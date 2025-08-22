목포에서 분신한 강상철 열사

큰사진보기 ▲고 강상철 열사고 강상철 열사 ⓒ 김대호 관련사진보기

양심선언

80년대가 중반을 넘어서면서도 정국이 어지러움은 무슨 까닭일까요? 80년 5월의 민중항쟁의 무참한 학살에 들어선 전두환정권의 비정함이 정국을 어지럽게 만들고 있으며, 각 민주단체의 각성이 필요합니다.

운동권 학생의 삼민주의(민주·민족·민중)를 모든 매스컴에선 용공좌경으로 몰려고 함은 누군가가 지시하였기에 그렇다는 것입니다. 삼민주의를 용공좌경이라 한다면 그들은 민주주의를 바라지 않는 사람이며 민족을 업신여긴 자이며 민중이 아닌 자라는 것입니다.

그렇다면 민중이 아닌 총 두목이 누구냐 하면 그는 바로 전두환이라는 것입니다.

누가 전두환이보다 권력이 있습니까?

돈병철, 정주영, 김우중 이들이 많을 것 같지요. 이들도 별수 없는 존재임에는 틀림없습니다. 왜냐, 전두환이 장사를 할 수 있게 하는 권리이며 장사를 할 수 없게 하는 권리를 쥐고 이래라 저래라 하며 또한 언제 총을 들이밀고 너희가 가지고 있는 재산 모두 압수한다 하면 별 수 있습니까?

그러므로 전두환이는 민중착취의 총 우두머리라는 말입니다.

그렇다면 민중이란 돈없고 빽없는 사람을 가리켜 한마디로 민중이라 합니다.(사회적으로, 정치적으로, 경제적으로 소외되고 착취되는 사람 - 민중) 여러분도 민중이요 나도 민중입니다.

아무런 돈벌이도 못하면 끼니도 제대로 못먹는 나에게 주민세가 무엇입니까? 나는 완강히 거부하였습니다. 이것은 전두환이와 싸움이었기에 거부하였습니다. 민방위 훈련도 거부했습니다. 왜냐, 독재정권 모두가 안보를 내세우지만 전쟁이 그리 쉽게 일어날 것 같습니까?

천만에 말입니다.

싸움을 하더라도 서로가 이길 수 있다는 자신이 성립돼 있을 때문에 싸움이 시작됩니다. 그러하므로 거부했습니다. 또 하나는 현 전두환이를 모두가 인정하더라도 난 인정할 수 없습니다. 우리 형제들을 무참히 얼마나 많은 사람을 사살하였습니까?

이제는 전두환이가 죽고 독재가 죽고 민주가 꽃피우고 민족이 통일되고 민중이 승리할 때가 왔습니다. 정의의 죽음은 의로운 죽음이요 승리의 죽음입니다.

마지막으로 남은 것은 여러분의 함성이며 동참이며 투쟁의 길이며 승리만이 남아 있을 뿐입니다.

아! 민주여

자유여……평등이여

그대는 어디로 가 있는가?

그대가 있는 곳에 나 함께 가련다.

나 함께 그대와 더불어 살련다.

의로운 땅에 독재가 숨쉬고 그대들이 없으니 죽음의 골짜기로다.

오! 그대들이여,

이땅에 어서 와다오!

우리의 주장

1. 각 민중·민주화 단체 탄압을 중지하라.

1. 각 민주인사 사면복권 및 석방하라.

1. 직선제 개헌을 단행하라.

1. 상수도세 지역차별 중지하라.

1. 5.18을 규명하라.

1. 전두환 및 5.18쿠데타 주동자는 물러가라.

1. 하수도세 폐지하라.

