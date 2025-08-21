"지역언론의 편집권 독립, 임명동의제 법제화가 해답"

권력과 자본의 압력에서 벗어나 진정한 감시자 역할을 하기 위한 지역 언론의 편집권 독립과 보도책임자 임명동의제 도입 논의가 지역언론계에서 다시금 주목받고 있다.
전국언론노동조합은 20일 오후 2시 우송대학교 서캠퍼스 학생회관에서 첫 번째 지역언론 연속 토론회 '무엇이 지역언론의 입을 막는가?'를 개최하고, 지역 언론의 보도 자율성 확보를 위한 제도적 방안을 집중 논의했다.
이날 토론회에서는 보도책임자 임명동의제의 현황과 한계, 법제화의 필요성을 중심으로 지역 언론이 직면한 구조적 문제점들과 해결 방안이 심도 있게 다뤄졌다.
참석자들은 보도책임자 임명동의제는 보도 자율성 보장을 위한 최소한의 장치임에 동의하며 지역언론 강화의 토대가 되는 제도적 장치의 실효성 확보가 무엇보다 시급하다는 데 의견을 모았다.
발제를 맡은 김도원 언론노조 민주언론실천위원장은 "언론노조 소속 언론사를 대상으로 7월 24일부터 8월 6일까지 보도책임자 임명동의제 실시 현황을 조사한 결과 응답한 74개 지·본부 중 45곳(60.8%)이 임명·임면동의제 등의 제도를 시행 중"이라고 발표했다.
김 민실위원장은 "그 외 동아일보는 편집국장 임명할 때 기자 대상 신임투표를 실시하고 조선일보 도 단체협약으로 편집국장 불신임투표제를 명시하는 만큼, 임명동의제는 강성노조 전유물이 아닌 민주적 편집국 운영을 위한 최소한의 장치"라고 평했다.
손주화 전북민주언론시민연합 사무처장은 "지역언론은 지방정부의 개입과 취약한 재정 상태로 자본 종속 등의 문제를 겪으면서도, 편집권 독립 장치라는 내적 자율성이 없기 때문에 저널리즘의 질적 저하에 시달리고 있다"는 현실을 지적했다.
또 손 사무처장은 해당 문제가 심해지는 원인으로 "보도 공정성을 담보할 내부 기구가 유명무실하고 시청자위원회 및 독자위원회와 같은 외부 참여 기구 설치 의무에서도 배제되기 때문에 탐사보도나 권력 비판 보도가 드문 상황"이라고 분석했다.
이후 토론에 나선 언론노조 지부장들도 지역언론이 겪는 압박 사례들을 전하며 임명동의제를 어떻게 현장에서 적용시킬 것인지 다양한 시각을 보여줬다.
김재중 언론노조 디트뉴스24지부장은 "현실적으로 지역언론에서는 공공기관이나 자치단체로부터의 정부광고, 문화사업 후원 등이 매출의 절반 이상을 차지하기 때문에 행정 권력이 가장 큰 자본 권력이고 편집권에 영향을 미치고 있다"고 증언했다.
이웅 언론노조 MBC강원영동지부장도 "전국에 있는 MBC는 2019년 보도책임자 임명동의제가 포함된 단체협약을 일괄 도입했지만, 그 이후에도 언론 내부의 보도 자율성 침해 사례가 있었던 만큼 제도 운영에 한계가 있음을 간과해서는 안 된다"고 밝혔다.
김용훈 언론노조 지신노협 의장(경남신문지부장)은 "20여 년간 임명동의제를 시행 중인 경남신문은 지난해 연속 두 번 투표 결과가 부결이 난 데에 이어 올해도 부결이 났다"고 소개하며 "임명동의제의 실효성을 높이기 위해선 부결이라는 결과에 대한 경영진의 책임을 제도로 명문화할 필요가 있다"고 강조했다.
또한 보도책임자 임명동의제가 제대로 정착하기 위해 지역언론 구성원들의 자성과 내부 혁신도 필요하다는 의견도 제기됐다.
신지영 언론노조 경인일보지부장은 "임명동의제 시행으로 투표마다 민실위 강화나 취재 여건 개선 등 구성원들의 요구가 후보자에게 전달되는 등 사내 민주주의 발전과 저널리즘 품질 상승의 기회를 얻을 수 있었다"고 평가했다.
박영훈 언론노조 TBC지부장 역시 "지역언론 구성원들의 성찰과 내부 혁신이 반드시 전제돼야 임명동의제가 제대로 효과를 발휘할 수 있다"고 밝혔다.
한편, 언론노조는 이날 토론회를 시작으로 총 3회에 걸쳐 지역언론의 공공성 회복 및 생존 방안을 모색하는 연속 토론회를 진행할 예정이다.
(*토론회 전체 실황 : https://youtu.be/t97QmMpThbg
)