"돈을 포대로 던져 놓던 시절" 흑산도 할머니가 눈 떼지 못한 영화

큰사진보기 ▲흑산섬영화제(HIFF, Heuksan Island Film Festival)이 15일 오후 전남 신안군 흑산면 사리분교(흑산초등학교 흑산서분교장)에서 열렸다. 영화제에 참여한 이들이 초청작 <흑산도 파시>를 관람하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑산섬영화제(HIFF, Heuksan Island Film Festival)이 15일 오후 전남 신안군 흑산면 사리분교(흑산초등학교 흑산서분교장)에서 열렸다. 흑산도에 사는 참전용사 유준열옹(90)이 축하공연으로 하모니카를 연주하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑산섬영화제(HIFF, Heuksan Island Film Festival)이 15일 오후 전남 신안군 흑산면 사리분교(흑산초등학교 흑산서분교장)에서 열렸다. 영화제 중 흑산 섬 영상 공모전 시상식이 진행되고 있다. <흑산도 - 검은 바다와 주민들>로 대상을 수상한 마호영·김태민씨 팀과 시상자 안원준 신안군의원(왼쪽). ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑산섬영화제(HIFF, Heuksan Island Film Festival)이 15일 오후 전남 신안군 흑산면 사리분교(흑산초등학교 흑산서분교장)에서 열렸다. 영화제 중 흑산 섬 영상 공모전 시상식이 진행되고 있다. <내 친구, 흑산도>로 최우수상을 수상한 웨이클립컴퍼니와 시상자 이영일 'K-관광섬 자산어보' 주민추진위원장(가운데). ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑산섬영화제(HIFF, Heuksan Island Film Festival)이 15일 오후 전남 신안군 흑산면 사리분교(흑산초등학교 흑산서분교장)에서 열렸다. 초청작 <흑산도 파시>를 공동연출한 강제윤 섬연구소장, 최현정 감독과 강호진 촬영감독(오른쪽부터)이 관객에게 인사하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑산섬영화제(HIFF, Heuksan Island Film Festival)이 15일 오후 전남 신안군 흑산면 사리분교(흑산초등학교 흑산서분교장)에서 열렸다. 영화제에 참여한 이들이 초청작 <흑산도 파시>를 관람하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

빛바랜 이승복 동상 옆에 물을 뿜는 푸른 고래가 놓였다. 바로 앞 노란 'HIFF' 글자도 눈에 들어왔다. Heuksan Island Film Festival, 흑산섬영화제의 약자다.사리분교(흑산초등학교흑산서분교장)로 불리는 이곳은 폐교다. 지난 15일 늦은 오후, 볕의 절반이 운동장을 떠났을 즈음 사리마을 할머니들이 각자의 보폭으로 발걸음을 옮기고 있었다. 과거엔 교명이 붙어 있었을, 지금은 떼어낸 흔적이 선명한 학교 입구를 지나며 할머니들은 새로 걸린 "2025 흑산섬영화제" 현판 앞에 보행기를 척 주차했다.할머니들에겐 청년인 이 마을 이장님이 바쁘게 손짓하며 좌석을 안내했다. 덕분에 무대 바로 앞 VIP석에 마을 주민들이 하나, 둘 자리했다. 경호원 역할에 충실하던 흑구 한 마리도 할머니가 자리에 앉자 그제야 운동장에 배를 깔았다. 주민들 뒤편엔 쾌속선에서 2시간을 넘실대며 흑산도로 온 이들이, 그 뒤엔 전국에서 모인 캠핑족들의 텐트가 자리했다.뒷산 너머로 볕이 떠났을 즈음, 무대 위 스크린이 운동장을 대신 밝혔다. 스크린 속 흑산 앞바다를 가득 메운 배 사이로 "흑산도 파시" 다섯 글자가 떴다.파시란 말이 있다. 