"스마트폰 소지 선택권은 우리에게 있어야" 국회로 찾아간 청소년들

▲학생인권법과 청소년인권을 위한 청소년-시민전국행동이 20일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 ‘스마트기기 사용 금지법’의 처리를 반대했다. ⓒ 청소년인권행동 아수나로 관련사진보기