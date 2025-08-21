특수관계, 두 국가관계를 넘는 새로운 남북관계는 가능한가?

큰사진보기 ▲<남북관계와 한반도 평화를 위한 리빌딩포럼 2.0: 새로운 남북관계 길을 찾다>에 참석한 패널들 ⓒ 황용하 관련사진보기

큰사진보기 ▲리빌딩포럼 2.0에는 시민단체 활동가, 기자, 학자들을 비롯한 많은 청중들이 모였다. ⓒ 황용하 관련사진보기

20일 조선중앙통신 보도에 따르면 김여정 북한 조선노동당 중앙위원회 부부장은 "한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다"고 비난하며 이재명 대통령은 "역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다"라고 언급했다. 지난 달 28일에는 "한국과 마주앉을 일도 없다"며 이재명 정부의 대북방송 중단 조치를 "평가 받을 일"이 못 된다는 입장을 밝히는 등 북한은 최근 남북관계에 대한 부정적 입장을 강하게 드러내고 있다. 하지만 남북 간 대화 재개와 관계 회복에 대한 기대가 높아진 것도 사실이다. 이 정부는 "실질적인 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 조치를 일관되게 취해나갈 것"이라고 밝혀왔기 때문이다.이러한 상황에서 20일 시민평화포럼과 한겨레통일문화재단의 공동주최로 <남북관계와 한반도 평화를 위한 리빌딩포럼 2.0: 새로운 남북관계 길을 찾다>가 열렸다. 포럼에서는 국내 정치, 법 전문가 및 시민사회 활동가들이 모여, 이재명 정부가 들어선 이후 남북한 관계 개선 방안 논의를 비롯해 8월 25일로 예정된 한미정상회담의 영향에 대해 전망했다.발제를 맡은 정욱식 평화네트워크 대표 및 한겨레평화연구소 소장은 김여정 부부장의 담화를 분석하며 대화 재개 조건의 문턱이 과거보다 높아졌음을 인정했다. 또한, 한미정상회담이 한반도 평화프로세스 재개에 기여하기 위해서는 대규모 한미 연합훈련 유예, 세계의 핵군축과 비핵지대를 틀로 하는 '창의적이고 포괄적인 입장 표명'등이 필요하다는 점을 언급했다. 마지막으로, 경직된 '통일'보다 좀 더 유연한 '통합'이라는 언어의 사용이 남북관계의 미래를 다양하게 설계하는데 용이할 것이라고 주장하며 이를 위한 언론의 역할과 민간 주도의 '변화를 통한 접근'을 강조했다.이어진 토론에서 정일영 서강대학교 사회과학연구소 책임연구원은 통일을 지향하는 특수성이 사라지고 있는 남북관계를 조명하며, 특히 미래세대에서 약화되고 있는 통일 인식에 대한 우려를 나타냈다. 이러한 현실을 직시하면서 통일의 지향성에 대한 논쟁보다는 남북 간 상호 신뢰회복을 비롯해 상생의 남북관계를 제도화, 규범화하는 노력에 집중할 것을 주문했다.김영희 동국대학교 북한학연구소 객원연구원은 김여정의 최근 담화를 "새로운 조건이 충족된다면 태도를 바꿀 여지도 있다는 계산된 신호"로 해석하며, 접촉의 조건을 한국 정부가 능동적으로 제시해야 한다고 밝혔다. 또한, 한미정상회담을 남북 대화를 위한 "환경 조성의 기회"로 활용할 필요가 있다고 주장했다.권은민 변호사 및 북한법 전문가는 북한과의 현실을 그대로 인식하고 통일을 지향하는 방향으로 관계를 맺어야 한다고 주장하며, 국내 법제 재정비와 통일 목표의 정책적 구체화를 우선 과제로 제시했다.최혜경 어린이어깨동무 사무총장은 남북간 인도지원협력 재개 가능성에 대해서 민간의 주도성을 강조하는 동시에 성과주의를 경계했다. 아울러, '한반도 평화구축'이라는 큰 틀에서 평화교육, 군축 등의 다양한 평화활동과 통합적으로 추진할 수 있는 인도개발협력 사업 구상을 강조했다.