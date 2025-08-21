'닭발 나무' 된 가로수... 그 공무원이 왜 그랬는지 알게 됐다

큰사진보기 ▲흉물스런 가지치기닭발처럼 가지치기한 가로수. (사진은 기사 내용과 직접적 관련이 없습니다) ⓒ 금속노조 한국지엠지부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 신종환 님은 공무원으로 재직 중이며 인권연대 칼럼니스트로도 활동 중입니다.

이육사 시인의 시 '청포도'에 등장하는 고장에서는 7월에 청포도가 익어간다면 우리 과의 7월은 초목이 우거진다. 초목이 우거진다는 것은 국민신문고도 같이 우거진다는 것.스마트폰을 보며 길을 걷다 허벅지를 찔러오는 남의 집 소유의 나무에서 국민 신문고를 떠올리는 창의성은 어디서 오는가. 문학이 현실을 따라잡지 못하듯, 공무원의 적극 행정은 사람들의 창의성 앞에서는 아담할 따름이다.7월에서 8월, 사무실의 시작은 민원부서와 유무선으로 민원의 책임소재를 가늠하며 시작한다. 이것은 도로에 난 풀이니 교통과, 이것은 가로수가 아닌 골목에 자생하는 나무이니 주민센터 자체 해결. 하루의 시작과 끝을 퍼즐로 된 현실과 마주하고 퇴근하는 일상이 쌓이면 결국 퍼즐이 현실이 된다. 맞닥뜨리는 것이 현실인데, 실제 존재하는 어떤 사람들의 심경과 불편함과 이가 해소되었을 때의 어떤 것, 그리고 그 너머에 있는 자생하는 것들과 이를 마주하는 사람 사이의 문제를 지혜롭게 해결한다는 문장은 쌓여가는 퍼즐들 너머에서 흐릿하다 이윽고 사라진다.수년 전에 SNS를 통해 팔로잉한 모 시인이 거주하는 곳의 가로수를 너무 난폭하게 전정(가지치기)해 두어서 해당 사무실에 전화해서 항의하셨다는 글을 쓰신 적이 있다. 그가 올린 사진의 나무들은 앙상하다 못해 몸통만 있는 느낌이었고, 나는 담당자가 왜 그렇게 업무를 처리했는지 의아했는데, 올해 해당 부서로 오면서 이유를 알게 되었다.특정 금액 이상의 계약을 체결하려면 관내에 해당 요건이 있는 업체 중 하나를 지자체의 회계과가 선정하고 우리에게 통보하게 되어있다. 이는 투명한 회계와 부패방지를 위한 것이나, 어느 업체가 가로수 전정을 담당할지는 지역 상황과 무작위에 의해 결정되므로, 업체를 향한 공무원의 당부는 종종 공염불이 된다. 전정에 어느 정도 전문성이 있는 업체가 선정되면 나무들은 적절한 전정을 받지만 그렇지 못하면 삭발을 넘어 해리포터에 나오는 '목이 달랑달랑 닉'처럼 몇몇 가지만 몸에 붙어있게 된다.가로수를 관리하는 이에게는 그 외 대여섯 가지의 업무가 더 있고, 각 업무는 그에 따른 절차가 있어 이를 처리하다 보면 행정의 구현에 대해 입체적으로 사유하는 것은 점점 요원해진다. 사업을 반복하는 과정에서 자신이 정해진 절차를 이행했는지, 사후 감사 등에서 문제가 될 소지는 없는지에 대한 고민이 행정행위의 최초 목적보다 우선순위를 차지하는 사람이 되는 일은 드물지 않다.피로와 고충은 일단 괜찮다. 공무원으로서의 소명감이 있기 때문이라기보다는 대부분의 밥벌이는 어떤 식으로든 애로사항이 있으니까. 하지만 행정에 대해 다양해지고 커진 바람들이 제도가 되었을 때, 효율을 위한 도구였던 서류와 절차들이 목적 자체가 되는 일이 적지 않은 공직자들에게 나타난다. 소명의식을 품은 공직자들조차 기본적으로 판단할 때 근거를 자신의 공직 생활에서 습득한 여러 절차와 성과지표에서 찾기 때문에 행정정책은 종종 왜곡된 방식으로 현실에 구현된다.전보다 많은 공직자가 세상에 알려지고, 새 정부가 들어서 전체적인 행정 방향이 바뀌며 그 결과로 많은 것이 기대되기도 하지만, 일선 공무원이 책임질 수 있는 부품이 되어가는 일과는 다른 결 같다. 많은 이가 영화 <나, 다니엘 블레이크>에 등장하는 인물처럼 적재에 필요한 도움을 주려는 공직자가 있어야 한다고 말한다. 너무나 맞는 말이지만 그들은 어떻게 배양될 수 있을까. 아직 모르겠다.