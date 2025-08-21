미국 땅에 울려 퍼진 광복의 함성, "우리 손으로 권리 되찾은 날"

큰사진보기 ▲만세삼창독립을 기념하며 만세 삼창을 하고 있는 참가자들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제 80주년 광복절 기념식미시간 헬미치 공원에서 80주년을 기념하는 광복절 행사가 거행됐다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲난타공연미시간에서 열린 제 80주년 광복절 기념식에 난타 공연이 펼쳐지고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲사물놀이 공연제 80주년 광복절 기념식 축하공연 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한인회 회상장 시상식광복절 기념식에 지역 사회를 위해 봉사한 한인 청소년들에게 한인회 회장상 수여식이 거행되었다. ⓒ 이순영 관련사진보기

광복 80주년을 맞아 지난 17일(현지 시간), 미시간 헬미치 공원에서 광복절 기념식 및 동포 한마음 문화축제가 열렸다. 이번 행사는 디트로이트 한인회가 주최하고, 주 시카고 대한민국 총영사관, 미시간 한인 문화회관, 미시간 한미 여성회, 재외동포청, 미시간 지역 종교 단체들이 후원했으며, 미시간 내 최대 규모의 한인 행사로 약 200여 명이 참여했다.행사는 광복절 기념식, 문화 공연, 체육 경기 등 총 3부로 나누어 진행됐다. 공원 중앙부 파빌리온에 마련된 오찬으로 시작된 행사는 참가자들이 담소를 나누며 화기애애한 분위기 속에 막을 올렸다.오후 2시에 거행된 광복절 기념식은 미시간 청소년 사물놀이패 '우리소리'(지도 교사 강다니엘)의 힘찬 난타 공연으로 시작되었으며, 국기에 대한 경례, 애국가 및 성조가 제창, 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념 등의 국민의례가 이어졌다.디트로이트 한인회 구자명 회장은 기념사를 통해 광복의 의미를 되새기며, 타지에서도 한국인의 정체성을 지키고 단합해 나가자는 메시지를 전했다.이날 모인 교민들은 이재명 대통령의 제80주년 광복절 경축사 일부를 함께 낭독했다. 이들은 "광복절은 독립을 이룬 의미를 너머 우리 손으로 우리의 미래를 정하고 우리의 삶을 스스로 선택할 수 있는 자유와 권리를 되찾은 날이며 지난 80년 동안 대한민국은 눈부신 성취를 이뤘다. 김구 선생이 염원했던 문화강국의 꿈도 현실이 되고 있다. 전 세계인이 우리말로 노래를 부르고 영화, 드라마, 만화, 문학 등 우리가 만든 콘텐츠를 즐기고 있다"며 미주 교민으로 세계를 선도하는 대한민국을 만드는데 동참할 것을 다졌다.이후 미시간 한인문화회관 김병준 이사장과 미시간 한미 여성회 김수경 회장의 축사가 이어졌으며, 참가자 전원은 광복절 노래인 '세계에 보람될 거룩한 및 예서 나리니 함께 힘써 나가세'를 제창하고, 태극기를 흔들며 만세 삼창을 외쳤다.또한 디트로이트 한인회장상 시상식이 열렸다. 미국 대통령 자원 봉사상 선정 기준에 준거해 지역 사회를 위해 봉사한 총 46명의 한인 청소년들에게 수여됐다. 이번 시상은 예산 문제로 중단된 미국 대통령 자원봉사상을 대체하며, 최대 규모의 수상자를 기록했다.2부 문화 공연에서는 '우리소리'의 장구, 북, 꽹과리, 징이 신명나게 어우러진 '웃다리' 사물놀이 공연을 비롯해 대금 연주자 심민정의 대금 공연, 김다희 학생의 가야금 연주가 이어졌다. 아트랩 J 댄스팀의 K-POP 댄스, 노래 경연대회, 태권도 시범 등 다채로운 문화 공연으로 모두가 즐길 수 있는 시간이 펼쳐졌다.3부 행사에서는 제기차기, 딱지치기, 씨름, 줄다리기 등 한국의 전통놀이를 통해 참가자들의 단합을 도모했으며, 마지막으로 경품 추첨과 시상식이 진행되어 축제의 분위기를 더욱 고조시켰다.해외에서도 광복절 기념식을 통해 한국인으로서의 정체성을 잊지 않고 전통 문화를 이어나가려는 노력이 계속되고 있다. 이러한 한인 공동체의 단합이야말로 대한민국의 저력과 영향력을 세계에 널리 알리는 원동력이 된다. 그런 의미에서 미시간 광복절 기념식은 더욱 뜻깊은 행사가 되었다. 앞으로도 희망찬 대한민국의 미래를 여는 길목에서 재외동포들의 역할을 주목할 필요가 있다.