경찰, '돈봉투 수수 의혹' 김영환 충북지사 압수수색

큰사진보기 ▲21일 오전 9시 30분경 충북지방경찰청 반부패수사대(대장 박용덕) 소속 수사관이 충북도청 도착해 압수수색에 나섰다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김영환(국민의힘) 충북지사가 업체를 운영하는 체육계 인사들로부터 돈봉투를 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 충북도청을 압수수색했다.충북지방경찰청 반부패수사대(대장 박용덕)는 21일 오전 9시 30분경 김 지사의 관용차 출입기록과 CCTV 영상, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했다.경찰은 최근 김 지사가 충북체육회 관계자들로부터 총 500만 원의 금품을 수수했다는 혐의를 잡고 수사를 진행해 왔다.압수수색 영장에는 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 전해졌다.압수수색 영장이 발부된 것으로 미뤄봤을 때 이미 경찰이 혐의를 입증할 만큼의 자료를 확보한 것으로 보인다.그동안 경찰은 김영환 지사의 동선과 관련해 고향인 충북 괴산군 청천면 일대 식당 등의 현장 탐문 수사까지 진행해 온 것으로 알려졌다.<연합뉴스>에 따르면, 경찰은 김 지사가 지난 6월 26~28일 도내 기업의 일본 시장 지출 지원과 스포츠·문화 다목적 복합시설 벤치마킹 등 협력 방안 모색을 위해 국외 출장을 떠난 날에 지사실에서 충북체육회 관계자를 만난 정황에 주목하고 있다.김 지사에 대한 수사가 확대될 것이란 전망도 나온다.현재 체육계 인사에 대한 '돈봉투 수수 의혹' 외에도 추가로 금품과 관련된 여러 가지 의혹이 쏟아지고 있다. 금품과 관련된 의혹 외에도 인사 관련된 것도 포함돼 있다.한편 김영환 지사에게 금품을 건넨 것으로 의심받는 체육계 관계자 2명의 휴대폰도 모두 꺼져 있는 상태다. 이들에 대한 압수수색이 진행됐을 가능성이 높다. 돈을 직접 건넨 것으로 지목받는 인사는 오늘 인천국제공항을 통해 영국에서 귀국하는 것으로 전해졌다.