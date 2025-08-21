여름이 대수냐, 5060 수험생들의 '열공' 용광로

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"무슨 공부를 하는데 이렇게 열심히 하세요?"

"내년에 나무 의사 시험을 보려고요. 그런데 너무 어렵네요."

"어떤 강의 들으세요?"

"네! 국가자격 시험 공부해요. 너무 어려워요! 왜 시작했는지 후회가 됩니다."

"우리의 삶을 구획 하는 시간 부사 중에서 '벌써'와 '아직도' 역시 특별하다. '벌써'는 나이 많은 이들에게 통계적 비정상, 짜증스러운 조숙으로 와 닿는다(중략)"



'아직도'는 짜증과 고질적 비정상을 나타낸다. 아직도 여행을 다닌다고? 아직도 현역이라고? 아직도 건강하고 시력까지 좋다고? 아직도 밤에 쏘다니길 좋아하고, 50세인데 아직도 객쩍은 소리나 해대? '벌써'가 젊은 사람들의 보기 드문 능력에 대한 반응이라면 '아직도'는 당황스러운 지속에 대한 반응이다. 특히 '지금도 그래? 여전히 그러고 있단 말이야?'라는 뜻이다. '아직도'는 조심스러운 바람을 담고 있기도 하다.



- 파스칼 브뤼크네르 〈아직 오지 않은 날들을 위하여〉 중에서

바람 한 점 없는 정오의 태양은 몸속의 수분을 모두 날려버릴 것 같이 뜨겁다.가수 비의 <태양을 피하는 방법> 가사처럼 태양은 지칠 줄 모르고 온몸을 내리쬐고 있다. 양산을 쓴 사람의 모습에는 한여름의 강렬한 햇빛을 피하려는 듯 한층 움츠러든 모습이 역력하다. 시간은 가고 모든 것은 변하지만 한낮의 불볕은 영원히 변하지 않을 것 같은 강렬함으로 다가온다. 광장 분수대의 차가운 유혹에도 어린이의 발길은 줄어들고, 하늘로 힘차게 뿜어 대는 물줄기는 저 혼자 즐겁다. 텅 빈 광장은 왠지 허전하다.지난 19일 푹푹 찌는 바깥 풍경과 달리 전주정원문화센터는 사뭇 다른 모습이다. 제철을 만난 아열대 식물원의 워싱턴 야자는 성장 에너지의 발산으로 큰 키가 천장을 뚫을 기세다. 한편 내가 일하는 정원문화도서관은 방문객과 공부하는 사람의 열정으로 한낮의 열기 이상으로 뜨겁다. 꼬마 방문객을 비롯해 어르신 등 남녀노소를 막론하고 도서관의 문턱은 사람의 발길로 닳고 또 닳는다. 도서관에서 여러 번 마주쳐 안면이 익숙한 50대 중반의 여성은 여러 권의 책을 쌓아 놓고 학업에 열중이다. 궁금증이 올라와 살며시 다가가 질문을 던진다.산림 기사 자격증이 있다는 방문객은 나무의사 시험의 낮은 합격률을 걱정하면서도 나이를 잊은 열정으로 한낮의 열기를 이겨내고 있다. 나이 지긋한 방문객이 "여기 와이파이 주소하고 비밀번호를 알려줄 수 있을까요?"라며 도움을 청한다."여기는 다 오픈 되어 있어요. 그냥 인터넷 접속을 하면 됩니다"라고 답하자 방문객은 노트북을 켜고 인터넷 수강에 열중이다. 호기심이 발동해 말을 건다.실례를 무릅쓰고 나이를 여쭙자, 60대 중반이 넘었다는 방문객은 1차 시험에 합격하고 2차 실기 시험을 준비 중이라고 한다. 한여름의 땡볕을 거스르는 도서관은 '나이는 숫자에 불과하다'라는 말을 실천하는 어른들의 모습으로 용광로와 다름없다.그러나 나는 '아직도'는 당황스러운 지속에 대한 반응이 아니고 여전한 에너지와 열망을 담은 단어라고 생각한다. '나이듬'의 굴레에서 벗어나 실패를 겁내지 않는 어른에게 '아직도'는 남은 시간에 대한 긍정적 기대이고 삶의 원동력이 될 수 있다. 오늘도 각자의 바람을 이루려고 무더위와 맹렬히 싸우고 있는 어른들에게 격려와 응원의 박수를 보낸다.