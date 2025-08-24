천 년 전 시선이 머문 자리, 해운대라 불린 이유

큰사진보기 ▲해운대 해수장 조형물최치원의 호(號)인 ‘해운’을 따서 후대에 본떠 새긴 복각본 ⓒ 문운주 관련사진보기

'부산하면 해운대'라는 말이 낯설지 않을 만큼, 해운대는 이 도시를 대표하는 상징이자 전국적인 관광 명소로 자리 잡았다. 연간 수백만 명의 관광객이 찾는 이곳은 국내에서 가장 유명하고 규모가 큰 해수욕장으로, 특히 여름철이면 백사장을 가득 메운 인파로 장관을 이룬다.탁 트인 백사장과 푸른 바다, 도시와 자연이 어우러진 해운대는 부산의 문화와 역사, 그리고 도시의 감성을 품은 공간이다. 이곳을 걷는다는 것은 여행이라기보다, 대한민국 대표 해안 도시가 품은 시간과 풍경 속으로 천천히 스며드는 일에 가깝다.지난 13일, 해동용궁사 방문을 마친 뒤 해운대로 이동했다. 숙소에 짐을 풀고 잠시 쉬었다가, 해가 기울 무렵 동백섬을 향해 걸음을 옮겼다. 높은 빌딩 사이로 스며드는 바닷바람에는 바다 특유의 냄새가 감돌았다. 그 너머로는 천 년 전 이곳의 아름다움에 감동했던 신라 말 문장가 최치원의 흔적이 조용히 남아 있었다.그가 이곳의 절경에 깊이 매료되어 자신의 호 '해운(海雲)'을 바위에 새긴 순간, 오늘날 '해운대'라는 이름으로 이어졌다. 이제 그의 이름과 시선이 머문 동백섬을 한 바퀴 걸으며, 그가 바라봤을 풍경과 사유를 천천히 따라가 본다.산책로를 따라 걷다 보면, 모래사장이 끝나는 지점쯤에서 '海雲臺'라는 세 글자가 새겨진 석각 조형물 하나를 만나게 된다. 멀리서 보면 평범한 바위처럼 보이지만, 가까이 다가가면 돌 표면에 새겨진 한자 글씨가 또렷하게 눈에 들어온다.'해운대'. 우리가 너무도 익숙하게 부르는 이 지명의 시작이 바로 이곳에서 비롯되었다는 사실이 문득 실감 났다. 조형물 옆에는, 이 글씨가 신라 말 문장가 최치원의 호 '해운(海雲)'에서 유래했으며, 후대에 이를 기념해 새긴 복각본이라는 설명이 함께 붙어 있다.유명한 해수욕장으로만 알고 있었던 해운대가 단순한 지명이 아니라 누군가의 감동에서 비롯된 이름이라는 게 다르게 느껴졌다. 바닷바람이 뺨을 스치고, 파도 소리에 묻힌 세 글자 앞에 잠시 멈춰 섰다. 천 년 전 이곳을 바라보던 최치원도, 같은 바람을 느꼈을까 하는 생각이 머릿속을 스쳤다.동백섬은 해운대 해수욕장 동쪽 끝에 자리한 작은 섬이다. 지금은 육지와 연결되어 있지만 본래는 바다 위에 떠 있던 섬이었다. 길가에는 사철 푸른 동백나무가 줄지어 서 있어 사계절 내내 푸른 기운이 감돈다. 짧고 완만한 둘레길을 걷다 보면, 바다와 절벽, 해송과 광안대교가 어우러져 한 폭의 풍경을 이룬다.섬 정상에는 최치원공원이 있다. 해운정, 최치원 동상, 시비 등이 자리하며, 해운대 지명의 주인공을 기린다. 바다를 향해 서 있는 동상은 단정하면서도 어딘가 쓸쓸해 보인다. 그 옆으로는 아홉 개의 시비가 나란히 놓여 있어, 마치 오래된 글이 시인을 감싸듯 고요한 분위기를 만든다.이은상이 현대어로 번역한 글을 천천히 읽다 보니, 단순히 경치를 찬미하는 시가 아니라 삶의 여백에서 문장을 빌려 위로받으려 했던 사람의 목소리처럼 들렸다. 시비들을 지나 조금 옆쪽으로 내려서면, 바다를 마주한 팔각정 해운정(海雲亭)이 시선을 끈다.주변에는 최치원의 생애를 소개하는 안내판이 차례로 이어져 있다. 출생에서 유학길, 당나라에서 떨친 명성, 그리고 못다 이룬 개혁의 꿈까지 그의 삶을 따라가듯 정리되어 있다. 신라 6두품 출신이었던 그는 신분의 벽에 막혀 뜻을 펼치지 못했지만, 어린 나이에 당나라로 건너가 문장과 재능을 인정받으며 당대에 널리 이름을 알렸다.귀국 후 최치원은 신라 사회의 개혁을 시도했으나, 신분 제도와 당시 정치 구조의 한계로 뜻을 이루지 못하고 관직에서 물러났다. 그의 생애를 설명한 안내문을 읽고 나니, 동상과 시비·해운정이 단순한 관광 시설이 아니라 그의 삶을 기리는 공간처럼 느껴졌다.운대산 정상의 최치원공원에서 시작해 누리마루 전망대 아래의 해운대 석각까지 천천히 둘러본 뒤, 동백섬 둘레길을 따라 섬을 한 바퀴 걸었다. 자연과 역사·인물의 흔적이 함께하는 이 길은, 그의 발자취를 따라가는 짧은 순례와 같았다.