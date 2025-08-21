대통령 4년 중임제로 충분한가?

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 장은주 교수는 영산대 성심교양대학 교수로 재직 중이고 인권연대 칼럼니스트로도 활동 중입니다.

인수위 없이 출범한 이재명 정부가 드디어 대통령 직속 국정기획위원회를 통해 국정운영 5개년 계획과 123대 국정과제 등을 발표했다. 검찰개혁을 포함한 많은 과제가 발표되었지만, 가장 눈에 띄는 건 1번 국정과제로 제시된 '진짜 대한민국을 위한 개헌'이다. 비록 구체적인 개헌 방향과 시점 같은 건 아직 불투명하지만, 12.3 내란 이후 우리 헌정 체제를 다시는 내란 시도 같은 게 가능하지 않도록 정비해야 한다는 역사적 정언명령에 비추어 볼 때 개헌만큼 중요한 이재명 정부의 과제는 없지 않을까 한다. 다른 현안들에 밀려 아직은 이 개헌에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있지는 않지만, 이제 서서히 논의를 시작해야 할 때가 온 것 같다.이재명 대통령은 후보 시절 대통령 4년 연임제, 국무총리 국회 추천제, 대통령 거부권(재의요권) 제한 등을 골자로 한 개헌을 공약했는데, 이 공약부터 검토해 보면 좋겠다. 나는 이 공약을 보면서, '지금 계엄을 제멋대로 선포할 정도로 막강한 권한을 가진 제왕적 대통령이 문젠데 4년 연임제로 하자는 건 제왕적 대통령의 임기를 5년에서 8년으로 연장하는 결과를 낳는 건 아닐까?' 하는 의문을 가졌더랬다. 물론 이 대통령의 후보 시절 공약은 기본적으로 대통령 권력을 분산시켜야 한다는 생각을 담고 있다. 그러나 이것만으로 충분할까? 이제부터라도 대통령제 자체에 대한 근본적인 토론과 성찰이 이루어지면 좋겠다.많은 학자는 대통령제가 행정부에 너무 많은 권력을 집중시킨다는 점에서 이것이 과연 민주주의에 적합한 통치 형식일지 의문을 제기한다. 대통령제에서는 막강한 권력이 대통령 한 사람의 자의적 운용에 종속될 수밖에 없다. 강호프(S. Ganghof)라는 독일 정치학자는 이런 사정을 '행정 권력 인격주의(executive personalism)'라고 규정했는데, 쉽게 말해 대통령이 누구냐에 따라 국가통치의 양식이나 질적 수준이 전적으로 달라질 수밖에 없다는 것이다.지금까지 이재명 대통령은 너무도 훌륭하게 대통령직을 수행하고 있지만, 다음 대통령이 또 다른 윤석열이 아니라는 보장은 없다. 대통령은, 설사 민주적으로 선출하고 임기를 제한하더라도, 그가 어떤 역량과 성향을 지녔는가에 따라 나라를 마음대로 좌지우지할 수 있는 일종의 '대체군주'일 뿐이다. 민주화 과정에서 우리는 독재적 대통령을 선거를 통해 선출하고 임기를 5년 단임으로 제한하는 데만 초점을 두었을 뿐, 이런 대통령제의 근본 문제를 제대로 검토해 보지 않았다.오히려 우리는, 오랜 군부 독재 체제의 영향 때문인지, 대통령이 많은 권력을 독점하는 걸 당연하게 여겼다. 행정부의 수반일 뿐만 아니라 군통수권자이자 국가 원수이기까지 한 대통령은 거의 모든 국가기관에 인사권 등을 통해 영향력을 행사할 뿐만 아니라, 심지어 대법원과 헌법재판소의 구성에도 절대적 영향력을 행사한다. 물론 국회와 사법부의 견제가 일정하게 가능하도록 제도화되어 있기는 하지만, 대통령 권력의 과도함과 자의성 앞에 무력하기 일쑤였다. 윤석열 정부는 입법이 필요한 많은 정책적 지향이 여소야대 국회에 막히자 이른바 '시행령 통치'를 통해 우회했는데, 우리 헌법은 궁극적으로 이를 막지 못했다.이렇게 기본적으로 '제왕적'이라고 규정할 수밖에 없는 대통령의 권력은 정치 과정 전반을 결정적으로 지배할 수밖에 없다. 의회제(의원내각제)와 대통령제 국가들에서 정당들은 서로 다른 양상으로 발전한다. 대통령제 나라들에서 정당들은 '대통령(제)화(presidentialization)'된다. 다시 말해, 대통령 중심의 정당이 된다. 그러니까 대통령제에서 정당은 대통령이나 후보에게 선거나 통치 전략과 관련해서 너무 많은 재량권을 부여하면서 그들에게 종속되는 일이 발생한다. 이는 이념과 정치적 지향에 따라 발전하고 운용되는 의회제 국가들의 정당과는 다른 모습인데, 한국에서도 예외가 아니었다. 거의 모든 정치 과정은 승자가 독식할 수밖에 없도록 설계된 대통령 권력의 획득과 유지에 초점을 두고 진행됐으며, 정당들은 정책과 정치 프로그램의 개발과 실천보다는 적대적 권력투쟁에만 몰두한다.그동안 우리나라에서 특정 대통령의 당선은 정당이 아닌 대통령 개인의 집권이었다. '민주당 정부'가 아니라 '문재인 정부'였고, '국민의힘 정부'가 아니라 '윤석열 정부'였다. 우리는 대통령 선거 때마다 정당보다는 대통령 후보의 선거 캠프가 중심이 되어 다양한 정책들이 만들어지고 국정 방향이 결정되는 걸 보아 왔다. 정당은 이 과정을 주도하지 못하고 오히려 여기에 종속되었다. 정당은 후보로 선출한 대통령을 제대로 통제하지 못하며, 그저 대통령을 뒷받침하고 지키는 일에만 몰두해 왔다. 우리는 윤석열 대통령 시기, 심지어 그가 탄핵당하고 구속된 지금도, 국민의힘이라는 주류 보수 정당이 어떻게 윤석열 개인의 사당으로 전락했는지를 너무도 분명하게 확인하고 있다.아마도 대통령 직선제 쟁취와 함께 시작된 우리 민주주의의 경험 때문에라도 우리 국민들은 대통령제 자체를 포기하지는 않으려 할 것이다. 그러나 지금 우리는 12.3 내란을 거치며 대통령제가 자칫 민주주의 자체를 위협할 수도 있다는 걸 분명하게 확인했다. 개헌을 위한 절호의 역사적 시기라고 평가되고 있는 지금, 우리는 모두의 지혜를 모아 'K-민주주의'를 가장 잘 구현할 수 있는 통치구조를 고안해 내어야 한다. 우리나라에 적합한 대통령제의 형태가 어떤 것일지에 대해 깊은 사회적 숙의가 필요한 때다.