1986년 6월 6일

강상철

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1980년 5월항쟁 광주뿐만 아니라 전라도 여러 곳에서 봉기하였다. 광주에서 워낙 강하게 그리고 희생자가 많아서 흔히 '광주 5월항쟁' 그리고 '광주민주화운동'으로 불린다. 그때 목포에서도 민주화를 요구하는 시민들의 항쟁이 있었다. 목포역 광장에서였다.그로부터 6년이 지난 1986년 6월 6일 현충일이었다. 시민들은 이날 민중대회를 개최하려 했으나 경찰의 제지로 무산되고 말았다. 하지만 시민들은 역광장 주변에서 흩어지지 않고 있었다. 그때 한 청년이 나타났다. 청년은 광장의 중앙으로 나와서 준비한 양심선언문을 읽고 17개 요구사항을 외쳤다.경찰이 뛰어나와 그를 체포하려 하자 청년은 준비한 휘발유를 온 몸에 뿌리고 불을 당겼다. 그리고 불길에 휩싸인 상태에서 "민주여! 승리하라", "독재타도"를 외쳤다. 경찰차에 실려 가면서도, 병상에서도 같은 구호를 외쳤다.청년은 1964년 3월 24일(음) 전남 해남군 산이면 금송리에서 태어난 강상철 열사이다. 산이초등학교와 산이중학교, 목포고등학교를 졸업하고 1985년 목포실업전문대학에 입학하여 1년간 다니다 가정형편으로 학업을 중단했다. 재학 중에는 목포사회운동청년연합의 사무처장을 맡았다. 강상철 열사는 학교를 그만둔 후 본격적으로 민주화운동에 참여하여 목포민주회복국민회의 청년국 제2부 차장으로 일하였다.강상철 열사는 분신 후 시민과 경찰에 의해 성콜롬반병원으로 옮겨져 응급치료를 받았다. 전신에 2.75도의 화상을 입어 산소호흡 중에도 통증으로 시달리면서 연속 민주화를 외쳤다. 밤 12시경 잠시 의식이 회복되었으나 심한 화상으로 인해 얼굴과 몸이 크게 부어올랐다.강 열사는 의식의 회복과 혼수상태가 반복되는 가운데, 6월12일 밤 목포시 구명위원회 간부와 병상 회견을 가졌다. 분신의 용기에 대해 "현 정권의 너무나 비정함에 한이 쌓여서, 더 이상 볼 수 없었다.… 내가 죽는다고 해서 해결될 일은 아니라고 생각했지만, 더 이상 살아서 굴욕적인 생활을 한다는 것은 도저히 내 자신이 용납하지 않았다."고 토로했다.강상철 열사는 혼수상태가 계속되다가 6월 25일 오후 끝내 숨을 거두었다. 22세의 꽃다운 청춘이었다. 그의 병상을 경계하던 경찰은 김 열사가 운명하자 유족·동지들과는 상의없이 시신을 빼돌려 3시간 만에 화장하는 만행을 저질렀다. 당국은 시신이 없는 장례식도 방해했다.장례식은 경찰의 조직적인 방해로 무산되고 말았다. 장례식 시작 30분 전부터 장례식장인 평강교회 주변을 완전 봉쇄, 중소기업은행 앞 사거리와 동아약국 앞 사거리를 전경으로 차단시켰고 교회입구까지 차단해버렸다.장례식에 참석하려는 민주인사 및 시민들은 경찰과 대치, 한 시간 이상이나 몸싸움을 벌였지만 통로를 뚫지 못한 채 노상기도회를 가졌다.강상철 열사의 영정을 모셔놓고 목포인권선교위원장인 김종채 목사의 인도로 예배를 갖던 중, 시민들과 경찰이 몸싸움을 벌였고 최루탄이 발사되기 시작했다. 추모기도 중이던 행렬에도 최루탄이 발사돼 문연희 여사(40)가 직격 최루탄에 허벅지를 맞아 부상, 병원으로 옮겨지는 등 10여 명이 부상하고 반제화씨(예장청년회원)와 박광준군(목포대 1학년)이 경찰에 연행됐다. (주석 1)강상철 열사가 남긴 <양심선언>이다. 여기에는 생전에 주장했던 세 가지 내용도 담겼다.주석1> 김종찬, 앞의 책, 164쪽.