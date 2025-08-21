권성동에 '통일교 골프장 영수증 공개할 생각 있나' 묻자 돌아온 답은?

'통일교 골프장 무료 접대 의혹'이 불거지자 본인 몫의 비용을 직접 결제하고 영수증을 보관하고 있다고 반박한 권성동 국민의힘 의원이 영수증 공개 의향을 묻자 침묵했다.
또 '당초 예고한 대로 해당 의혹을 보도한 매체에 대해 법적 대응을 했느냐'는 질문에는 "조금 있으면 다 알려질 것"이라는 대답을 내놨다.
용평CC 골프 접대 의혹 직접 물어보니
<오마이뉴스>는 21일 오전 10시 40분께 서울 여의도 국회 본관에서 당 의원총회를 마치고 본회의장으로 향하던 권선동 의원에게 통일교 소유의 용평CC 골프 접대 의혹에 대한 질문을 했다.
권 의원은 인터넷 매체 <뉴탐사>가 해당 의혹을 보도하자 지난 12일 자신의 페이스북에 "저는 제 몫을 직접 결제했고, 영수증도 제가 보관하고 있다"며 "<뉴탐사>의 반복된 불법 행위에 대해 민형사 조치 등 단호히 대응하겠다"고 밝힌 바 있다. 하지만 권 의원은 이후 일주일이 넘도록 <뉴탐사>에 대한 법적 조치 여부 등 추가 입장을 밝히지 않고 있다.
권 의원은 이날 기자가 <오마이뉴스> 소속임을 밝히고 질문을 하려고 하자 "아 됐어요"라며 손을 한번 저은 뒤 로텐더홀 계단을 올랐다.
이어 "용평CC 골프 비용 영수증 보관하고 있다고 했는데 공개할 생각이 있나", "(영수증) 보관은 계속하고 있나" 등을 물었으나, 권 의원은 입을 꾹 닫은 채 정면만 응시하며 걸어갔다. "<뉴탐사> 고소했나"라는 물음엔 "조금 있으면 다 알려질 것"이라고 짧게 말했다. 추가로 "입장을 다시 한번 밝히겠단 말이냐"고 거듭 물었지만 답하지 않았다.
앞서 인터넷매체 <뉴탐사>는 권 의원이 지난 10일 통일교 소유의 골프장인 용평CC 클럽하우스(강원 평장 소재)를 방문하는 장면을 포착해 공개했다(관련 기사: 통일교 소유 골프장에 뜬 '복면 권성동' 시끌시끌한 이유
https://omn.kr/2ewns).
이 매체는 "이날 권성동 의원이 골프 비용을 내지 않은 사실을 용평CC 프론트 직원에게 교차 검증했다"면서 "그린피 27만 원, 카트비 2만5000원, 캐디피 약 3만7500원 등 기본 비용만 33만 원이다. 여기에 그늘집 식사비를 포함하면 접대 금액은 35만 원에 달한다"라고 보도했다.
이 매체는 또 "공직자가 직무 관련자로부터 3만 원을 초과하는 금품을 받으면 김영란법 위반"이라고 지적하기도 했다. 한편 권 의원은 지난 2022년 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 수수했다는 의혹도 받고 있다.
권 의원은 불법 정치자금 수수 등 불거진 여러 의혹에 대해 사실이 아니다라는 입장을 밝힌 상태다. 용평CC 접대 의혹에 대해서도 직접 비용을 결제했다며 <뉴탐사>에 대한 법적 조치를 예고했다.
그는 지난 13일에도 자신의 페이스북에 "<뉴탐사>는 반성은커녕, 어제 12일에도 저의 의원실이 난입하는 무법 행위를 벌였다", "단호한 법적 조치로 끝까지 책임을 묻겠다"고 재차 강조하기도 했다.