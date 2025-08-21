메뉴 건너뛰기

이 대통령 "재난 트라우마, 국가가 책임지고 치유하겠다"

25.08.21 10:40최종 업데이트 25.08.21 10:40

이 대통령 "재난 트라우마, 국가가 책임지고 치유하겠다"

이태원 참사 출동 소방대원 사망 애도... "제도적·법적 안전망 강화" 약속

이재명 대통령이 6월 12일 서울 용산구 이태원 참사 현장 '10·29 기억과 안전의 길'에서 헌화를 위해 이동하고 있다
이재명 대통령이 6월 12일 서울 용산구 이태원 참사 현장 '10·29 기억과 안전의 길'에서 헌화를 위해 이동하고 있다 ⓒ 연합뉴스

20일 이재명 대통령은 이태원 참사 당시 현장에 출동했던 소방대원이 숨진 채 발견된 사건에 깊은 애도를 표했다.

이 대통령은 이날 자신의 SNS를 통해 "참사 이후 트라우마로 인해 열두 차례에 걸쳐 심리치료를 받아왔지만, 끝내 무거운 짐을 이겨내지 못했다"며 "상상조차 어려운 고통과 싸우며 버텨온 젊은 청년을 생각하니 마음이 미어진다"고 했다.

이어 그는 "우리 사회는 국가적, 집단적 트라우마를 치유할 사회적 안전망과 심리 지원체계를 충분히 구축하지 못했다"며 "많은 이들이 고립된 채 방치돼 왔다"고 지적했다.

이 대통령은 사회적 무관심이 트라우마를 장기화시키고 공동체 전체를 위협할 수 있다고 경고하며 "공동의 책임을 인식하고 힘을 모아 회복에 나서야 한다"고 강조했다.

또한 이 대통령은 "재난과 대형사고로 인한 집단적 트라우마를 겪는 피해자, 유가족뿐 아니라 구조대원과 관계자 모두가 치유받을 수 있도록 국가가 책임 있게 나서겠다"고 말했다.

그는 "참사의 원인과 과정을 철저히 성찰하고, 다시는 이 같은 비극이 반복되지 않도록 제도적·법적 안전망을 강화하겠다"고 약속했다.

한편, 이태원 참사 당시 구조활동에 참여했던 30대 소방대원 A씨는 이후 우울증 증세를 보여 소방청 등에서 12차례 심리치료를 받아왔다. 그러나 20일 오후 12시 30분경, 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 교각 아래에서 숨진 채 발견됐다.

