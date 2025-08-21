윤종오 "열차 사고 막기 위해 상례작업 폐지하고 차단작업해야"

큰사진보기 ▲국회에서 발언 중인 윤종오 의원(자료사진) ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

지난 19일 발생한 경부선 열차 충돌 사고를 두고 윤종오 진보당 의원(울산 북구)이 정부에 근본적인 대책 마련을 촉구하는 한편 그 대안을 제시했다.윤종오 의원은 21일 국토교통위원회 전체회의에서 서면질의를 통해 먼저 "철도 안전관리의 총괄 책임 기관인 국토교통부가 반복되는 사고에 대해 책임을 피할 수 없다"고 지적했다.그러면서 "2019년 밀양역 사고 이후 상례작업이 차단작업으로 전환되었음에도, 여전히 위험 지역을 벗어난 선로변에서는 상례작업이 이어지고 있다"며 상례작업 전면 폐지를 요구했다. 또 " 유사 사고 재발을 막기 위해 모든 작업을 열차가 운행하지 않을 때 작업하는 차단작업으로 전환해야 한다"고 강조했다.특히 윤 의원은 상례작업 폐지에 대한 대안을 제시했다. "상례작업 폐지와 야간시간을 활용하는 차단작업을 진행하기 위해서는 통상일근제에서 교대제로 전환이 필요하며, 이를 위해 318명의 추가 인력이 요구된다"며 "국토교통부가 적극적으로 나서 기획재정부와 협의할 것"을 요구했다.한편 상례작업이란 철도보호지구 작업 중 위험지구 외에서 철도차량 운행에 지장이 없이 역장의 승인을 받고 시행하는 작업이다. 열차운행을 임의적으로 중단하지 않은 상태에서 작업을 하게 된다.또 차단작업이란 철도차량운행시설물의 정상취급을 중지하거나 철도차량의 운행을 중지하면서 시행하며 운전명령을 받아 시행하는 작업이다.