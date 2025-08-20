'결선 진출 확신'한다는 안철수, 근거 '있는' 자신감?

큰사진보기 ▲안철수 국민의힘 당 대표 후보가 20일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 관련 기자회견을 하기 위해 들어서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲마지막 TV토론 나선 국민의힘 당 대표 후보들국민의힘 김문수(왼쪽부터), 조경태, 장동혁, 안철수 당 대표 후보가 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 3차 TV토론회에 앞서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

근거 '있는' 자신감일까, 근거 '없는' 자신감일까?안철수 국민의힘 당 대표 후보가 본인의 결선행을 다시 자신하며 지지를 호소했다. 제6차 국민의힘 전당대회 당원투표가 시작된 20일, 안철수 후보는 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 본인의 결선 진출 가능성을 확신하고 있었다.일각에서는 '반탄파'인 김문수 후보가 1위로 결선에 진출하고, 그 뒤를 '찬탄파'가 아닌 같은 '반탄파' 장동혁 후보가 올라갈 것이라고 예측하고 있다. 그 배경에는 한국사 강사 전한길씨를 위시해 '윤어게인'을 외치며 전직 대통령 윤석열씨의 정치적 복귀·복권을 요구하는 강성 지지층이 있다. '계엄령은 계몽령이다'라는 아스팔트 보수가 득세하면서, 합리와 상식을 주장하는 '찬탄파' 혁신 후보의 입지가 좁아졌다는 것.이 때문에 '찬탄파' 후보 사이의 단일화를 요구하는 목소리도 높았다. 조경태 후보가 직접 나서서 여러 차례 안철수 후보에게 손을 내밀었다. 하지만 끝내 안 후보는 손을 잡지 않았다. 도리어 이날 기자회견에서 안 후보는 조경태 후보가 본인에게 "전화 한 통 없었고, 문자 한 통 없었고, 지나가다 마주치는 경우 많았는데 말 한마디 없었다"라고 불만을 토로했다.그러면서 "그냥 언론을 통해서 언론 플레이만 했다. 그 진정성에 대해서 사실 제가 회의감이 들었다"라며 "진짜 그런(단일화) 생각이 아니고, 오히려 선거에서 어떻게든 표를 얻으려고 하는 선거공학적인 요소가 있지 않느냐"라고 조 후보의 의도를 의심하고 나섰다.안철수 후보가 단일화에 거리를 두면서도, 본인의 결선 진출을 역설한 근거는 따로 있다. 그는 기자들에게 "지금 응답률이 낮은 여론조사를 활용해서 그런 주장(김문수·장동혁 결선 진출)을 하는 사람이 일부 있지만, 이번 같은 경우는 사실 대선 직후에 열린 야당의 전당대회이다 보니 관심이 상대적으로 적다"라고 강조했다.그는 "면접 여론조사가 하나밖에 안 나왔다"라며 지난주에 발표된 한국갤럽의 조사를 인용했다. 여기에 "제 선거를 몇 년 지켜본 분은 다 알겠지만, 특징이 항상 여론조사보다 5~10%p 더 많이 나왔다"라며 "제 지지자 분들의 특성을 반영한 게 아닐까 싶다"라고 목소리를 높였다.지난 15일에 발표된 해당 여론조사에 따르면, 경선 반영 기준을 적용해 국민의힘 지지층과 무당층 유권자에 한정했을 때 김문수 후보 선호도가 31%로 가장 높았다. 안철수·장동혁 후보가 14%로 2위였고, 조경태 후보가 8%로 나왔다. 위 조사는 전국 만 18세 이상 남녀 1007명(응답률 13.4%)에게 지난 12일부터 14일까지 전화조사원 인터뷰(CATI)로 시행한 결과로, 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p이다.특히나 해당 여론조사 결과에는 "8.15 경축식 때 대통령을 향해서 구호를 들고 있는 그 부분이 반영 안 됐다"라는 게 안 후보의 주장이다. 광복절 특별사면에 반대하는 플래카드를 들고 항의 퍼포먼스를 한 것이 지지율에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 기대하고 있는 것이다. 