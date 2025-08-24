학생운동하다 의문사 이철규 열사

큰사진보기 ▲조선대학교 교정에 있는 '고 이철규 열사 추모비' 앞에 있는 사진. 그는 여전히 스물 네살 앳된 얼굴을 하고 세상을 청하게 바라보고 있다. ⓒ 이주빈 관련사진보기

AD

1. 커피콜라 마시지 말자

2. 매일 총화, 30분 이상 독서

3. 6시간 이상 수면을 취하지 말자

4. 물 1병, 담배 반갑

5. 검소하고 소박한 생활

6. 청결 정돈된 생활

7. 예의바른 생활

8. 동지를 제 몸과 같이 아끼고 사랑하자.

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

군사독재 시절 민주인사 중에 '의문사'된 분들이 적지 않았다. 특히 유신→5공→6공의 시대에 집중되었다. 장준하 선생부터 정황상 또는 사체 부검과정에서 나타난 입증이 말해주는데 '물증'이 없다는 이유로 진상이 묻혀졌다.이철규 열사는 1964년 전남 장성에서 태어나 향리에서 초·중·고교를 나와 광주에 있는 조선대학교 공과대학 전자공학과에 입학하였다. 그의 대학시절은 광주민주화운동에서 엄청난 희생을 치른 직후여서 광주의 분위기는 여느 지역과는 많이 달랐다.그는 1984년 학내의 '학원민주화 자율추진위원회'에, 이듬해에는 '반외세 반독재 투쟁위원회'의 위원으로 활동했다. 전두환 정권은 걸핏하면 학생운동을 국가보안법으로 몰아 구속을 일삼았다. 1985년 11월 국보법위반 혐의로 구속되었다가 1987년 7월 가석방되었다. 풀려난 후에도 기죽지 않고 활동하던 중 1989년 초 다시 수배자 명단에 올랐다.조선대학교 교지 <민주조선>의 편집위원장으로서 창간호에 '미제 침략사 100년사'라는 논문을 썼는데 경찰이 국보법 위반 혐의로 수배에 나섰다. 300만 원의 현상금과 1계급 특진을 걸었다.수배를 받게 된 그는 1989년 5월 3일 행방불명되었다가 10일 광주시 북구 청풍동 제 4수원지 상류에서 참혹한 시신으로 발견되었다. 경찰은 익사사고라고 발표하였다.이러한 엄중한 수배상황에서 이철규는 5월 3일 오후 10시경 동료의 생일을 축하하기 위해 광주 인근의 호반산장으로 가던 중 광주시 청옥동 제 4수원지 청암교에서 경찰의 검문을 받게 되었는데 이후 이철규는 행방불명되었다.그 후 이철규는 검문이 있었던 청암교에서 76m 떨어진 곳에서 1989년 5월 10일 시체로 발견되었다. 이철규는 물가에서 약 3m 떨어지고 수심이 70cm 정도 되는 지점에서 얼굴을 위로 한 채 물 위에 떠 있었다. 시신의 얼굴은 검은 색으로 심하게 변색되었고 부모도 쉽게 알아 보지 못할 정도로 퉁퉁 부어있었으며, 왼쪽 눈알이 돌출된 형상이어서 참으로 끔찍한 상태였다. 피부는 전체적으로 상당한 정도로 부패되었으며, 특히 오른쪽 어깨는 왼쪽 어깨에 비해 심하게 부어 있었다. (주석 1)그의 시신에는 의문점이 많았다.민주인사들의 사인조사 진상규명위원회가 구성되고 검찰이 주도한 부검이 실시되었다. 민간인 참관인들은 위, 폐 안이 물이 차 있지 않았으며 부종이 없는 것으로 보아 익사는 아닌 것으로 추정된다고 밝혔으나 검찰은 사인을 익사사고라고 경찰의 의견을 따랐다. 진상규명위원회는 사건의 여러 가지 의문점을 지적했다.눈의 돌출과 어깨 쪽 부은 것이 부패 탓이고 한쪽만 심하게 부패한 것은 시체가 기울어 있었기 때문이라고 주장하지만, 그렇다면 심하게 부패된 곳이 눈은 왜 왼쪽이고 어깨는 왜 오른쪽인가가 문제이다. 그리고 손목의 상처는 긁힌 것이라고 하지만 긁힌 상처라면 왜 뭔가로 묶었을 때의 상처와 같이 띠 모양으로 상처가 생겼겠는가. 그리고 두피하의 암갈색 젤리는 부패현상이라고 하는데 왜 그 부분에서만 그러한 현상이 나타났는지에 대해서도 조사해야 할 것이다.또 3일날 실족했다면 7일 정도 물속에 시신이 있었다는 결론인데 시신에는 7일간 물속에 있었을 때 나타나야 하는 여러 징후들이 나타나지 않는 이유를 제시해야 할 것이다. 그리고 얼굴과 목 부위가 유난히 검게 변색된 것은 어떻게 설명할 것인가? 5월 3일 날 먹은 자장면은 발견되지 않고, 먹지도 않은 쌀알, 시금치, 파 등이 발견된 것은 어떻게 설명할 것인가? (주석 2)민주화가 진척되면서 정부에서 구성한 의문사진상규명위원회는 2004년 5월 21일 이 사건에 국가안전기획부가 개입했다고 밝혔다. 즉 당시 학원 민주화운동으로 취임한 이돈명 총장과 진보적 교수들을 몰아내고 광주지역 민주화운동을 짓밟기 위한 공작이었다는 것이다.진상규명위원회의 요청으로 이 사건의 법의학적 감정을 맡은 일본 법의학자 카미야마 자타로 교수의 감정에 의하면 손목 부위에 압박이나 찰과로 보이는 상처가 있었으며 우측 종아리와 옆구리에 각각 요철 모양의 흉터와 광범위한 근육 출혈이 있었다고 한다. 이를 보아 누워있는 이씨의 몸을 누군가 바닥에 요철이 있는 구두를 신고 압박한 것으로 보이며 직접적인 사인은 익사인 것 같으나 이전에 외부의 힘(구타 등)에 의해서 큰 상처를 입은 뒤에 물에 던져진 걸로 보인다는 것이다. 이런 카미야마 교수의 감정 결과는 사건 당시의 부검 소견이나 교수들의 의학적 의견 제시와 맥락을 같이 한다고 볼 수 있다.(주석 3)이철규 열사는 <자기 자신과 지킨 약속>을 다음과 같이 제시했다.(주석 4)주석1> 전국 민족 민주 유가족협의회, <누가 이들을 죽게 했는가>, 24쪽, 진원, 1997.2> 앞의 책, 29쪽.3> '나무위키', <이철규의문사사건>4> <열사회보> 1999년 5월호, 54쪽.