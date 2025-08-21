영남과 호남 이은 옛 지름길, 새색시 가마가 지나던 곳

큰사진보기 ▲구곡마을 모정, 마루 가운데 칸막이가 인상적이다. 남녀가 서로 나뉘어 편히 쉬려는 배려이다. ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한치재 원경, 성수면 구곡천 옆 농로에서. 전봇대 옆 낮은 안부가 한치재이다. ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한치재 고갯마루. 시원한 그늘에서 쉬면서 한참 동안 역사 문화 이야기꽃을 피웠다. 수백 년 전, 우리 선조들도 이곳에서 쉬면서 이야기꽃을 피웠을 것이다. ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한치재 원경, 지사면 관기리 계곡 아래에서. 오른쪽 산비탈에 옛길의 흔적이 있지만 통행할 수 없다. ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한치재 아래에서 바라본 천황지맥, 통영별로 지름길이 말치 고개로 넘어야 할 산맥 ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲관기리 옛 방앗간 풍경 ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲관기리 관곡서원 ⓒ 김진영 관련사진보기

"향토의 역사와 문화를 탐구하는 향토사가 요즘은 지역학으로 범주가 확대되었어요. 오늘 옛길 찾기 탐사를 시작하였습니다. 옛길을 계속 걸으며 그 길에서 향토의 지리와 역사를 찾고, 지역학 활성화를 위해 활동 범위를 다양하게 넓혀가고 싶어요."

큰사진보기 ▲관기리 관기마을 송영정 ⓒ 김진영 관련사진보기

길은 정치적으로는 통치와 지배의 통로였고, 백성들에게는 생활을 이어가는 현장이었다. 조선 시대 통신과 교통의 근간이 되는 관로(官路, 역참로)는 국가의 동맥이었고, 민로(民路, 백성들의 길)는 그물망처럼 마을과 고개를 연결하여 생활을 지탱하고 있었다.지난 19일, 통영별로 지름길의 한 길목이었던 임실 한치재를 넘어 옛길을 찾았다. 임실문화원에서 우리 옛길 탐방으로 기획한 첫걸음이었다. 임실 성수면 삼청리 구곡마을에서 지사면 관기리 관기마을까지 옛길과 고개를 걸으며 역사와 문화를 이야기하였다.구곡마을 모정(마을 정자)은 정겨웠다. 구곡천 옆 느티나무 그늘은 시원한 바람이 불었다. 넓은 모정 마루의 한가운데 가림판이 세워져 있었다. 이런 모양의 모정은 처음 보았다. 남녀가 따로 나누어 앉고, 가려져서 서로 편히 쉬게 하려는 배려였다.구곡천을 따라 한치재(320m)로 올라갔다. 금남호남정맥의 우뚝 솟은 장수 팔공산 아래 마령재 부근에서 세 개의 지맥이 분기한다. 남원 요천을 이루는 천황지맥, 오수천을 이루는 영대지맥, 섬진강 본류를 따라 성수지맥이 뻗어 내린다. 한치재는 한양에서 삼도수군 통제영이 있던 통영으로 향하는 통영별로 지름길에서 영대지맥을 넘는 한 고개였다.구곡천을 따라 왼쪽에 시멘트로 포장된 농로를 걸었다. 논에는 벼가 무럭무럭 자라며 이삭이 패고 있었다. 