침수 피해 한 달... 대통령님, 주민들이 또 구청까지 기어가야 하나요

지난 7월 17일 광주·전남 전역에 폭우가 쏟아져 침수 피해가 발생했다. 광주광역시 서구 농성동과 화정동 일대의 경우 침수가 해마다 반복되고 있다. 그 끔찍했던 침수 피해가 발생한 지 한 달째다.하지만 관계기관은 그 어떤 대책도 내놓지 않는다. 농성·화정동 침수피해 주민대책위원회는 지금까지 대통령실, 국무총리실, 행정안전부, 국토교통부, 광주광역시 서구청 등 관계기관 및 지역 국회의원실, 광주시의회 앞으로 총 8통의 공문을 보냈다. 공문에는 4가지 대안을 제시하는 12페이지 분량의 '정책 제안서'를 첨부했다.같은 내용을 각각의 기관에 보낸 까닭은 정부 기관의 역할과 기능이 다르기에 각각의 해법을 듣고자 했다. 하지만 정책 제안서를 포함한 모든 민원은 미끄럼틀 태워져 권한이 가장 미약한 자치구로 이송하고야 만다. 그저 황당할 따름이다.이제는 골목길 어디에도 수마가 할퀴고 간 흔적을 찾아보기 어렵다. 하지만 주민들의 고통은 계속된다. 폭우에 휩쓸려간 세간살이와 함께 휩쓸려간 마음을 다잡지 못하고 있다. 심리 상담 치료를 예약했다.올해 역대급 피해를 봤지만 이 같은 참상은 매우 익숙하다. 지난 10년 동안 거의 매해 반복됐다. 관계기관에서는 저지대에 위치한 지리학적 한계라고 항변하지만, 사실은 군분천을 복개하는 과정에서 하천 폭을 좁히고 군분교 교각을 제거하지 않은 채 상판을 덮는 막개발이 이뤄졌기 때문으로 보인다. 게다가 용적이 작은 하수 박스는 집중 호우 시 물길을 막고 병목 현상을 일으켜 서석고 일대는 저수지로 변했다.꼬박 한 달을 공쳤다. 또다시 호우가 몰아칠까 두려워 짐 정리를 하지 못해 무엇이 어디 있는지 찾을 길이 없다. 다시 장사를 시작하려면 은행 일도 봐야 하고 이것저것 다시 들여와야 하지만 엄두가 안 난다. 거래명세표, 스탬프, 도장, 은행거래 통장, 명함 등 소소한 사무용품마저 뭐 하나 남아 있는 게 없다.차오르는 물길을 피해 하나라도 건져 볼까 애쓰다 포기하고 2층으로 도망쳐 망연자실하게 바라보는 것 외에 할 수 있는 게 없었다. 마치 폭격을 맞은 듯 엎어지고 뒤집히고 둥둥 떠다니다 아무렇게나 쑤셔 박힌 가재도구와 사진으로는 전달하지 못하는 특유의 악취까지 수마가 할퀸 상흔을 어찌 표현할 수 있을까?한 달이 지난 지금까지 물에 젖은 침구류를 밖으로 끄집어내느라 안간힘 쓰는 주민들의 허탈한 표정을 보노라면 또다시 심박수가 올라간다.충분히 막을 수 있었던 예고된 재해였음에도 100년 만의 폭우라서 어찌할 도리가 없었다는 궤변을 더는 듣기 싫다. 마치 '천재지변'이었기에 책임이 없다는 얘기로 들린다. '국가배상법 제5조 1항'에는 재난 피해가 발생했을 때 국가가 손해를 배상할 의무가 있다고 돼 있다. 그런데 책임이 성립하기 위해서는 '피해자'인 주민이 입증해야 한다.폭우가 몰아치던 날, 재난을 쇼핑하듯 열렬히 사진 찍어대던 높으신 분들은 더 이상 보이지 않는다. 뜨거운 여름, 세상은 냉정하고 차갑다.최근 이재명 대통령은 '복지 신청주의'를 "매우 잔인한 제도"라고 지적하며 자동 지급 검토를 지시했다. 신청하지 않았다는 이유만으로 지원받지 못하는 사례를 경고한 것이다. 지난 14년 동안 침수 문제를 대하는 행정기관의 태도 또한 별다르지 않았다.견디다 못한 주민들은 비상대책위를 꾸렸다. 333일간의 1인 시위, 매주 1회 전 주민이 참여하는 월요집회, 광주 서구청까지 엎드려 절하고 기어가는 오체투지까지 극한투쟁을 이어갔다. 광주시청은 이에 소극적으로 화답해 일부 공사를 시행했으나 근본적인 해법이 되지 못했다.참으로 아이러니하게도 민원 발생 시 주민들은 악다구니 쓰고 행정은 데이터에 기반한 논리적으로 접근하는 게 일반적인 모습인데, 우리 마을은 정반대였다. 주민들은 프레젠테이션(PPT)까지 띄우며 논리적으로 접근했던 반면, 공무원들은 빈손으로 오거나 판때기 하나 들고 나타나 반대를 위한 반대만 외쳤다."권리 위에서 잠자는 자는 보호하지 않는다"라는 격언이 있다. 소위 '신청주의'는 그처럼 당사자가 신청해야 권리가 성립하거나 절차가 시작되는 원리다. 하지만 이재명 대통령이 언급하였듯이 국가는 국민의 생명과 재산을 보호할 의무가 있다. 다시 말해 국민으로서 '기본권'이다. 이제 우는 아이 젖 주는 '신청주의'는 청산되어야 한다.