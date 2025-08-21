1945년 이전 음악과 이야기가 흐르는 자리로 초대합니다

큰사진보기 ▲가담연 또는 음담회 포스터 ⓒ 박연주 관련사진보기

▲[유행가 행사] 동아시아 팝, 소실의 자취 가담연() 또는 음담회()(2025년 8월 27일 수요일 오후 6시 반, 서울 이태원(경리단길) 펫사운즈) 유행가 앨범

큰사진보기 ▲행사 슬라이드 쇼 첫 화면 ⓒ 이준희 관련사진보기

흔하고도 흔한 것이 요즘 '북 토크' 또는 '북 콘서트'다. 예전에는 출판기념회라는 이름으로 더 많이 열리기도 했고, 때로는 명목과 달리 정치꾼들이 억대 수입을 거두는 '짭짤한' 도구로 이용되기도 한다. 그런 가운데, 관행적이고 퇴행적인 출판기념회를 거부하며 저자들이 독자들을 위해 마련한, 책과 이야기 그리고 노래와 흥취가 함께하는 일종의 책거리 잔치가 하나 차려졌다. 지난 6월 <동아시아 팝, 소실의 자취> 출간에 이어 후속 행사로 열리는 가담연(歌談宴) 또는 음담회(音談會)다.8월 27일 수요일 저녁 6시 반, 서울 이태원 경리단길에 있는 뮤직펍 펫사운즈에서 열리는 행사는 <동아시아 팝, 소실의 자취> 공동 저자인 신현준과 필자인 나 그리고 주변 지인들이 함께 준비했다.1945년 이전 동아시아 대중음악에 대한 역사적 고찰을 '亞pop'이라는 함축적 표현으로 풀어낸 책인 만큼, 출판기념회 이름도 가담연(이준희 제안)과 음담회(신현준 제안)로 정했다. 저자 간 합의가 되지 않아 병칭하기는 했지만, 어느 쪽이든 노래 또는 음악과 이야기가 함께하는 자리이기는 마찬가지다.행사는 다양한 음악과 사진, 영상이 꼬리에 꼬리를 물며 이어지는 방식으로 진행될 예정이다. 첫 순서로 등장하는 노래는 1914년에 발표되어 동아시아 대중음악의 기원이 된 <카츄샤의 노래(カチュ-シャの唄)>다.번역을 거쳐 첫 번째 조선 유행가가 되기도 한 <카츄샤의 노래>는 작곡자 나카야마 신페이(中山晋平)의 이야기로 연결되고, 그의 또 다른 대표작 <도쿄 온도(音頭)>는 2021년 도쿄 올림픽 폐막식과 1930년대 중반에 활동한 대만 원로 가수 아이아이(愛愛)의 아련한 생전 회고담으로 이어진다.1910년대부터 1945년까지 중화민국, 일본제국, 식민지 조선, 식민지 대만, 만주국 등 동아시아 각지에서 만들어지고 유통되었던 대중음악의 다채로운 면모에는, 그렇게 흥미로운 연계점들이 많이 있었다. 어떤 것은 잘 알려져 있기도 하고 어떤 것은 오랜 세월 묻혀 있기도 했지만, 분명히 존재했던 그런 연계점에 대한 새로운 인식은 지역별로 각기 서술되어 온 고립의 역사를 넘어서는 보다 넓은 시각을 가능케 한다.약 30년 동안 전개된 동아시아 대중음악의 흐름을 단 두 시간 행사에서 충분히 소화할 수는 물론 없으나, 엄선에 엄선을 거쳐 준비된 스무 곡에 깃든 이야기는 그야말로 '천일야화(千一夜話)' 급이다. 그 노래들은 하얼빈과 홍콩, 도쿄와 상하이 사이를 어지럽게 오갔고, 거기에 관련된 사람은 수백 명에 달한다. 그 중에는 한국인, 중국인, 일본인은 물론 미국인이나 러시아인도 몇몇 포함되어 있다.특정한 역사적 의미를 담아 유행가(流行歌), 시대곡(時代曲)으로 불리기도 하는 亞pop의 고전들은, 수십 년 시간이 지난 지금 어쩔 수 없이 과거를 표상하는 노스탤지어 상품이 되어 있기는 하다. 그러나 그 당대에는 그런 음악들이 말 그대로 시대의 유행을 선도하는 첨단의 문화이기도 했다. 다만, 2025년을 살고 있는 독자들이 그 첨단의 기운을 느끼기는 쉽지 않을 것이고, 낯선 가락과 낯선 이름에 거리감이 느껴질 수도 있다.영화 주제가로 발표된 대표적인 조선 신민요 <아리랑>이 일본과 대만에서 유행가로 변신한 과정, 이난영의 <목포의 눈물>이 오카 란코(岡蘭子)의 <이별의 뱃노래(別れの舟歌)>이기도 했던 이야기, 도쿄-상하이-베이징을 누빈 결과로 <꿈속의 사람(夢中人)>에서 <꿈속의 사랑>을 끌어낸 현인의 사연 등은 그런 현재 한국 독자들의 어려움을 고려해 준비된 토막들이다. 낯섦이 얼마나 풀릴 수 있을지는 알 수 없으나, 새롭지 않으면서도 새로운 지난날 음악의 매력은 충분하다.지나온 궤적을 살피지 않으면 현재 위치를 알 수 없고, 앞으로 나아갈 방향도 제대로 잡을 수 없다. 가담연이나 음담회 같은 말로 부러 포장해 본 노스탤지어 외피를 걷고 보면, 밤하늘 별처럼 빛나는 亞pop 고전들이 우리에게 어떤 나침반이 되어 줄지도 모를 일이다.