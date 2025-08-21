P&I 교육코칭연구소 여순화 대표, 경상국립대 기금 3천만 원 약정

큰사진보기 ▲경상국립대학교는 8월 20일 오후 5시 대학본부 3층 접견실에서 P&I 교육코칭연구소 여순화 대표의 후원기업 발전기금 전달식을 개최했다. ⓒ 경상국립대학교 관련사진보기

경상국립대학교(총장 권진회)는 P&I 교육코칭연구소 여순화 대표가 대학발전기금 3000만 원을 출연하기로 약정했다고 밝혔다. 경상국립대는 20일 대학본부 3층 접견실에서 여순화 대표의 '후원기업 발전기금 전달식'을 열었다. P&I 교육코칭연구소는 경상국립대의 10번째 후원기업이다.경상국립대 산업경영학과 겸임교수인 여순화 대표는 "경상국립대는 '개척정신을 바탕으로 진리를 탐구하는 인재 양성'을 교육 이념으로 삼아, 학문의 발전을 선도하고 미래 사회를 준비하는 핵심 인재를 길러내는 교육기관이다"라면서 "P&I 교육코칭연구소는 경상국립대의 철학과 실천에 깊이 공감하며, 미래 세대의 주역이 될 대학생과 대학에 작은 도움이라도 되고자 고민하고 있었다."라고 말했다.권진회 총장은 "경상국립대는 따뜻한 마음을 가진 큰사람을 키워내고자 하는 여순화 대표님의 교육철학에 깊이 공감하며, P&I 교육코칭연구소가 더욱 발전해 가기를 바란다."라고 말하고 "후원기업으로서 출연하시는 발전기금은 올바른 인성·품성을 지닌 개척인재를 양성하는 데 소중하게 사용하겠다."라고 감사의 뜻을 전했다.여순화 대표는 '어쩌다 부모 프로그램(10회기)' 개발자로서 1만 회 이상의 강연을 진행하고 있으며, 지난해 진주시 평생교육축제에서 평생학습도시 유공 표창을 받았다.