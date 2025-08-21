소비쿠폰 전액 기부한 대학생…어머니·공무원도 동참

큰사진보기 ▲광주광역시 서구 서창동 행정복지센터 직원들이 민생회복 소비쿠폰 기부 성금으로 마련한 식품 꾸러미. 기부 물품은 지역 어르신 및 취약 계층 25세대에 전달됐다. ⓒ 광주 서구 관련사진보기

광주광역시에서 한 대학생이 민생회복 소비쿠폰 전액을 어려운 이웃을 위해 써 달라며 기부했다.청년의 선행은 본인의 어머니와 복지센터 직원들의 기부 동참으로 이어졌다.21일 광주 서구에 따르면 최근 서창동에 거주하는 대학교 2학년 A(20)씨가 행정복지센터를 찾아 민생회복 소비쿠폰(18만원)을 신청한 뒤 곧바로 기부했다.A씨는 "어려운 이웃을 위해 써 달라"며 "앞으로도 사회에 조금이나마 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다"는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.A씨의 나눔은 주변에 선한 영향력을 미쳤다.기부 이야기를 들은 A씨의 어머니가 "아들의 좋은 뜻에 동참하겠다"며 민생회복 소비쿠폰 18만원 전액을 기부한 것.이들의 선행에 복지센터 직원 10여 명도 십시일반 뜻을 모아 100만원 정도의 성금을 모았다.이렇게 모은 성금은 최근 집중호우로 생활에 어려움을 겪고 있는 주민들을 지원하는 데 쓰였다.정소현 서창동장은 "한 청년의 선행이 주민과 공직자의 나눔으로 확산해 더 큰 울림을 줬다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살피고 민·관이 함께하는 복지공동체 확산에 노력하겠다"고 말했다.