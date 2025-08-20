KT 새노조와 시민단체 "연이은 사망, 특별근로감독 시행하라"

2024년 10월 대규모 구조조정을 단행한 KT에서 연이어 직원 사망 사고가 이어지고 있다. 벌써 5명이나 사망했다.
지난해 11월에는 KT 명예퇴직 직원 A씨가 심장마비로 돌연사했고 지난 1월 KT 토탈영업TF 소속 40대 직원이 극단적 선택으로 사망했다. 지난 5월에도 역시 같은 토탈영업TF 소속 40대 직원이 극단적 선택으로 사망했고 6월에는 KT 자회사(넷코어) 전출 직원이 극단적 선택을 했다. 7월에는 KT 토탈영업TF 직원이 심정지로 사망했다(관련기사 : 부사장의 협박... 이 회사 직원들이 자꾸 죽는 이유
, https://omn.kr/2bz3c).
"이재명 정부, 특별근로감독 즉시 시행하라"
KT새노조(KT 제2노동조합)와 공공운수노조, 민변 노동위와 천주교인권위원회 등 27개 노동·시민단체는 20일 서울 종로구 KT광화문 East빌딩 앞에서 기자회견을 열고 "무책임 경영과 강압 구조조정을 자행한 김영섭 사장은 즉각 사퇴하고 정부는 특별근로감독을 즉시 시행하라"고 촉구했다.
이들은 "지난해 KT는 5800여 명을 대상으로 희망퇴직·전출을 강요하는 구조조정을 강행했다. 잔류를 선택한 기술직 2500명은 강제로 '토탈영업TF'로 배치됐다. 수십 년간 기술 업무를 맡아온 이들에게 영업 업무는 감당할 수 없는 부담이었고 이는 곧 괴롭힘으로 이어졌다"고 비판했다.
이들은 또 "실제로 정책연구소 이음의 정신건강 실태조사 결과 응답 영업직군 노동자의 74.5%가 고용 불안, 62.7%가 우울증, 88.1%가 불안장애를 겪고 있는 것으로 확인됐다"고 주장했다.
극단적 선택으로 숨진 한 직원은 유서를 통해 "회사에 최선을 다했지만 그 결과가 출근도 못하는 사람이 돼 버렸다. 말도 안 되는 교육을 받으니 자괴감이 든다. 회사의 방향이 그렇다고 회사를 위해 살아온 사람을 이런 식으로 대하면 안 된다"는 괴로운 심정을 토로한 것으로 알려졌다.
현재까지 5명의 노동자가 극심한 고용 불안과 정신적 고통 끝에 심정지 또는 극단적 선택을 한 것으로 보이는 상황. KT새노조에 따르면 92%의 직원이 업무 부적합을 호소했고 94.4%가 고용 불안을 느끼고 있다.
KT새노조 "고인들의 죽음은 일상화된 직장 내 괴롭힘이 빚어낸 명백한 사회적 타살"
김미영 KT새노조 위원장은 "구조조정 과정은 폭력적이었다. 모멸감과 자괴감을 주는 일도 허다했다. 이것이 현재도 진행 중인 죽음의 KT"라고 강력히 항의했다.
대한불교조계종 사회노동위원회 위원인 법정 스님은 "KT 민영화가 진행되면서 구조조정 미명하에 수많은 노동자를 강제 퇴직시켰다. 강제 명퇴를 거부하는 노동자를 회유하거나 협박을 서슴지 않았다. KT는 죽음의 행렬을 멈춰야 한다"고 촉구했다.
구조조정 과정에서 경영진의 협박성 발언, 도서· 산간지역 원거리 발령 계획, 기술직원의 영업직 강제 발령, PC로그를 이용한 감시, 퇴근 후·주말 실적 압박, 저성과자 모욕, 법인카드·근무 통제 등 차별과 압박이 있었다는 주장도 나오는 상태다.
현재 상황으로 보면 실태조사와 심리치료 지원 등 특단의 대책이 필요할 것으로 보이지만 회사 차원의 특별한 조치는 보이지 않는 상태.
기자회견에 참가한 노동·시민단체들은 "이들의 죽음은 불행한 선택이 아니라 김영섭 사장의 무책임한 경영, 강압적 구조조정, 일상화된 직장 내 괴롭힘이 빚어낸 명백한 사회적 타살"이라며 고용노동부의 특별근로감독 실시, 김영섭 사장의 사퇴, 토탈영업TF 해체, 정신건강 지원을 강하게 촉구했다.
반면 KT 노조는 KT 새노조의 이같은 주장이 허위사실이라고 말한다. KT 노조는 KT 새노조의 기자회견 직후 입장문을 통해 "지난해 구조조정은 조합원의 불이익이 발생하지 않도록 세부적인 협의를 진행했다. 고인과 유가족의 억울함이 없도록 진상조사도 진행했다. 그런데도 새노조는 애도보다는 유가족의 만류를 저버리고 정치 도구로 이용하는 비인간적 행태를 멈추지 않고있다"고 비판했다.