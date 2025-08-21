'건진법사' 전성배, 사실상 방어권 포기... 구속심사 안 가

큰사진보기 ▲건진법사로 불리는 전성배씨가 지난 18일 오전 서울 종로구 김건희 특검(민중기 특별검사) 사무실에서 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등을 받은 뒤 김건희씨에게 전달했다는 혐의로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김건희씨가 지난 6일 오후 서울 종로구 김건희 특검 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞둔 '건진법사' 전성배씨가 사실상 방어권을 포기하며 구속 직전 상황에 놓였다. 통일교 고위 간부에게 받은 고가 명품 등을 청탁용으로 김건희에게 건넨 혐의를 받는 전씨는 21일 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열릴 예정이던 영장실질심사에 출석하지 않기로 했다. 전씨는 대신 오전 9시께 서울 종로구 특검팀 사무실으로 나가 심사 결과를 기다리고 있다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 이날 오전 8시께 언론 공지를 통해 "어젯밤 전씨가 변호인을 통해 유선으로 구속 전 피의자 심문을 포기하겠다는 의사를 알려왔다"며 "(결과가 나오기 전까지 머물) 유치 장소는 아직 정해지지 않았다"고 전했다.특검팀 관계자는 <오마이뉴스>와의 전화통화에서 "법원이 유치 장소를 정해주기 전까지 전씨는 특검팀 사무실에서 대기할 예정"이라며 "특검팀 사무실에 유지 장소가 있는 건 아니다. (현재) 특검팀 관계자가 전씨와 함께 있다"고 설명했다.특검팀은 지난 18일 전씨를 소환해 조사한 후 다음날 특가법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 박상진 특검보는 지난 19일 정례 브리핑에서 "진술이 일관되지 않은 면이 있어 사실관계와 관련해 증거인멸의 우려가 가장 크다고 본다"라며 "주거지도 여러 번 변경됐던 점을 감안해 도망 우려도 있다고 보고 있다"고 설명했다.전씨는 2022년 4~8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬 가방, 다이아몬드 목걸이 등을 받아 김건희에게 청탁성으로 이를 전달한 혐의를 받고 있다. 특검팀은 또 2022년 6월 지방선거를 앞두고 전씨가 기도비 명목의 돈을 받아 윤석열 측근에게 전달하며 공천을 청탁한 것으로 보고 있다.전씨의 영장실질심사 서울중앙지법 서관 321호에서 남세진 영장전담 부장판사가 맡아 진행한다. 피의자가 출석하지 않으면 법원은 제출된 서류로 구속 여부를 결정한다.