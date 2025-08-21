권성동에 '통일교 골프장 영수증 공개할 생각 있나' 묻자 돌아온 답은?

▲'통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음''통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하기 위해 의총장으로 향하고 있다. 왼쪽은 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기