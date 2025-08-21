울산시 2회 추경 4469억 원 편성... "소비쿠폰 분담율 전국 최고 감안"

울산광역시가 4469억 원의 2025년도 제2회 추가경정예산을 편성했다. 이에 따라 울산시의 올해 예산은 본예산과 제1회 추경을 통해 편성된 5조 3318억 원을 포함해 총 5조 7787억 원으로 늘어나게 됐다.
김두겸 울산시장은 21일 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "이번 추경안은 지역 경제를 살리고 민생을 지키고 미래를 준비하는 사업들을 담는 데 초점을 두었다"고 밝혔다. 특히 "정부의 민생회복 소비쿠폰 대응 예산과 시민의 삶의 질과 도시 품격을 높이는 각종 현안사업을 담는 데 초점을 뒀다"고 설명했다
그러면서 "이번 추경안은 시민의 행복한 오늘과 더 살기 좋은 내일의 울산을 만들기 위한 소중한 투자"라며 "시의회와 긴밀한 협조를 통해 시민들이 사업의 성과를 신속히 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.
브리핑에 따르면 2회 추경 4469억 원은 '민생회복 소비쿠폰 사업'에 3014억 원, '시민이 행복한 민생복지 사업'에 595억 원, '품격을 높이는 도시환경 개선'에 564억 원, '내일을 준비하는 경제·현안사업'에 296억 원이 편성됐다.
주요 재원은 보통교부세 748억 원, 순세계잉여금 381억 원, 국고보조금 2918억 원 등이다. 회계별로는 일반회계 4385억 원, 특별회계 84억 원이 증액됐다.
울산시 2회 추경 4469억 원 내용 보니...
울산시의 올해 2회 추경 예산안 내용을 들여다 보면, 시민생활 안정과 경제 활성화를 위해 지난 7월 21일부터 진행 중인 민생회복 소비쿠폰 사업의 경우 국비와 연계(매칭)되는 시비를 편성했다.
특히 울산시는 신속한 사업 추진과 구군의 어려운 재정여건을 고려해 타 광역시도가 통상 구군과 50%씩 지방비를 분담하는 것과 달리 전국에서 가장 높은 수준인 80%를 시가 분담하기로 하고 시비 246억 원을 편성했다(관련 기사 : 울산시 소비 쿠폰 광역단체 비율 80% 결정 "기초단체 위한 통 큰 결정"
민생복지 사업 중 육아와 관련 시립아이돌봄센터(2개소)와 부모 소통(커뮤니케이션) 센터 설치 61억 원, 어린이 복합 교육놀이공간 조성 16억 원, 5세 무상보육 및 어린이집 식판세척 지원 8억 원이 포함됐다.
청년 예산으로는 청년월세 특별지원 및 자격증 응시료 지원 39억 원, 전국 최초 주거특화형 청년센터 설치 및 청년몰 활성화 2억 원을 편성했다.
장애인 활동서비스 및 장애인체육관 기능보강 등 13억 원, 어르신 스포츠 활동 지원 및 노인복지관 기능보강 등 9억 원, 임신 사전 건강관리 및 여성일자리 사업 지원 등 4억 원도 포함됐다.
도시환경 개선 예산으로는 국제정원박람회장 편입 철도부지 보상 110억 원, 국제정원박람회장 조성 공사 및 도시숲 조성 96억 원가 있고 이외 남산로 문화광장 조성 34억 원, 울산대공원 장미원 정비사업 25억 원, 태화강역~장생포 간 수소트램 운행사업 20억 원, 대숲 공중길, 수상정원 조성 설계용역 12억 원 등이 있다.
경제·현안사업에는 에너시티 인공지능 기반(AI 플랫폼) 구축 등 신산업 투자 45억 원, 생산장비 고도화 등 자동차·화학산업 지원 32억 원, 세계화(글로벌) 대응 해법(솔루션) 개발 등 조선산업 지원 30억 원, 울산 도심융합특구 개발사업 계획 수립 10억 원, 세계유산 반구천의 암각화 홍보 및 학술토론회(심포지엄) 개최 등 3억 원, 알이(RE)100 산업단지 기본구상 용역 2억 원 등이 포함됐다.
한편 제2회 추경예산안은 지난 8월 20일 시의회에 제출되었으며, 울산광역시의회 임시회 기간 중 심의를 거쳐 오는 9월 초에 확정될 예정이다.