전히 남아 있어 독립운동기념유산으로 그 가치가 크다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲육성촌농민학교 실내 모습육성촌농민학교를 이한우 선교사가 매입하여 부인과 함께 매일매일 조금씩 고치며 옛모습을 찾기 위해 애쓰고 있다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲육성촌농민학교 무너진 벽88년이 지난 현재 육성촌농민학교는 누더기가 되었다. 주민들이 벽체 안에 들어있는 굴뚝 금속판을 뜯어가기 위해 벽을 훼손했단다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

AD

"이 학교는 단순한 건물이 아니라, 나라 없는 민족이 교육을 통해 미래를 준비했던 희망의 터전이었고, 문창범·조명희 선생의 숨결이 여전히 살아 있는 곳입니다. 한국에서 오신 분들이 이곳을 보고 감동을 받는 모습을 볼 때마다, 역사를 잇는 일이 얼마나 중요한지 다시 깨닫고 있습니다."

큰사진보기 ▲육성촌에 살았던 선조들의 흔적을 설명하고 있는 이한우 선교사"저 산너머엔 아직도 이주 한인들의 무덤이 있어요." 육성촌엔 이주 한인들이 살았다. 우리는 그들을 고려인이라 부른다. 그들은 여전히 대한인이 아닌 고려인으로 살아가고 있다. 광복 80주년, 역사 속에서 자신의 의지와 무관하게 굴레 밖으로 밀려난 그들의 삶에 국가와 국민이 관심을 가져야 할 때다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자가 동행했던 북원태학 만주,연해주 지역 항일독립전쟁 역사기행단이한우선교사 부부와 함께 육성촌농민학교 건물을 배경으로 힘차게 외쳤다. "완전한 독립을 위하여 화이팅!" ⓒ 권미숙 관련사진보기

지난 15일, 광복 80주년 새벽을 러시아 연해주 우수리스크 역에서 맞았다. 시베리아 횡단열차에서 내릴 때만 해도 분명 굵은 빗방울이 떨어졌는데 역사를 벗어나자 빗방울이 자취를 감췄다. 이제라도 찾아준 것에 대한 조상의 음덕이라고 생각했다. 우수리스크는 고구려, 발해의 고토로 일제 강점기 연해주에서 한인들이 가장 많이 살고, 현재도 가장 많이 살고 있는 도시다.우수리스크 역에서 육성촌농민학교까지 한 시간 이상 버스로 이동했다. 군데군데 비포장 도로가 있어 자동차가 몹시 흔들렸다. 미명 속 차창 넘어 넓은 들녘은 마치 넘실대는 바다 같았다. 끝없이 펼쳐지는 지평선은 하늘과 땅이 맞닿아 하나가 되었다.육성촌은 1869년 4월에 이주민 10가구가 처음으로 류치헤지 강 주변의 분지에 정착해 마을을 이루었다. 마을 주민은 정착 후 러시아 당국으로부터 조, 감자, 옥수수 등의 종자를 받아 재배하였고 한다. 1년 만에 주민이 70가구로 늘어났고, 1870년대 말까지 이주자들이 계속 증가해 4개의 촌락군이 형성되었다고 한다.육성촌 농민학교는 1916년 문창범 선생이 세운 민족학교다. 문창범선생은 러시아 군납으로 큰 돈을 벌어 민족학교를 세웠다. 이후 계몽 운동을 펼치고 항일 운동 인재들을 길러냈다. 육성촌농민학교는 연해주 독립운동의 산실이었다.1930년대에는 러시아 지역의 대표적인 민족 문학 작가이며 독립운동가인 조명희 선생이 이곳에서 3년 간 교사로 재직하며 학생들을 가르쳤다고 한다. 그는 단편소설 <낙동강>에서 일제 강점기, 조국을 잃은 지식인이자 독립운동가인 박성운의 삶을 통해 민족의 수난과 저항 의지를 강렬하게 그려냈다. 그러한 그의 열망으로 길러진 인재들은 중앙아시아 강제 이주 이후에도 고려인 공동체의 정신적 지주가 되었다. 비록 1937년 스탈린의 강제이주 정책으로 학교는 문을 닫았지만, 이들이 이어간 정신은 중앙아시아 대지 위에서 꺼지지 않았다.현재 연해주에 남은 유일한 민족 학교인 육성촌농민학교는 한국 해외 100대 독립운동기념유산으로 지정해 놓고 있다. 그러나 국가의 관심을 받지 못하고 방치되어 있는 상태다. 한때 동북아협력기금과 울산시에서 매입을 추진했으나 국가 간 법률과 제도의 차로 무산되어 방치되었다고 한다.100년이 넘는 세월이 흐른 지금, 폐허 같은 공간이 다시 살아나고 있다. 현지에서 활동 중인 이한우 선교사가 사비로 육성촌 농민학교를 매입해 부인과 함께 매일 조금씩 고쳐나가며 잊혀진 역사를 기억의 공간으로 되살리고 있기 때문이다.이한우 선교사는 방문객들을 맞아 '역사를 잇는 일이 얼마나 소중한 일인가'를 말한다.그가 과거와 현재를 잇고 있는 육성촌은 1937년 강제 이주 피해가 가장 컸던 역사의 현장이다. 우수리스크엔 강제이주 후 재 이주 고려인이 늘고 있다고 한다. 현재 우수리스크 거주 고려인의 50%가 중앙아시아에서 재 이주한 사람이라고 한다.2025년은 광복 80주년이자 육성촌농민학교 설립 109주년이 되는 해다. 대한민국 광복 80년이 지났지만 해외 곳곳에선 여전히 우리의 뿌리를 지켜내는 독립운동이 진행 중이다. 아직 끝나지 않은 독립운동의 현장이다.육성촌농민학교가 하루빨리 복원되어 88년 전 강제이주로 무너진 고려인의 꿈이 오늘 다시 피어나길 기원한다. 21세기 완전한 대한독립을 위해 해외 곳곳에서 묵묵히 민족의 뿌리를 지켜내는 이들의 노력에 관심이 필요하다.