그는 당시 이재명 대통령이 경축사를 마치고 내려오면서 본인의 시선을 피했다고 주장하면서 "제대로 내 메시지를 전달한 셈인데 그거까지 반영되면 결선 투표에 확실하게 포함된다. 확신한다"라고 했다.안 후보를 응원하는 목소리도 나오고 있다. 이준석 개혁신당 대표는 19일 오후, 본인의 페이스북에 국민의힘 당 대표 후보자 방송토론회에서 안 후보가 이준석 대표의 복당 필요성을 주장하는 장면을 포스팅했다. 이 대표는 "지난 계엄 사태 이후 안철수 의원의 위기의식과 메시지는 군더더기가 없다. 옳고 강하다"라며 "안철수 의원 같이 중요한 선거를 많이 치러본 분이 선거에 임해서 인기영합적인 발언을 할 유혹이 없겠는가?"라고 따져 물었다.그는 "며칠 전 조국-윤미향 사면 반대 현수막 들던 그 모습, 제가 사진으로 찍었다. 사진기자님들이 보시기 어려운 각도에서 누군가는 기록해야 할 것 같았다"라며 "누군가 정치가 바로 서려면 무엇이 필요한지를 묻는다면 저는 '용기'라고 답하겠다"라고 강조했다. "머릿속에서 독립운동 하면 뭐하는가? 안철수 의원처럼 행동에 옮기지 못하면 공염불"이라며 "DASH 안철수!"라는 응원의 메시지를 남겼다.그러나 안 후보에게 불리한 지표는 계속 나오고 있다. 이날 <스트레이트뉴스> 의뢰로 여론조사전문기관 조원C&I가 실시한 '차기 국민의힘 당대표 적합도' 조사에 따르면, 전체 표본(2000명)에서 가장 높은 호응을 받은 이는 조경태 후보(24%)였다. 그 뒤를 장동혁(18.1%), 김문수(17.8%)가 이었고, 안철수 후보가 10.2%로 꼴찌였다.국민의힘 지지층(655명)으로 한정했을 때는 장동혁 후보(35.3%)가 선두로 올라서며, 김문수 후보(33.3%)와 오차범위 내 박빙이었다. 그다음은 조경태 후보(10.1%)였고, 안철수 후보(9.2%)는 또 꼴찌였다. 위 조사는 전국 만 18세 이상 남녀 2000명(응답률 3.6%)을 대상으로 지난 16일부터 18일까지 무선 RDD를 이용한 ARS 여론조사였다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p였다.안철수 후보의 또 다른 약점은 명확한 '당내 지원 세력'이 없다는 것이다. 당의 구 주류인 '친윤계'의 호응이 없는 것은 물론이고, 대항 세력이라 할 만한 '친한계' 역시 안철수 의원을 적극 지지하지는 않고 있다.예컨대, '단일화' 필요성을 간접적으로나마 호소했던 한동훈 전 대표는 이날 페이스북에 "투표했다. 조용히 상식의 힘을 보여주시라"라고 글을 올렸다. 일각에서는 "상식의 회복"을 내건 안철수 후보를 응원한 게 아니냐는 해석이 나왔지만, '친한계' 한지아 국회의원이 조경태 후보와 함께 찍은 사진을 올리며 "상식의 힘"이라고 적었다. 같은 '혁신' 후보인 조경태 후보와 표를 나눠 가질 수밖에 없는 형국이다.'비윤'으로 꼽히는 한 국회의원은 "안철수 후보가 특검 조사에 응하지 않으면서 문자를 공개하는 것을 보고 '당 대표 선거에 나가기는 했구나' 싶었다"라며 "안 후보의 입장도 잘 모르겠고, 지지 세력이 누구인지도 잘 모르겠다"라고 꼬집었다. 당을 옮겨가면서 그가 보여준 행보와 최근의 모호한 태도가 지지를 주저하게 만든다는 취지였다.엄경영 시대정신연구소 소장은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "안 후보가 말한 것처럼 응답률이 떨어지는 ARS 조사보다는 전화면접 조사가 더 효과적이기는 하지만, 지금 당원들의 표심을 보면 안 후보가 2등으로 결선 올라가기가 쉽지는 않다"라고 전망했다.그는 "조국·윤미향 사면에 반대한다는 퍼포먼스가 어필될 수 있겠지만, 너무 늦지 않았나"라며 "지난 대통령 선거 경선 예선을 통과하면서 '국민의힘에 착근했다'까지는 됐지만, 여전히 '반신반의'하는 여론을 극복하기에는 한계가 있다"라고 짚었다. 이어 "뿌리는 내렸지만, 당내 '차기 대권주자'로 보기는 아직 어렵다는 뜻"이라고 냉정한 평가를 내놨다.