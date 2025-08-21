김정은, 러시아 파병 북한군 지휘관 격려... "가장 중대한 임무 수행"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 당 중앙위원회 본부청사에서 국가표창수여식 참석차 귀국한 해외작전부대 주요 지휘관들을 만났다고 조선중앙통신이 21일 보도했다. ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

김정은 북한 국무위원장이 러시아 쿠르스크에 파병됐던 북한군 지휘관들을 만나 격려했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 21일 "김정은 동지께서 지난 20일 당중앙위원회 본부청사에서 조선민주주의인민공화국 국가표창수여식에 참가하기 위해 귀국한 조선인민군 해외 작전부대 주요 지휘관들을 만났다"고 보도했다.신문은 "해외군사작전에서 불멸의 위훈을 세운 조선인민군 장령, 군관, 병사들에 대한 첫 국가표창수여식이 조선로동당 중앙위원회 본부청사에서 진행되게 된다"고 알렸다.신문에 따르면, 김 위원장은 지휘관들로부터 해외작전지역에서 진행한 군사활동 상황을 구체적으로 보고받고는 러시아 '쿠르스크 해방작전 승리'를 지휘한 데 대해 높이 평가했다.김 위원장은 또 "조국은 가장 중대한 임무수행에 동무들과 동무들의 전투부대들을 내세웠다"면서 '쿠르스크 해방작전' 전체 지휘관들과 부대원들을 격려했다.그러면서 그는 "우리 군대는 영웅군대"라며 "세계에서 가장 강한 군대로서의 직함과 명성을 고착시켰고 모두에게 명확한 인식을 주었다"고 말했다.신문에는 김 위원장이 환하게 웃으며 지휘관들을 포옹하고 보고를 받고 담소를 나누는 사진들이 실렸다. 이 자리에는 파병부대를 지휘한 김영호 인민군총참모부 부총모장과 리창호 참모부 부참모장 겸 정찰총국장 등이 참석한 것으로 나타났다.북한은 러시아-우크라이나 전쟁에서 러시아를 지원하기 위해 2024년 10월 1만 1000여 명 규모의 전투 병력을 처음 파병해 러시아가 쿠르스크를 탈환하는 것을 도왔다.북한은 지난 4월 27일 노동당 중앙군사위원회 서면 입장문을 통해 김정은 위원장 명령에 따라 우크라이나에 일시 점령되었던 쿠르스크 해방작전을 위해 군대를 파병해 작전을 성공시켰다고 공식 확인한 바 있다.