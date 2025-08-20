KT 새노조와 시민단체 "연이은 사망, 특별근로감독 시행하라"

▲KT새노조 등 27개 노동·시민단체는 20일 서울 종로구 KT광화문 East빌딩 앞에서 기자회견을 열고 "무책임 경영과 강압 구조조정을 자행한 김영섭 사장은 즉각 사퇴하고 정부는 특별근로감독을 즉시 시행하라"고 촉구했다. ⓒ KT새노조 관련사진보기