'K-PRINT 2025' 개막, 국내 유일의 종합 인쇄 전문 전시회

▲"제29회 국제인쇄기자재전시회"'K-PRINT 2025' 전시회에서는 국내 인쇄산업발전과 인쇄 인재 양성에 기여한 유공자들에 대한 포상이 진행됐다. 사진은 시상식 후 김병순 대한인쇄문화협회장(오른쪽에서 두 번째)이 수상자(양쪽 첫 번째) 및 주요 내빈과 기념촬영을 하는 모습. ⓒ 박봉민 관련사진보기