말 그대로 파도(波) 위의 시장(市)이자, 흑산섬영화제 초청작의 제목이기도 하다.대체로 흑산도 하면 홍어, 홍어 하면 흑산도를 떠올린다. 아무리 먼 도회지 식당이라도 홍어를 판다면 메뉴판에 흑산도 세 글자를 필수로 박아둔다. 먼바다 섬답게 흑산도는 유배지로도 유명하다. 영화제가 열린 사리마을도 <자산어보>를 쓴 정약전의 유배지였다. 마을엔 그가 머물던 사촌서당이 여전히 남아 있다.그런데 홍어도, 유배도 아닌 <흑산도 파시>(강제윤·최현정 공동연출/강호진 촬영감독)가 첫 흑산섬영화제의 초청작이라니. <세종실록지리지>에도 적혀 있는 파시는 1960~1980년대 흑산도 사람들, 그리고 이곳을 찾는 이들의 삶 자체였다. 이 해상 시장이 자리 잡았던 경제권역에선 '개도 만 원짜리를 물고 있었다'는, '돈으로 꽉 찬 포대를 방에 무심히 던졌다'는 전설이 지금도 주민들 입에 오르내린다.어업·냉장 기술이 발달하지 않았을 때, 어부와 상인들은 파시를 유통 방식으로 택했다. 아주 예전엔 어장 근처에서 열렸던 파시가 19세기 이후 어획량이 늘고 어선 수준이 올라가면서 포구로 장소를 옮겨 성행했다.흑산도에 파시가 열리면 많을 땐 4000여 척의 배가 전국에서 모였다. 바다를 사이에 둔 이쪽 마을과 저쪽 마을을 포구에 정박한 배를 다리 삼아 오갈 정도였다. 파시에선 조기, 고등어, 오징어, 고래 등이 불티나게 팔렸다. 더해 육지 시장처럼 사람이 대거 모이니 수산물만 오가는 게 아니라 여러 상권이 형성됐다. 포구의 술집과 다방도 불야성이었다.파시의 전성기는 곧 흑산도의 전성기였다. 따라서 쇠락도 함께 맛봤다. 어업 방식의 변화와 냉장 기술의 진화로 이제 파시는 열리지 않는다. 포구를 꽉 채웠던 배도, 1만 톤 단위로 오가던 조기도, 밤새 환하던 술집 불빛도 이젠 볼 수 없다.다큐멘터리 영화 <흑산도 파시>는 한때 국가 기간산업이었던 파시를 우리의 잃어버린 경제사이자 기억해야 할 해양 유산으로 기록했다. <흑산도 파시>를 공동연출한 강제윤 섬연구소장은 "파시는 산업화 이전 수십년 동안 가장 중요한 국가 기간산업이었던 어업의 꽃이었다"며 "하지만 그 역사적 중요성에도 철저히 외면받고 묻혀 있었다. <흑산도 파시>는 철강이나 반도체 산업만큼이나 중요한 산업 역사를 복원한 영화"라고 강조했다.폐교 운동장을 가득 메운 참석자들은 스크린의 엔딩 크레딧을 향해 큰 박수를 보냈다. 특히 흑산도 주민들은 본인들의 과거와 현재를 담은 이야기에 눈을 떼지 못했고 연로한 할머니들 또한 끝까지 자리를 지키며 어떤 참석자보다 큰 박수를 쏟아냈다.초청작만큼이나 영화제의 축하공연도 특별했다. 참전용사이자 나팔병 출신인 90세 류준열옹은 자신이 사는 섬의 첫 영화제에서 하모니카로 <고향의 봄>과 <오빠생각>을 연주했다. 초청작 상영 때 만큼이나 큰 박수가 쏟아졌다.부대 행사인 흑산 섬 영상 공모전에선 부산에서 온 이들이 대상을 수상했다. 마호영·김태민씨가 흑산도를 직접 찾아 만든 <흑산도 : 검은 바다와 주민들>은 주민 인터뷰를 내레이션 삼아 섬의 이모저모를 소개해 호평을 받았다. 과거 파시를 매개로 전국 곳곳의 사람들이 소통했듯, 흑산섬영화제도 동쪽 끝 부산과 반대편 흑산도를 연결했다.흑산도 토박이이자 'K-관광섬 자산어보' 주민추진위원장인 이영일씨는 "며칠 전부터의 풍랑과 비바람으로 걱정이 컸다"고 했다. 그러면서 "영화제는 도시 사람들의 축제인 줄로만 알았다. 이 멀고 먼 흑산도에서 영화제가 열리리라 누가 감히 생각했겠나"라며 "그런데 우리 모두가 이 자리를 즐기고 있다. 믿기지 않는다"라고 목소리를 높였다.뿐만 아니라 그는 "우리 스스로 이러한 문화행사를 개최했다는 점에서 자신감을 얻었다"며 "오늘을 계기로 흑산도가 문화의 섬이 될 수 있도록 박수를 보내주길 바란다"라고 덧붙였다.