현재는 산골짜기의 작은 개울도 제방이 잘 정비되어, 농경지를 최대한 확보하고 있다. 어떤 의미에서는 개울이 양쪽 제방에 밀려 수로가 좁아졌다. 자연 생태계로는 습지가 줄어들었다.이곳의 옛길은 현재 농로 위치가 아니었다. 농로는 개울의 제방 길(둑길)이다. 옛길은 개울 건너 산비탈 아래에 오솔길로 이어졌을 것이다. 수백 년 전 옛날에 이런 계곡의 개울 옆 넓은 습지는 무성한 갈대 밭이 펼쳐져서 통행하기 어려웠을 것이다. 옛길을 탐사할 때 옛날의 지형을 고려하여 그 시대의 관점에서 바라보아야 한다.산길로 접어들어 임도를 걸었다. 임도는 농로보다는 옛길의 흔적에 가깝다. 임도 풀숲에 가녀린 사위질빵 꽃이 하얗게 흐드러졌다. 한치재 고갯마루에 다다랐다. 이 고개는 영대지맥의 매봉과 옥녀봉 사이의 안부이다. 고갯마루는 그늘지고 계곡을 따라 바람이 불어 올라와서 한결 시원했다.한치(320m). 이 고개는 고개 아래 구곡마을(200m)에서 계곡도 짧아서 그리 멀지도 않고, 고갯마루의 고도가 낮아서 험한 고개도 아니다. 그런데 이 작은 고개 이름이 한치로 큰 고개라는 뜻이다. 고개 이름의 숙제가 풀리지 않는다. 한자로 대치라고 표기한 지도도 있다.조선 시대에 통영별로는 한양에서 통영에 이르는 역참로였다. 한양에서 삼례까지는 제주에 이르는 길과 같다. 삼례에서 전주부 반석역, 임실의 오원역, 남원의 오수역, 동도역, 응령역, 운봉고원 여원재를 넘어 인월역을 차례로 거쳐서 함양과 진주를 지나 통영에 이른다. 관로인 역참로는 군현의 관아 지역을 연결하는 역참을 따라간다. 통영별로는 통영에 삼도수군통제영이 설치되고 400년간 수많은 사람과 물자가 오가며 영남과 호남을 소통하게 하였던 큰길이었다.조선 시대에는 임실 구간을 중심으로 통영별로 지름길이 있었다. 이 지름길은 역참을 거치는 관로가 아니고, 백성들이 오가는 민로였다. 호남정맥을 말재로 넘어서, 오원강(섬진강 상류)을 배나들이로 건너 성수지맥 삽재를 넘는다. 영대지맥의 한치를 넘어 천황지맥의 마치를 넘어서, 백두대간의 치재를 넘어간다.이 길은 오수와 남원을 거치지 않은 샛길로 길이도 짧다. 이 통영별로 지름길 구간은 1400년 전 백제와 신라가 국력을 겨루던 국경의 중요한 경로였다. 백제가 이 길을 거쳐 신라의 아막성을 공격했었다. 아마 그 이전에 가야는 이 길을 통해 백두대간을 넘었을 것이다.백두대간의 치재에는 아막산성, 천황지맥의 마치에는 거령산성, 영대지맥의 한치재는 월평리산성, 호남정맥의 말재는 성미산성이 그 길목을 지키고 있었다. 통영별로 지름길은 오랜 세월의 역사가 장엄하게 펼쳐졌다.한치재 고갯마루에서 시원한 바람을 쐬며 한참 동안 머물렀다. 고갯마루에서 관기마을(180m)로 내려가는 길이 지도에 표시가 되었는데, 인적이 끊기고 방치되어 관목과 풀숲이 무성하게 자라서 통행할 수 없었다. 안하마을로 연결된 임도를 따라 내려가다가 덕수암 들머리를 지나서 안하마을과 관기마을의 갈림길에서 관기마을로 방향을 잡았다. 이삭여뀌가 빨간 쌀알 같은 꽃망울을 피워서 눈길에 선뜻 띄었다.통영별로 지름길은 한치재를 넘으면, 관기마을로 가는 길목인 서당재(250m)를 지난다. 한치재 고갯마루에서 서당재 어귀까지는 400m가 안 되는 거리인데 옛길이 묵어서, 임도로 1.2km 거리를 돌아서 왔다. 