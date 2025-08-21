윤석열 재구속 날, 구치소 실내온도 32도 찍었다

큰사진보기 ▲7월 16일 오후 경기도 의왕시 서울구치소에서 법무부 호송차가 나오고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산교도소 재소자들이 생활하는 수용동 거실. 2013.8.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'수인번호 3617번' 전직 대통령 윤석열씨의 재구속은 본의 아니게 우리 사회에 '혹서기 교정시설의 수용자 처우'라는 화두를 던지고 있다. 지난 7월 10일, 윤씨가 재구속된 서울구치소 실내온도는 오전 6시에도, 오후 2시에도, 오후 9시에도 섭씨(℃) 32도였다. 일각에선 '고령인 윤씨가 에어컨도 없이 구치소 독방에서 지내는 것은 부당하다'고 문제를 제기했다. 법무부는 "거실 내 선풍기가 설치돼 있고, 서울구치소는 혹서기 수용관리를 위하여 수용동의 온도를 매일 확인해 관리 중"이라고 해명했다.기후변화가 뚜렷해지면서 점점 더 더위 자체가 형벌이 되고 있다. 19일 공익인권변호사모임 희망을만드는법과 민주사회를위한변호사모임 공익인권변론센터, 천주교인권위원회는 전국 교정시설 55곳(민영 포함)을 상대로 7월 1일부터 10일까지 시설 실내 온도 등을 정보공개청구한 결과를 공개했다. 이에 따르면를 웃돌았으며까지 치솟았다.정보공개청구 대상 55곳 가운데 11곳은 보통 하루 중 기온이 최고조에 달하는 낮 12시에서 오후 4시 사이에는 실내온도를 측정하지 않았다. 또 실외온도를 측정하지 않아 교정시설의 냉방조치가 실효성이 있는지 확인하기 어려운 사례도 11곳에 달했다. 게다가 체감온도에 영향을 미치는 습도를 측정하는 곳은 아예 없는 반면, 5곳은 일시적으로 또는 매일 정해진 시간에 단수를 실시하고 있었다. 전주교도소는 '폭염으로 인한 수도 사용량 급증'을 단수 사유로 내세웠다.고온다습한 날씨로 인해이었다. 다만 서울구치소의 경우 온열질환에 걸린 수용자 현황을 따로 작성·관리하고 있지 않았고, 진주교도소는 단순 숫자를 파악하는 것임에도 '진료기록부를 열람하는 등 의료법에 따른 절차를 밟아야 한다'며 비공개했다. 공개된 숫자 외에 상황이 더 안좋을 수 있는 것이다.교정시설 수용자들은 구금 상태인 만큼 폭염 등에 더욱 취약하다. 국가인권위원회가 2019년 교정시설 방문조사 후 ▲실내 적정온도 기준과 적정온도 유지를 위한 조치를 취하도록 하고 ▲혹서기·혹한기 실내온도 측정 방식, 측정시간대 및 주기, 기록 보관 의무 등을 정하는 규정을 마련할 것을 권고했던 이유이기도 하다. 하지만 법무부는 법적 기준을 마련할 경우 수용자들이 국가손해배상소송 등을 제기할 수 있다며 사실상 거부했다. 그나마 공개한 대책은 냉수 제공 정도다.교정시설에는 에어컨 등 냉방시설 자체가 충분하지 않다. 강성준 천주교인권위 활동가는 20일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "통상 의료동은 에어컨이 있지만 복도에 있고, 중간중간에 있는 창문을 열어서 (에어컨) 냉기를 안쪽으로 넣는 방식"이라고 설명했다. 그는 "교정시설은 예산 압박을 많이 느낄 것"이라며 "반드시 에어컨이 아니더라도, (실내온도) 기준을 정하고 그 기준을 지킬 수 있는 냉방기구가 필요하다"고 봤다.국회입법조사처도 이날 보고서를 내고 "기후변화로 무더위가 해마다 극심해지고 한여름이면 교정시설 실내온도가 30도를 웃돌지만마련돼 있다"며을 지적했다. 김혜미 입법조사관은 "실내온도 기준의 마련은 쾌적한 환경을 제공한다는 취지가 아니라 기초적 환경의 문제"라며 "온도는 수용자의 건강에 단기적으로 더 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점이 고려되어야 한다"고 강조했다.보고서는 수용시설 적정온도에 관한 '공백'은 국제 규범에도 어긋난다고 짚었다. '수용자 처우에 관한 유엔최저기준규칙'은 "구금시설 내에서의 생활과 자유로운 외부생활 간의 차이를 최소화하여야"한다고 정하고 있다. 유럽평의회 '유럽 교도소 규칙' 역시 "교도소 내 생활은 지역사회의 긍정적인 삶의 모습과 최대한 유사해야 한다"는 동일화 처우의 원칙을 공식규범으로 채택하고 있다. 수용자의 성공적인 재사회화, 재통합 가능성을 높이기 위해서다.김 입법조사관은 "교정시설을 열악한 환경으로 유지하는 것은 현대 행형이 추구해야 할 교정목적에 부합하지 않는다"며 "실내온도는 더 이상 편의의 문제로 보기 어렵다"고 했다. 이어 "구금시설의 적정온도 기준을 확립하는 수형자에 대한 특혜라기보다는 24시간, 365일 개인의 선택으로 벗어날 수 없는 구금환경에서 최소 수준으로 개인의 생명과 건강을 보장해야 하는 국가의 의무"라며 실효성 있는 대책 마련이 필요하다고 덧붙였다.