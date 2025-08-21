이용마 6주기 언급한 이 대통령 "그의 간절한 꿈 방문진법, 오늘 국회 처리"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.8.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"당신이 그토록 바라던 내일이 오늘 우리에게 찾아왔습니다."

<당신이 그토록 바라던 내일이 오늘 우리에게 찾아왔습니다>



故 이용마 기자가 우리 곁을 떠난 지 어느덧 6년이 되었습니다. 그리고 바로 오늘, 그의 간절한 꿈이자 시대적 과제였던 방송문화진흥회법이 마침내 국회 본회의에서 처리될 예정입니다. 살아생전 이 순간을 마주했다면 누구보다 기뻐했을 모습이 눈앞에 선명히 그려집니다.



2012년, 언론의 자유를 지키기 위해 치열한 투쟁이 펼쳐졌던 MBC 파업 현장. 그는 언제나 그 선두에 서서 부당한 권력에 맞서 싸웠습니다. 해직의 시련을 겪으며 몸과 마음이 지쳐갔음에도 굴복하거나 고개 숙이지 않고 진실을 밝히기 위한 걸음을 멈추지 않았습니다.



병마와의 사투 속에서도 언론인으로서의 사명을 포기하지 않았던 그는 팟캐스트를 통해 국민에게 진실을 전하고, 정치권력으로부터 공영방송이 독립해야 한다는 메시지를 남기고자 마지막까지 부단히 노력했습니다.



오늘 방문진법 통과로 공영방송의 독립성과 국민의 알 권리를 보장하는 법적 기틀이 마련됩니다. 이용마 기자가 평생 꿈꿔왔던 공정하고 투명한 언론 환경을 향한 첫걸음을 내디딘 것입니다. 그의 헌신과 열정이 있었기에 여기까지 올 수 있었다고 자부합니다.



"세상은 바꿀 수 있습니다"



그의 말을 다시금 되새기며, 어떠한 어려움을 마주하더라도 포기하지 않고 더 나은 세상을 만들어가겠다는 의지를 다져봅니다. 그가 내어준 정의와 진실의 길을 따라 뚜벅뚜벅 담대히 걸어 나가겠습니다.

큰사진보기 ▲지난 2012년 MBC 파업을 이끌었다는 이유로 해고됐다 복직한 이용마 기자가 11일 오전 서울 마포구 MBC 사옥에 첫 출근한 뒤 보도국을 둘러보고 있다. 2017.12.11 ⓒ 유성호 관련사진보기

이재명 대통령이 방송문화진흥회법 개정안 국회 본회의 표결을 앞둔 21일 고(故) 이용마 MBC 기자를 추모하면서 페이스북에 올린 글이다.방문진법 개정안은 MBC 대주주인 방문진 이사를 9명에서 13명으로 늘리고 이사 추천 권한을 국회 교섭단체 외 시청자위원회, 방송 관련 학회, 변호사 단체 등으로 확대하는 내용을 담고 있다. 특히 MBC 사장 선출 시 외부 인사가 포함된 '사장추천위원회'가 후보를 추천하고 이사회가 최종적으로 사장을 선출하도록 한다. 더 이상 정치권력이 공영방송을 좌지우지할 수 없도록 하기 위한 조치다.고 이용마 기자가 생전 주장했던 바를 이어받은 개정안이다. 2012년 이명박 정부 시절 '공영방송 정상화'를 요구하면서 MBC 파업을 주도했다가 부당해고를 당한 그는 '공영방송의 주인인 국민이 공영방송의 사장도 뽑아야 한다'면서 무작위 추첨으로 선별한 국민대리인단을 구성해 공영방송 사장을 선출하자는 이른바 '이용마안'을 주창한 바 있다. 이는 문재인 정부 출범 전후에도 논의됐지만 실현되지 못했다. 2017년 복막암 진단을 받고 투병생활을 하던 고 이용마 기자는 결국 법안의 실현을 보지 못한 채 세상을 떴다.이 대통령은 이날 "그의 간절한 꿈이자 시대적 과제였던 방문진법이 마침내 국회 본회의에서 처리될 예정이다. 살아생전 이 순간을 마주했다면 누구보다 기뻐했을 모습이 눈앞에 선명히 그려진다"면서 이를 짚었다.이 대통령은 "(고 이용마 기자는) 병마와의 사투 속에서도 언론인으로서의 사명을 포기하지 않았던 그는 팟캐스트를 통해 국민에게 진실을 전하고, 정치권력으로부터 공영방송이 독립해야 한다는 메시지를 남기고자 마지막까지 부단히 노력했다"라며 그의 헌신 덕분에 방문진법 개정안이 마련됐음을 강조했다.이 대통령은 "오늘 방문진법 통과로 공영방송의 독립성과 국민의 알 권리를 보장하는 법적 기틀이 마련된다"라며 "이용마 기자가 평생 꿈꿔왔던 공정하고 투명한 언론 환경을 향한 첫걸음을 내디딘 것이다. 그의 헌신과 열정이 있었기에 여기까지 올 수 있었다고 자부한다"고 했다.이어 "'세상은 바꿀 수 있습니다'. 그의 말을 다시금 되새기며, 어떠한 어려움을 마주하더라도 포기하지 않고 더 나은 세상을 만들어가겠다는 의지를 다져본다"라며 "그가 내어준 정의와 진실의 길을 따라 뚜벅뚜벅 담대히 걸어 나가겠다"고 다짐했다.다음은 이 대통령이 올린 페이스북 글 전문이다.