산골마을 평화 깬 골프장 소음과 빛공해... "살 수가 없다"

조용하던 시골 마을에 골프장이 들어서면서 산골 마을 주민들이 술렁이고 있다. 골프연습 시설에서 나오는 빛과 소음으로 고통을 호소하고 있는 것이다.지난 18일, 수암산 자락에 위치한 충남 예산군 삽교읍 신리 오생이 마을을 찾았다. 이 마을은 7가구, 10여 명의 주민이 살고 있다. 대부분 수세대에 걸쳐 이 마을에 살고 있는 토박이들이다.하지만 최근 마을 바로 앞에 골프장이 건설되고, 지난 6월 말 임시 개장을 하면서 오생이 마을 주민들은 때아닌 '빛공해'와 '소음공해'에 겪고 있다고 호소한다. 해당 골프장은 면적 8만 2455㎡, 9홀에 골프연습장을 갖추고 있다.수암산 자락에 위치한 오생이 마을은 밤이면 산에서 불어오는 바람 덕분에 선선하고 상쾌한 공기를 느낄 수 있는 곳이다. 하지만 골프장 개장 이후, 주민들은 골프장에서 나오는 빛과 소음 때문에 밤에도 창문을 열지 못하고 있다고 호소한다.마을에서 만난 A씨는 "일단 해가 떨어지면 골프장에서 나온 빛이 집안으로 들어온다. 요즘 날씨가 선선해서 시원한 바람을 맞으려고 문을 열어 놓으면 골프치는 소리가 크게 들려서 고통스럽다. 한여름에 문도 제대로 못열고 살고 있다"며 "소음도 소음이지만, 밤에도 대낮처럼 밝은 빛때문에 괴롭다. 어떻게 해야 할지 막막하다. 우선 방음벽이라도 설치했으면 좋겠다"고 말했다.도시 생활을 접고 고향 오생이 마을로 귀촌해 살고 있다고 밝힌 B씨는 "밤늦게까지 6개의 라이트가 환하게 켜져 있다. 사람이 살 수가 없다. 밤에 거실에 앉아 있으면 불빛이 정면으로 들어온다. 한여름에 창문을 닫고 암막을 치고 살 수도 없는 노릇이다"라고 토로했다.이어 "우리 마을은 주로 참깨, 들깨, 고추 등 밭농사를 짓는다. 밤에 불을 켜 놓으면 곡식도 잘 자라지 않게 된다. 이래저래 걱정이다. 도시도 아니고 시골 고향에 돌아와서 이런 일을 겪게 될 줄은 몰랐다"라고 호소했다.주무관청인 예산군도 민원을 접수하고 대책 마련에 나선 상태다. 예산군 도시계획팀 관계자는 18일 <오마이뉴스>에 "골프장 측에 주민들이 겪고 있는 소음과 빛 민원을 해결할 것을 주문한 상태다"라며 "해당 골프장은 임시 사용 허가를 받고 운영 중이며 정식 준공은 아니다. 골프장 측에 정식 준공 전까지 민원을 해결하도록 요구하고 있다"고 밝혔다.골프장 측 관계자도 "주민들을 만나 의견을 듣고 있다"고 말했다.