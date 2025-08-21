"마음 미어져"... 이태원 참사 출동 소방관 죽음에 '애도 물결'

이태원 참사 현장에 출동했던 한 소방관이 실종 10일 만에 숨진 채 발견됐다는 소식에 많은 시민들이 안타까움을 감추지 못했다. SNS에는 고인에 대한 추모와 안타까움이 넘쳐나고 있다.
경찰에 따르면 20일 낮 12시 30분경 경기도 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 모 소방서 소속 박아무개(30) 소방관이 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다.
박 소방관은 2022년 10월 29일 이태원 참사 당시 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료를 받아 온 것으로 알려졌다. 지난 10일 실종됐는데 가족과 친구들에게 '미안하다'는 내용의 메모를 남겼다.
박 소방관은 실종 당일인 지난 10일 오전 2시 30분 남인천요금소를 빠져 나와 갓길에 차를 세우고 휴대전화를 버린 뒤 사라졌다. 박 소방관이 발견된 장소는 사라진 곳에서 직선거리로 8~9㎞가량 떨어진 곳이었다.
이 대통령 "집단적 트라우마 후유증 막기 위해 국가가 책임 있게 나서겠다"
안타까운 소식이 언론을 통해 알려지자 온 나라가 침통함에 빠진 분위기다. 이재명 대통령도 SNS를 통해 "상상조차 어려운 고통과 싸우며 이제껏 버텨온 젊은 청년을 생각하니 마음이 미어진다. 지금까지 우리 사회는 국가적, 집단적 트라우마를 온전히 마주하고 치유하는 데 필요한 사회적 안전망과 심리 지원체계를 충분히 구축하지 못했다"며 안타까운 심경을 밝혔다.
이 대통령은 "재난, 대형 사고 등으로 인한 집단적 트라우마를 겪는 피해자와 유가족뿐만 아니라 구조대원과 관계자 모두가 마음의 상처를 치유할 수 있도록, 이 후유증이 사회 전반의 건강을 위협하는 일이 발생하지 않도록 국가가 책임있게 나서겠다. 깊은 슬픔 속에 계신 유가족분들께도 애도와 위로를 전한다"고 말했다.
더불어민주당 이태원참사특위 소속 의원들도 성명을 내고 "참사 이후 외상 후 스트레스 장애와 심리적 후유증을 겪는 경우가 적지 않다. 이제라도 구조자와 목격자들까지 폭넓게 지원하며 트라우마 치유와 회복을 돕는 적극적인 조치가 필요하다. 다시는 같은 비극이 되풀이되지 않도록 하겠다"며 애도를 표했다.
"구조자들과 목격자들의 트라우마 치유 위한 정부의 적극적 조치 필요"
이태원 참사 유가족들도 안타까움을 감추지 못했다.
10.29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 20일 오후 추모 논평을 통해 "이태원 참사에 출동했던 30대 소방관이 끝내 유명을 달리했다는 소식에 가눌 수 없는 절망과 애통함을 느낀다. 무사귀환을 애타게 기다리던 가족들의 간절함을 한 마음처럼 느끼며 돌아가신 소방관분을 진심으로 애도한다"고 안타까움을 표했다.
유가족들은 "이제라도 생존 피해자, 지역상인과 주민 등을 포함해 구조자들과 목격자들을 폭넓게 지원하고 트라우마를 치유하고 회복하도록 돕는 데에 정부의 적극적인 조치가 필요하다"고 주장했다(관련 기사 : 끝내 숨진 소방관... 이태원 참사 유족들 "절망·애통함 느껴"
, https://omn.kr/2f073)
.
생명안전 시민넷도 같은 날 성명을 내고 "대한민국 안전관련법에는 수십년 전 홍수 등을 겪고 만든 재해구호법에 '이재민'만 존재한다"며 "당연히 지원해야 할 재난 및 산재 참사 피해자가 법적으로 없다. 따라서 유가족의 트라우마 치료는 물론이고 인권 보장과 일상 복귀 지원을 위한 법이 없다. 희생자나 유가족도 그러한데 구조자, 수습자, 지원자, 목격자 등 직간접적 피해자들에 대한 법적 지원체계는 말할 나위도 없다"고 지적했다.
시민넷은 "세월호 참사 구조 작업에 나섰던 고 김관홍 잠수사도 트라우마에 시달리다 돌아가셨다. 세 아이를 둔 전직 소방관 아빠는 이태원 참사 당시 구조작업 후 그 트라우마로 가족 곁을 떠나 타지에서 건설일용직 노동자로 홀로 살고 있다"며 피해자의 인권과 권리 보장, 모든 사람의 안전권 보장과 국가의 책무 등을 명확히 명시한 생명안전기본법의 조속한 통과를 촉구했다.
대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)도 성명을 통해 "인천소방본부 소속이자 공노총의 소중한 조합원이던 동료 소방공무원의 비보에 깊은 애도를 표한다"는 입장을 밝혔다.
공노총은 "소방공무원들이 매일같이 국민을 대신해 겪어야 하는 심리적 충격과 고통은 결코 개인의 문제로 치부될 수 없다. 소방공무원이 고립과 무력감 속에서 쓰러지는 일이 없도록 제도적 장치 마련과 처우 개선을 강력히 요구한다"고 밝혔다.
한국청소년정책연대도 "소중한 생명을 살리러 이태원 참사 현장에 출동했던 한 소방관께서 오늘 숨진채 발견되어 많은 사람들이 안타까워 하고 있습니다. 얼마나 마음의 고통이 크셨을까요. 진심어린 마음으로 깊은 애도를 표합니다"라며 고인을 추모했다.