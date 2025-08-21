폭염 속 건강 지키는 법, 논산시 보건소가 알려드립니다

큰사진보기 ▲충남 논산시 관촉동에 위치한 논산시보건소 전경. 여름철 폭염 대응과 시민 건강 보호를 위해 다양한 예방 활동을 펼치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

연일 이어지는 폭염 속에 충남 논산시 보건소가 시민 건강 보호에 나섰다. 보건소는 열사병과 열탈진 등 온열질환에 대한 경각심을 높이고, 주요 증상과 응급처치 방법, 예방 수칙 등을 시민들에게 안내하고 있다.보건소가 공개한 자료에 따르면 온열질환은 고온 환경에 장시간 노출될 때 발생하는 급성 질환으로, 대표적으로 열사병, 열탈진, 열경련, 열실신, 열발진 등이 있다. 고온다습한 날씨에 야외 활동을 하거나 휴식 없이 무리할 경우 누구나 쉽게 발병할 수 있다.특히 보건소는 의식이 없는 환자의 경우 즉시 119에 신고 후 병원으로 이송하는 것이 중요하다고 강조했다. 의식이 있을 경우에는 시원한 장소로 옮겨 수분을 공급하고, 젖은 수건 등으로 몸을 식히는 등의 응급조치가 중요하다고 안내했다.시민들이 일상에서 실천할 수 있는 폭염 예방 수칙도 소개됐다. ▲물을 자주 마시고 ▲항상 시원한 옷차림 유지 ▲충분한 휴식 ▲기상예보 확인 등 기본적인 수칙을 지키는 것이 중요하다. 특히 낮 12시부터 오후 5시 사이에는야외활동을 자제하는 것이 바람직하다.논산시 보건소 관계자는 "폭염은 단순한 더위가 아닌 생명을 위협할 수 있는 재난"이라며 "노인, 어린이, 만성질환자, 야외근로자 등 고위험군은 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.관계자는 이어 "시민들이 무더위 쉼터를 적극 활용하고, 증상이 나타날 경우 곧바로 휴식을 취하는 습관을 들이는 것이 중요하다"며 "논산시는 앞으로도 여름철 시민 안전을 위한 예방 활동을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.현재 논산시는 읍면동 행정복지센터와 연계해 ▲폭염 특보 시 무더위 쉼터 운영 ▲독거노인 안부 확인 ▲취약계층 건강 모니터링 등을 진행하고 있으며, SNS와 시 홈페이지를 통한 실시간 정보 전달도 병행하고 있다.