조국, 혁신당 공식 복당 완료... 혁신정책연구원장 맡는다

큰사진보기 ▲조국, 김대중 전 대통령 묘역 참배고 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 오후 조국 전 조국혁신당 대표가 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

조국 전 조국혁신당 대표가 공식 복당했다. 당직도 맡는다. 혁신당 혁신정책연구원장이다.조국혁신당은 21일 국회의사당에서 열린 136차 최고위원회의에서 조 전 대표의 복당을 최종 의결했다. 2024년 12월 12일 대법원 확정판결로 당원 자격을 상실한 지 252일 만의 복당이다.김선민 혁신당 대표 권한대행은 "조국혁신당은 조국 전 대표와 함께 다시 시민 곁으로, 완전한 내란 종식과 사회권 선진국을 실현하는 길을 걸을 것"이라고 말했다.이날 국회에서 열린 혁신당 최고위원회의에서도 조국 전 대표의 복당 환영 메시지가 나왔다. 황명필 혁신당 최고위원은 "'3년은 너무 길다'는 슬로건을 직접 만들어 윤석열 정권을 무너뜨린 전사가 귀환했다"면서 "국민의힘 입장에서는 두려울 것"이라고 했다.김 대표 권한대행은 이날 조국 전 대표를 혁신정책연구원장으로 지명했다. 혁신정책연구원은 22일 이사회를 열어 조 전 대표 임명 여부를 의결할 예정이다.혁신정책연구원은 조국혁신당의 싱크탱크로서 당이 가야 할 방향을 설정하고 민심을 수렴하는 통로로 평가된다. 조 전 대표는 오는 11월로 예상되는 정기 전당대회에 걸맞게 혁신당이 추진하는 사회권 선진국 구체적 비전 제시를 위해 힘을 쓸 예정이다.