이 대통령 "지난 정부 위안부 합의, 받아들이기 어렵지만 국가 약속"

이재명 대통령이 위안부 및 강제동원 노동자 문제에 과거 정권이 한 약속을 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 밝혔다고 일본 <요미우리신문>이 21일 보도했다.오는 23일 일본 방문을 앞둔 이 대통령은 19일 용산 대통령실 집무실에서 약 1시간 반 동안 오이가와 쇼이치 <요미우리신문> 대표와 단독 인터뷰를 했다. 이 대통령이 지난 6월 취임 후 언론과 대면 인터뷰에 나선 것은 처음이다.이 대통령은 일본과의 관계에 대해 "매우 중요한 존재"라며 "한국도 일본에 유익한 존재가 될 수 있다고 생각한다. 양쪽 모두에게 이익이 되는 길을 발굴해 협력할 수 있는 분야를 넓혀가야 한다"라고 말했다.한일 갈등의 원인이 된 위안부와 강제동원 노동자 등 역사문제에 관해서는 "가급적 현실을 인정하고 서로 이해하려고 노력하며 대립적으로 되지 않도록 하면서 해결해 나갔으면 좋겠다"라고 밝혔다.이어 "우리 국민으로서는 매우 받아들이기 어려운 지난 정부의 합의이지만, 국가로서의 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다"라면서 "정책의 일관성과 국가의 대외 신뢰를 생각하면서도 한편으로 국민과 피해자와 유족의 입장도 진지하게 고려하는 두 가지 책임을 동시에 지고 있다"라고 말했다.<요미우리신문>은 이 대통령이 있는 더불어민주당은 2015년 박근혜 정권의 한일 위안부 합의와 2023년 윤석열 정권의 강제동원 노동자 문제 해법에 강력히 반대해 왔다고 설명했다.그러면서 이 대통령이 한일 양국이 장기적이고 보다 인간적인 관점에서 논의를 진행할 것을 제안하고, 한국 국민의 감정에 대한 배려도 요구했다고 전했다.23일 열릴 이시바 시게루 일본 총리와의 정상회담에 관해서는 "어떤 면에서 협력할 수 있는지에 대해 이야기할 것"이라며 경제, 안보, 인적교류 분야에서 협력 확대를 논의하고 신뢰를 쌓기 위해 한일 정상이 자주 상호 방문하는 '셔틀 외교'의 유용성도 강조했다.이 대통령은 '눈에서 멀어지면 마음도 멀어진다'는 속담을 언급하면서 "자주 만나면 친밀해지고 긴밀한 신뢰가 쌓이게 된다"라며 "일본 총리도 시간이 허락할 때 방한해 수시로 왕래하면서 실질적인 협력을 강화하고 싶다"라고 밝혔다.또한 1998년 10월 김대중 대통령과 오부치 게이조 일본 총리가 발표한 '한일 파트너십 공동선언'에 대해 이 대통령은 "한일 관계에 새로운 획을 그었다"라며 "이 선언을 계승하고, 이를 넘어서는 새로운 공동 선언을 발표할 수 있으면 좋겠다"라고 말했다.<요미우리신문>은 이 대통령이 23~24일 일본, 24~26일 미국을 방문한다면서 역대 한국 대통령은 취임 후 미국을 처음 방문하는 경우가 많아 일본을 먼저 찾는 것은 이례적이라고 전했다. 그러면서 이 대통령이 국익을 중시하는 실용 외교를 내걸고 있어 관례에 얽매이지 않고 판단한 것으로 보인다고 전했다.