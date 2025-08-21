비전향장기수 안학섭 "돌아가서 마지막 투쟁 마치고 싶다"

큰사진보기 ▲비전향장기수 안학섭 선생이 20일 오전 파주시 통일대교 남단에서 북한(조선민주주의 인민공화국) 국기인 남홍색기를 펼쳐들고 송환을 요구하고 있다. ⓒ 비전향장기수 안학섭 선생 송환추진단 관련사진보기

큰사진보기 ▲비전향장기수 안학섭 선생 ⓒ 비전향장기수 안학섭 선생 송환추진단 관련사진보기

[전문]

조국은 나의 생명입니다.

내 생명이 시작된 곳이 조국인 것처럼

내 생명이 마치는 곳도 조국이기를 간절히 바랍니다.

나는 하나뿐인 목숨을 바쳐 조국을 지키고자 했습니다.

그러나 하나뿐인 목숨을 걸어도 갈 수 없었던 조국입니다.

조국안에서 살며 조국안에서 죽음을 마치는 것이 이렇게나 어렵고 힘든 일인줄 몰랐습니다.

태어나보니 조국은 일제식민지였고 조국을 위해 청춘을 바치고자 할 땐 미제식민지였습니다.

나를 품어 나를 살게 해준 조국, 그 조국의 존엄과 명예를 위한 길은 가장 영광된 길이었습니다. 이 길을 선택한 것을 단 한번도 후회해본 적이 없습니다. 이 길을 살게 한 조국을 단 한번도 원망해본 적이 없습니다.

조국은 나 자신이며 내가 바로 조국입니다.

긴 세월을 돌고 돌아 이 자리에 섰습니다.

더이상 나에게 남은 시간이 얼마나 되겠습니까.

나는 오늘 조국으로 돌아가고 싶습니다. 아니, 돌아가겠습니다.

앞길을 막는 자들이 있다고 해도 나는 또다시 목숨을 걸고 조국으로 가는 발걸음을 멈추지 않을 것입니다.

조국이 나를 기다리고 있습니다.

내 마지막 투쟁은 어머니조국으로 돌아가는 투쟁이 될 것입니다.

스물셋 새파랗게 젊은 나이에 체포되어 물경 43년간을 모질고도 험한 감옥살이를 당해야 했습니다. 체포당시 나는 조선민주주의인민공화국 941부대 분대장으로서 마땅히 전쟁포로의 신분에 합당한 대우를 받았어야 했습니다.

그러나 나를 잡은 그들은 정규군이라는 신분을 무시하고 이적 간첩죄를 뒤집어씌웠습니다. 1953년 10월 정전협정이 끝난 후에 무기징역을 선고받았습니다.

모든 것이 불안정했던 그 시기에 오히려 진짜 '간첩'으로 내려온 사람이 10년 형만 선고받기도 했습니다.

징역 살면서 도망칠 생각을 안 해봤다면 거짓말이고 자살할 생각을 안 해봤다면 거짓말입니다. 한 방에 90명을 집어넣었던 돼지우리 같았던 육군형무소였고, 대구교도소에서는 한겨울에 솜도 없는 단벌옷에 내의 없이 살아서 하혈을 얼마나 했는지 모릅니다.

전향 공작은 56년도부터 시작됐습니다. 나는 전향서를 쓰지 않았다는 이유로 온갖 수모와 고문, 폭력으로 치욕과 고통의 나날을 견뎌야 했습니다. 그 고통을 어떻게 말로 다 설명할 수 있겠습니까. 그 기억을 떠올리는 것은 또 다른 고통입니다.

73년 7월부터 74년 봄까지 전향 공작이 가장 심했습니다. 교도소 측은 다른 중범들에게 술과 담배를 공급하면서 죽어도 상관 없으니 전향만 시키라고 했습니다. 가장 참기 힘든 것은 물고문이었습니다. 그때 많은 동지들이 죽었고 후유증으로 나중에 죽었습니다.

나에게 왜 북으로 가지 않았는가 많이 묻습니다. 북에서 내려온 것도, 북으로 가는 것도 모두 나의 선택이었습니다. 투쟁으로 점철된 나의 삶은 나에게 허락된 하나뿐인 생명이며, 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 것입니다.

나는 내 삶의 주인으로서, 나에게 주어진 권리인 전쟁포로로서의 본국송환을 요구합니다. 내 조국은 지척에 있는 조선입니다. 노병 안학섭은 이제 조국에서 귀대 보고를 마치고 눈을 감고 싶습니다.

분단과 전쟁의 역사는 다시는 반복돼서는 안 됩니다. 역사의 희생양은 안학섭 하나로 족합니다. 평화와 통일의 새 역사를 만듭시다. 나의 발걸음이 남과 북의 평화와 통일을 위한 거름이 되길 바랍니다.

큰사진보기 ▲비전향장기수 안학섭 선생 송환추진단이 임진각역에서 안학섭 선생의 송환을 요구하는 행진을 하고 있다. ⓒ 비전향장기수 안학섭 선생 송환추진단 관련사진보기

민중민주당과 민통선 평화교회등으로 구성된 비전향장기수 안학섭 선생 송환추진단은 20일 오전 10시 경기도 파주시 통일대교 남단에서 판문점을 통해 안 선생의 송환을 요구했으나 군 당국에 의해 제지당했다.그는 스물셋이던 나이에 체포돼 무려 43년간 복역한 세계 최장기 비전향 장기수 중 한 명이다. 당시 북한(조선민주주의인민공화국) 941부대 분대장이었던 그는 전쟁포로로서 정전협정에 따라 송환돼야 했음에도 불구하고 '이적 간첩죄'를 적용받아 무기징역을 선고받았다.안 선생은 수감 당시의 열악한 환경과 전향 강요, 고문 경험을 증언했다. 그는 "전향서를 쓰지 않았다는 이유로 수모와 폭력, 물고문까지 당했다"며 "많은 동지들이 그 과정에서 죽거나 후유증으로 고통을 겪었다"고 주장했다.안 선생은 "나에게 왜 북으로 가지 않았는가 묻지만, 북에서 내려온 것도, 북으로 가는 것도 모두 나의 선택이었다"며 "전쟁포로로서의 본국 송환은 나에게 주어진 권리"라고 강조했다. 이어 "노병 안학섭은 이제 조국에서 귀대 보고를 마치고 눈을 감고 싶다"고 밝혔다.그는 또 "분단과 전쟁의 역사는 다시 반복돼서는 안 된다. 역사의 희생양은 안학섭 하나로 족하다"며 "남과 북의 평화와 통일의 새 역사를 열어가야 한다. 나의 발걸음이 그 거름이 되길 바란다"고 호소했다.한편, 비전향장기수 안학섭 선생 송환추진단은 통일대교 남단에서 송환을 요구하기에 앞서 임진각역에서 통일대교 남단까지 행진을 벌이며 안 선생의 송환을 촉구했다.다음은 비전향장기수 안학섭 선생의 발언문 전문이다.