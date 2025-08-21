이 대통령 국정지지율 57%... 60대-TK에서 대폭 이탈

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 나라재정 절약 간담회이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 나라재정 절약 간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 21일 전국지표조사(NBS) 8월 3주차 조사에서 57%로 집계됐다. 직전 조사(8.4~6) 대비 8%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 9%p 오른 33%로 나타났다. 모름/무응답은 9%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 18~20일 전국 만 18세 이상 1001명(총 통화 7063명, 응답률 14.2%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).▲ 주식 양도세 과세 기준 강화 세제 개편안 ▲ 이춘석 의원 차명 주식거래 논란 ▲ 조국·윤미향 등 8.15 특별사면 등 여러 이슈가 부각된 후 여러 여론조사에서 나타나고 있는 흐름이 NBS 조사에서도 동일하게 확인된 셈.NBS는 이번 조사에서 8.15 특별사면에 대한 긍·부정평가와 주식 양도세 과세 기준 강화 찬반 여부도 함께 물었다. 8.15 특사에 대해서는 부정평가가 오차범위 밖으로 긍정평가를 앞섰고, 주식 양도세 과세 기준 찬반 의견은 엇비슷하게 나타났다.대다수 연령·지역에서 과반 이상 국정지지율을 기록했지만 직전 조사와 비교하면 적잖은 하락이 있었다.무엇보다 60대(17%p↓, 64%→47%, 부정평가 49%)와 대구/경북(24%p↓, 54%→30%, 부정평가 60%)에서 국정지지율이 대폭 하락했다. 대구/경북의 부정평가는 직전 조사 대비 약 2배(33%→60%) 가까이 상승하면서 이 대통령 취임 후 NBS 조사 이래 처음으로 부정평가가 긍정평가를 압도하는 구도가 만들어졌다.18·19세 포함 20대(4%p↑, 49%→53%, 부정평가 24%)를 제외하면 다른 연령·지역의 긍정평가 하락도 적지 않았다. 30대(9%p↓, 68%→57%, 부정평가 32%), 50대(8%p↓, 74%→66%, 부정평가 30%), 70대 이상(7%p↓, 53%→46%, 부정평가 41%)에서 7~9%p 하락했다. 40대(5%p↓, 77%→72%, 부정평가 24%) 역시 직전 조사 대비 5%p 하락했다.지역별로는 대구/경북 다음으로 인천/경기(9%p↓, 70%→61%, 부정평가 30%)의 하락 폭이 컸다. 그 뒤는 부산/울산/경남(8%p↓, 60%→52%, 부정평가 38%), 광주/전라(6%p↓, 87%→81%, 부정평가 10%), 대전/세종/충청(5%p↓, 63%→58%, 부정평가 34%), 서울(3%p↓, 58%→55%, 부정평가 35%) 순이었다.이념성향별로 봤을 땐, 진보층(n=274)과 보수층(n=272) 모두에서 국정지지율이 하락했다. 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 6%p 하락한 86%(부정평가 11%)로 집계됐다. 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 8%p 하락한 27%(부정평가 66%)로 나타났다.중도층(n=333)의 긍정평가는 직전 조사 때와 같은 64%였고 부정평가만 직전 조사 대비 7%p 오른 29%로 집계됐다. 참고로 이번 조사의 진보층(316→274)과 중도층(336→333)은 지난 조사와 비교할 때 줄어들었고 보수층(245→272)은 늘었다.더불어민주당 지지도도 동반 하락했다. 현재 지지하는 정당을 물었을 때, 민주당 지지도는 직전 조사 대비 4%p 하락한 40%로 나타났다. NBS 조사 기준, 대선 직전 지지도로의 회귀다. 민주당 지지도는 새 정부 출범 후 43~45%대를 기록해 왔다.반면 국민의힘 지지도는 3%p 오른 19%로 집계됐다. 그 외는 개혁신당 4%, 조국혁신당 4%, 진보당 2% 등의 순이었고 없다 또는 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답은 30%로 조사됐다.현재 조국 전 조국혁신당 대표 등에 대한 광복절 특사 관련 비판 여론, 주식 양도세 과세 기준 강화 관련 논란 등이 이 대통령 국정수행 긍정평가 하락의 복합적 원인으로 지목되는 상황이다.이와 관련 NBS가 이번 조사에서 "이번 광복절 사면 및 복권 대상자 구성에 대해 어떻게 생각하냐"고 물은 결과, "적절하다"는 긍정적 평가는 38%, "적절하지 않다"는 부정적 평가는 54%로 나타났다(모름/무응답 8%).40대(긍정 49%-44%)와 50대(47%-50%)에서만 긍·부정적 평가가 오차범위 내였다. 20대(28%-54%)와 30대(35%-54%), 60대(36%-63%)와 70대 이상(29%-59%) 등 그 외 모든 연령대에서는 부정적 평가가 긍정적 평가를 앞섰다. 진보층(65%-31%)에서는 긍정적 평가가 높았지만, 중도층(39%-55%)과 보수층(15%-81%)에서는 부정적 평가가 높았다.주식 양도세 과세 기준을 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 방안에 대한 찬반 의견은 팽팽했다. 찬성한다는 응답이 43%, 반대한다는 응답이 46%로 나타났다(모름/무응답 12%). 이념성향별로 보면 진보층(63%-32%)에서는 찬성 의견이 높았지만, 중도층(42%-50%)과 보수층(28%-60%)에서는 반대 의견이 높았다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.