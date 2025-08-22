'학교 통신망 개선사업' 경기교육청, '대기업 일감 몰아주기' 논란

큰사진보기 ▲경기도교육청 남부청사 전경 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲김광민 경기도의원 ⓒ 김광민 관련사진보기

'학교 통신망 개선 사업'에 나선 경기도교육청이 지난해에 이어 또 대기업에 입찰 참여의 길을 열어주려는 입찰 공고를 예고해 논란이다. 이 때문에 '대기업 일감 몰아주기'라는 비판이 나오고 있다.지난 4일 조달청을 통해 공개된 '경기도교육청 소속 296개 학교 통신망 개선 사업 사전규격 공고'에 따르면, 이 사업은 지난해와 마찬가지로 '중소기업 간 경쟁입찰'에서 제외하는 방식으로 진행된다. 이는 대기업 참여 길을 열어준 것으로, 대기업이 수주할 가능성이 높다.경기도교육청이 해당 사업을 중소기업 간 경쟁입찰에서 제외한 사유에 대해 지난해에 이어 "특별한 기술용역이 필요하다"였다. 입찰공고를 예정하는 게 사전규격 공고이니, 조만간 입찰공고가 조달청을 통해 공개될 것으로 보인다. 물품 구매 의뢰 금액은 약 536억 원이다.학교 통신망 개선 사업은 학교에 있는 통신 장비 등을 교체하고 유지 관리하는 일로, 경기도교육청은 지난해 말에도 경기도 114개 학교에 대해 같은 방식으로 사업을 진행했다. 114개 전체 학교 일괄 입찰 방식이었고 총 금액은 약 174억 원이었다.당시 경기교육청은 중소기업 간 경쟁 입찰에서 제외하는 이유에 대해 "노후 정보 통신 설비의 안전한 철거와 구축, 지속적인 품질 개선을 위해 특정한 기술과 용역이 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 "특정한 기술·용역이 필요한 경우 중소기업자 간 경쟁입찰에서 제외할 수 있다"는 '중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률 시행령 제7조 중소기업자 간 경쟁입찰 예외 조항'을 근거로 들었다.결국 지난해 해당 사업을 수주한 것은 KT 컨소시엄이다. 당시 KT와 컨소시엄을 구성한 업체는 4개 중소기업이다. KT는 지난해 12월 사업을 시작해 올해 4월 마쳤는데, 설치된 통신 장비는 100% 중소기업 제품이었다.이 문제를 제기한 경기도의회 김광민 도의원은 20일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "법의 목적은 쉽게 말해 골목상권 침해하지 말라는 것이고, 개별 학교 광다중화 사업은 중소기업이 충분히 설치하고 유지할 수 있으니, 대기업이 침범하지 말라는 것"이라고 말했다.이어 "예외적으로 대기업에게 참여 기회를 열어줄 때는 관할 지방중소벤처기업청장과 협의하도록 되어 있는데 교육청은 이 협의를 생략하고 단독으로 판단해서 대기업에게 사업을 넘기려는 것이고, 이는 사실상 중소기업이 입찰에 참여할 기회를 박탈하는 것"이라고 주장했다.'대기업 일감 몰아주기'라는 비판에 대해 경기도교육청 담당자는 "그런 의도는 아니다. 기술력 있는 업체에 중점을 둔 것 뿐이고, 학교에 도움을 주기 위한 조처"라고 반박했다. 지방중소벤처기업청장과 협의도 없었다는 주장에 대해서는 "교육청이 하는 사업은 공사가 아닌, 물품 구매 사업이기에 지방중소벤처기업청장과의 협의 대상은 아닌 것으로 알고 있다"라고 밝혔다.한편, 경기도교육청은 학교 통신망 개선 사업을 계속 추진한다는 계획이다. 이미 공사를 완료한 114개 학교를 포함해 1800여 개 학교가 사업 대상이고, 예상되는 사업비는 약 2200억원이다. 앞으로 진행할 모든 사업을 중소기업간 경쟁입찰을 제외한 방식으로 진행하면 '대기업에 일감 몰이주기를 한다'는 비판에서 벗어나기 어려울 것으로 보인다. 또 이해 당사자인 중소기업의 반발도 예상되는 상황이다.앞으로 진행할 사업 역시 중소기업 간 경쟁입찰을 제외 하는 방식으로 할 것이냐는 물음에 교육청 담당자는 "그건 아직 결정하지 않은 사항이다. 이해관계자, 경기도의회 등과 협의해 결정할 예정"이라며 한 발 물러선 태도를 보였다.