'K-PRINT 2025' 개막, 국내 유일의 종합 인쇄 전문 전시회

국내 인쇄산업의 현주소 공유하고 발전적 미래를 모색하는 '제29회 국제인쇄기자재전시회(K-PRINT 2025)'가 8월 20일부터 23일까지 나흘간 고양시 킨텍스 제2전시장 7~8홀에서 개최된다.
국내 유일의 종합 인쇄 전문 전시회이자 국제인증전시회인 이번 행사는 한국이앤엑스와 대한인쇄문화협회가 공동으로 주최하고, 문화체육관광부, 산업통상자원부, KOTRA, 한국인쇄진흥재단, 한국인쇄협동조합연합회, 대한그래픽기술협회, 서울특별시 인쇄정보산업협동조합, 한국디자인단체총연합회, 대한인쇄연구소, 한국제책공업협동조합, 한국스크린인쇄공업협회, 한국골판지포장산업협동조합, 한국인쇄학회가 후원한다.
특히 ㈜딜리, 에이스기계, 디지아이, 잉크테크 등 국내 국내기업과 EPSON KOREA, HP KOREA, 한국 루지필름 비즈니스이노베이션 등 글로벌기업을 비롯해 25개국 280개사가 참가해 860개 부스를 운영하는 올해 행사는 'K-PRINT 2025'를 비롯해 '제28회 국제인쇄기자재전시회(KIPES)', '한국패키징전시회(K-pack)', '한국텍스타일전시회(K-textile)', '한국레이블전시회(K-label)', '한국디지털인쇄·솔류션전시회(K-gigitai print)', '한국사인·광고전시회(K-sign&ad)'가 통합 개최됐다.
전시회 첫날인 20일, 개막행사에서는 주최 측을 비롯해 주요 내외빈들이 참석한 가운데 테이프 커팅에 이어 참가사 부스를 둘러봤다.
김병순 대한인쇄문화협회장 "인쇄산업 발전, 훌륭한 인쇄기기 공급으로 가능"
이어 국내 인쇄산업발전과 인쇄 인재 양성에 기여한 유공자들에게 문화체육관광부 장관상과 한국인쇄진흥재단 이사장상이 각각 수여됐다.
이 자리에서 김병순 대한인쇄문화협회장은 인사말을 통해 "그동안 한국의 인쇄산업은 괄목할 발전을 해 왔다. 이는 훌륭한 인쇄기기가 공급되었기에 가능했다"며 "한국 인쇄업계에서는 여러분들이 여러분들이 공급해준 장비와 자재를 이용해 인쇄 기술을 개발하여 수출 저지 산업 역할뿐만 아니라 지식산업의 중추적 역할을 할 수 있었다"고 인쇄기기제조업의 역할을 높이 평가했다.
다만, "그럼에도 인쇄기기를 공급하는 업체들은 지금도 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 알고 있다. 안타까운 현실이다"라며 "이번 전시회는 전년보다 규모가 확대되어 참여 업체 수가 많이 증가해 경기회복의 조짐이 아닐까하는 전망과 희망을 가져본다. 모쪼록 이번 전시회를 통해 많은 판매가 이루어지고 수출 확대의 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.
아울러, 이번 전시회와 관련해 주최 측은 "'K-PRINT'는 인쇄, 레이블, 패키징, 디지털프린트, 텍스타일, 사인 및 광고 산업 관련인들이 모두 참가하는 축제의 장이다"라며 "다양한 홍보채널을 통한 최대의 마케팅 활동으로 2만여 명의 실질적 바이어들과의 만남과 차별화된 비즈니스 환경을 제공한다"고 설명했다.
또한, "각 분야 전문가들을 초청하여 브랜딩, 그래픽, 폰트, 패션, 식품 등 다양한 산업과의 접목을 통해 새로운 경쟁력과 비전에 대해 논의하고, 인사이트를 제공하는 세미나를 개최한다"며 "'K-PRINT 2025'가 글로벌 ESG 트렌드에 발맞춰 친환경 인쇄 제품 및 기술을 소개한다. 친환경 잉크 사용, 유해 물질 배출 저감, 에너지 절감 등이 가능한 장비 등을 선보이며, 실제 인쇄 공정에서 적용 가능한 친환경 솔루션을 직접 만나볼 수 있다"고 밝혔다.
참가사 주관 전문 세미나 개최... K-PRINT 2026, '세계인쇄회의'와 함께 개최
이번 전시기간 동안 주요 참가사들의 주관으로 디자인, KEY PRINT, 인쇄 감리, POD 등 다양한 주제로 전문 세미나가 개최돼 국내외 인쇄산업 전반에 대한 관람객들의 이해를 돕는다.
20일, KEY PRINT 세미나의 한 파트를 주관한 ㈜딜리의 최동희 부사장은 친환경과 개인화, 인구변화 등에 대응한 인쇄기술의 혁신을 강조하며 디지털 인쇄의 미래에 대해 제안했다.
'K-PRINT 2025'는 전시 기간 중 오전 10시부터 오후 5시까지 관람할 수 있으며, 전시회와 관련한 자세한 내용은 K-PRINT 2025 사무국(02-551-0102) 또는 공식 홈페이지(www.kprint.kr
)를 통해 확인할 수 있다.
한편, 내년 'K-PRINT 2026' 전시회는 8월 19일부터 22일까지 나흘간 '세계인쇄회의'와 함께 개최될 예정이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 월간 인쇄마당(www.iprint.kr)에도 실립니다.