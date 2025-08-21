양양에서 발견된 멸종위기 '벌매'에 대한 모든 것

큰사진보기 ▲날개를 활짝 펼친 벌매가 먹이를 물고 둥지로 돌아오는 장면. 둥지에서는 새끼 벌매들이 먹이를 기다리고 있다. ⓒ 양양군 관련사진보기

강원 양양 백두대간 능선에서 포착된 벌매 둥지.어미 벌매가 새끼에게 먹이를 물어다 주고 있다

최근 강원 양양 백두대간 능선에서 희귀 철새 벌매(Pernis apivorus)의 번식 장면이 포착됐다. 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정된 벌매가 국내에서 둥지를 틀고 새끼를 기르는 모습이 직접 확인된 것은 흔치 않은 일이다. 이번 관찰은 양양생태사진연구회가 지난달 현장에서 촬영한 사진을 통해 확인됐으며, 양양군이 지난 20일 이를 공식 발표했다.벌매는 수리과에 속하는 여름철새로, 말벌·땅벌의 유충을 파먹는 독특한 습성을 지녔다. 머리 깃털이 비늘처럼 단단해 벌의 독침을 막을 수 있다. 몸길이는 50-60cm, 날개폭은 135-150cm이며, 전 세계적으로는 '관심 필요 종(LeastConcern)'으로 평가되지만, 국내에서는 드물게 기록돼 보호 가치가 크다.한국은 동북아 이동 경로의 요충지다. 2005 2007년 전남 홍도 조사에서는 가을철 통과 개체가 702마리(2005년), 404마리(2006년), 659마리(2007년)로 집계됐다. 이동은 9월 20일 10월 5일 사이 집중됐고, 풍속이 5m/s 미만일 때 개체 수가 늘어나는 경향이 통계적으로 확인됐다.소청도에서는 2014 2016년 가을에 1366개체를 사진 분석해 연령과 성비를 조사했다. 그 결과 유조(당년생)가 83.6%로 압도적이었고, 성조 중에서는 수컷 비율(11.79%)이 암컷(3.58%)보다 높았다. 이동 시간대에도 차이가 있어 성조 수컷은 오전 10시오후 4시까지 지속 이동하는 경향이 확인됐다.국가철새연구센터가 2019년 소청도에 개소하면서 장기 모니터링이 시작됐다. 가을 이동 집계에 따르면 벌매는 2019년 1466마리, 2020년 951마리, 2021년 8497마리로 기록됐는데, 이는 관측 이래 최대치로 전체 맹금류 이동의 80% 이상을 차지했다. 다만 개체수 증감은 기상과 관측 조건에 크게 영향을 받아 단일 해의 기록만으로 증감을 단정하기는 어렵다.한국에서 벌매는 주로 이동 중 관찰되는 종이지만, 2009년 강원 홍천에서 국내 첫 번식 둥지가 확인됐다. 이후 2012~2013년 두 번째 번식 기록이 학술지에 보고됐다. 이는 한국에서도 제한적이나마 번식이 일어나고 있음을 보여준다.한국은 벌매가 번식하기보다는 이동하는 경유지로서의 가치가 크다. 소청도와 홍도, 백령도 등 서해 도서 지역은 매년 수천 마리의 벌매가 통과하는 통로로, 동북아시아 철새 이동 경로를 이해하는 핵심 지점이다. 최근 강원 양양에서의 번식 확인은 국내 생태계가 여전히 맹금류에게 번식지를 제공할 수 있는 건강성을 지니고 있음을 보여준다.이번에 번식이 확인된 강원 양양은 깊은 산림과 곤충 자원이 풍부해 벌매가 둥지를 틀기에 적합한 환경을 갖추고 있다. 백두대간 능선이라는 입지 또한 먹이와 서식 공간을 확보하기에 유리한 조건으로 평가된다.환경부는 벌매를 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정해 보호하고 있다. 국제자연보전연맹(IUCN)에서는 전 세계적으로는 '관심 필요 종(Least Concern)'으로 분류하고 있지만, 국내에서는 개체 수가 적고 관찰 빈도가 낮아 보호 가치가 높다.국내에서 벌매는 강원도와 경북 일부 지역에서 드물게 기록된 바 있으며, 번식 사례는 학계에서도 제한적으로만 보고됐다. 학계에서는 벌매가 먹이에 특화된 습성을 지니고 있어 번식지가 제한적이라는 분석을 내놓는다.양양에서 포착된 벌매의 둥지와 번식 모습은 단순한 조류 관찰 사례를 넘어, 우리나라 산림 생태계의 다양성과 건강성을 보여주는 지표라 할 수 있다.국내에서 드물게 기록되는 이 새의 번식 장면이 확인된 것은 학술적으로도 가치가 크다. 이번 발견은 벌매가 실제로 우리나라 산림을 번식지로 활용한다는 사실을 입증했으며, 향후 생태 연구와 자료 축적의 중요한 기반이 될 전망이다.국립생태원 멸종위기종복원센터 관계자는 "벌매는 곤충 개체 수 조절에 중요한 역할을 하는 종으로, 국내에서 번식 장면이 확인된 것은 생태학적으로 큰 의미가 있다"며 "이는 우리나라가 여전히 맹금류의 번식지를 제공할 수 있는 건강한 산림 생태계를 유지하고 있음을 보여준다"고 설명했다.