서당재 어귀에서 한치재인 잘록한 영대지맥의 안부가 손에 잡힐 듯 선명하게 보였다.관기마을에 도착하였다. 이 마을에 관곡서원이 있다. 이 서원에는 조선 초기 출중한 무장인 최윤덕(1376~1445) 장군을 배향하고 있다. 그는 세종 때 대마도를 정벌하였다. 북방에 4군을 설치하며 여진족을 몰아내어, 압록강까지 국경선을 넓혔다. 그는 산성과 읍성을 전국 곳곳에 축성하여 국방을 튼튼히 하였다.관기마을에서 아침재로 바로 오르는 가파른 고갯길이 있었다. 지금은 통행이 없어 옛길 흔적을 찾기 어렵다. 아침재(340m)는 장수 산서면에서 임실 성수면으로 2차선 도로가 비스듬히 넘고 있다. 관기마을에 장군바위가 있어 고려말 이성계 장군 관련 설화가 전해온다.이 마을 모정에서 잠시 쉬었다. 송영정(送迎亭). 보내고 맞이하는 정자. 한치재 고개 아래의 관기마을은 길손들이 하루 여정을 쉬어가는 점막이 있었다. 송영정에 모여 더위를 식히고 있던 어르신들이 이곳이 영남대로였다고 말한다. 영남대로는 한양에서 부산 동래까지 이어졌던 역참로였다. 전북 임실의 작은 마을에서 통영별로의 지름길 옛길을 영남대로라고 알고 있었다.김진영 향토역사 탐구가에 의하면, 통영별로 지름길을 이용해 한양에서 통영 방향으로 오가는 길손들은 함양에서 치재, 마치, 한치, 말재를 넘어 한양으로 발길을 재촉할 때, 전주를 들르지 않고 소양, 고산과 금산 방향으로 여정을 잡았다고 한다.전주 인근 소양에서 한치재 넘어 관기마을까지 30여km 하룻길이었고, 관기마을에서 경상도 함양까지 30여km 하룻길이었다. 관기마을은 소양에서 함양까지 이틀 길의 중간 지점으로 길손들이 묵어가는 의미 있는 목적지가 되었을 것이다.관기마을은 하루 발품을 쉬고 다음 날 먼 길을 다시 출발하려는 길손들이 모이는 장소였다. 한치재는 이곳에 이르면 하루 여정을 쉴 수 있는 큰 목표가 되는 고개였다. 짧은 계곡을 지나 낮은 안부를 넘으면 되는 작은 고개를 한치재(큰고개)라 굳이 이름 지은 의미가 이해되었다. 고개 이름의 숙제가 풀렸다.이 관기마을의 아침 풍경. 아침에는 한양이나 통영으로 길손들이 떠나고, 저녁에는 한양이나 통영에서 도착하는 길손들로 북적였을 것이다.통영별로 지름길은 영남과 호남에서 사람과 물자가 오가는 화합의 통로였다. 운봉고원은 남원과 함양의 등구재를 경계로 호남과 영남의 관문이었다. 남원과 함양 인근에서는 이 등구재를 넘어서 사돈도 많이 맺었다고 한다. 등구재 긴 고갯길에 새색시 신행 가마와 행렬이 쉬엄쉬엄 넘어가는 장면은 정겨운 풍경이었다.통영별로 지름길 임실 한치재 구간의 5.8km 걷기는 그 여정은 짧았지만, 의미는 새로웠다. 역참로가 아닌 백성들의 길이었던 통영별로 지름길이 지나는 임실 지역 여러 마을에서는 이 길을 자연스럽게 영남대로라고 한다. 영호남 백성들이 이 길을 통하여 소통하고 생활하며 화합했다. 천정영 임실문화원 사무국장이 말했다.'삼인행(三人行) 필유아사(必有我師)'. 세 사람이 길을 가면 반드시 나의 스승이 있다. 옛길을 찾아 고갯길을 함께 걷는 동안, 향토의 역사와 문화 이야기가 끊임없이 정답게 오갔다. 두어 시간 걸으면서도 많은 것을 배웠다. 청량한 가을 계절에 옛길을 찾아 다시 걸어볼 기대감에 한여름의 무더위를 잠시 잊어버렸다.