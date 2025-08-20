대구시민단체가 세종청사까지 간 이유는?

큰사진보기 ▲대구 시민단체와 정당으로 구성된 '대구지역 상설연대체 연석회의'는 20일 세종정부청사 앞에서 기자회견을 열고 황순조 행정안전부 대변인의 임명을 취소하라고 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

홍준표 전 대구시장 재임 당시 기조실장을 맡아 시민참여조례 개악에 앞장섰다는 지적을 받아온 황순조 행정안전부 대변인 직무대리에 대해 대구지역 시민단체들이 세종시 정부종합청사를 찾아 대변인직 임명을 즉각 철회할 것을 촉구하고 나섰다.대구시민단체연대회의, 대구경북차별금지법제정연대 등 13개 단체와 정당으로 구성된 '대구지역상설연대체 연석회의'는 20일 세종시 정부세종청사 앞에서 기자회견을 열고 "황순조 대변인은 대구시 기획조정실장 재직시절 주민정책토론청구조례를 개악하며 주민참여제도의 취지를 전면으로 부정한 바 있다"고 지적했다.이어 "대구지역 시민사회단체 및 활동가들을 사문서 위조, 위계에의한공무집행방해로 고소하는 한편 공개적인 기자회견을 통해 명예를 훼손했다"며 "수많은 대구시민들이 경찰의 조사를 받아야 했다"고 주장했다.앞서 대구시는 지난 2023년 3월 시민 300명의 서명으로 청구할 수 있도록 한 정책토론청구 조례를 "특정 집단의 주장을 논쟁거리로 만드는 수단으로 이용돼 행정력이 낭비된다"는 이유로 시민 1500명 이상의 서명으로 청구할 수 있도록 기준을 높이는 개정안을 추진했다.결국 시민단체의 반발에도 대구시의회는 그해 5월 정책토론 청구인 수를 기존 300명에서 1200명 이상으로 늘리고 청구 연령을 만 19세에서 18세로 낮추는 내용으로 개정해 통과시켰다.정책토론청구조례 개정안이 통과된 후인 7월 11일 황순조 기조실장은 기자회견을 열고 조례 개정 전 시민단체가 청구한 정책토론 대부분에서 청구인들의 서명이 허위로 드러났다며 사법당국에 수사를 의뢰한다고 밝혔다.당시 황 실장은 "시민단체 정책토론 청구인 서명부를 자체 조사한 결과 중복서명, 기재오류, 주소지 불일치 등이 다수 확인됐다"며 "명의모용 사례 등 위법사항을 수사 의뢰하겠다"고 말했다.그러면서 "7개 시민단체가 7310명의 청구인 서명부를 첨부하여 정책토론 8건을 무더기로 청구한 바 있다"며 "이중 명의모용 의심사례 49건이 발생했고 그 중 5건은 명의모용 사실이 최종 확인됐다"고 덧붙였다.또 정책토론청구서에 서명한 7310명을 대상으로 조사한 결과 서명부에 주소, 성명 및 기재사실 불명확 사례 등 요건을 갖추지 못한 건이 전체의 16.4%인 1125명이나 됐고 서명자 중 8개 안건에 반복적으로 서명한 경우도 49%에 해당하는 3578명으로 확인됐다고 주장했다.이후 시민단체 활동가들과 정책토론청구서에 서명한 시민들 일부가 경찰의 조사를 받았으나 모두 무혐의 처분을 받았다.연석회의는 "지방자치를 보장하고 주민 참여를 활성화하도록 지원해야 하는 행안부 대변인에 지방자치와 주민 참여를 부정하는 사람이 된다는 것이 말이 되느냐"며 "어이가 없는 인사에 경악과 충격을 금치 못한다"고 말했다.이들은 "홍준표의 패악행정을 앞장서서 옹호하고 기획하고 집행했던 핵심적 책임자가 바로 황순조"라며 "윤호중 장관은 황순조 대변인 임명을 즉각 철회하라"고 요구했다.박동균 대구장애인차별철폐연대 상임활동가는 "권익 옹호 활동을 하는 과정에서 어처구니없는 이유로 경찰 조사를 받게 될 줄은 상상도 하지 못했다"며 "황순조 실장은 이런 어처구니없는 이유로 시민사회 단체의 활동을 겁박해 왔다"고 비판했다.은재식 우리복지시민연합 사무처장은 "황순조는 대구시 재직 시 홍준표 전 시장의 불통과 일방통행식 행정에 앞장선 대표적 인물"이라며 "지역 주민을 무시하고 주민참여제도를 왜곡하고 시민사회단체 활동을 파괴한 반자치적, 반민주적인 인사"라고 주장했다.이들의 기자회견과 관련 황순조 행안부 대변인은 <오마이뉴스>에 보낸 문자메시지를 통해 "불법이 아닌 한 공직자는 상급자의 지시에 따라 맡은 임무를 성실히 수행하도록 배웠고 공직생활 내 늘 최선을 다해 일해왔다"며 "그 과정에서 대구 시민단체 여러분께서 화가 나신 것 같아 너무나 안타까운 마음"이라고 말했다.그러면서 "혹시나 오해가 있었다면 대구에 있을 때 소통하고 풀고 왔어야 했는데 그러지 못하고 떠나온 부분도 안타깝다"며 "혹시라도 업무 추진 과정에 대구 시민단체 분들이 기분 상하신 부분이 있었다면 참으로 죄송스러웠다고 말씀드리고 싶다"고 고개를 숙였다.