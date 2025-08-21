야스쿠니로 보는 일본 자민당의 '정치 코드'

AD

"특히 A급 전범 합사가 이루어진 1978년 이후 야스쿠니 신사는 단순 과거의 장소가 아니라, 전쟁 종전 수십 년이 지난 현재에도 '살아 있는 장소'임을 상징한다. A급 전범 합사 이후 야스쿠니 문제에 대해 한국 내 반응은 일정한 패턴을 보였다. 일본 수상이나 각료 등 정치인들이 참배하면 국내 언론의 비판적 보도와 여론의 격앙이 순차적으로 발생했다. 나아가 군국주의 부활에 대한 경계와 역사 인식 문제 제기는 야스쿠니 문제가 일본군 위안부 문제, 독도 문제, 역사 교과서 왜곡 문제 등과 함께 한일관계의 장벽으로 지적되었다(<일본, 야스쿠니> 서문 발췌)."

일본, 야스쿠니
김영근·김용철 엮음(2019) <일본, 야스쿠니> 고려대학교 글로벌일본연구원 총서, 진인진

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인(https://www.mediafine.co.kr)에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 교수이며, 현재 일본 간사이대학 사회안전연구센터 초빙연구원으로 오사카에 체류 중이다. <일본, 야스쿠니> 책의 공동저자이다.

일본 정치의 저류에는 여전히 '전후 레짐(체제)'에 대한 집착과 자기 정당화의 코드가 흐른다. 자민당 내 강경 보수층이 상징적으로 매달려온 공간이 바로 야스쿠니 신사이다. 그러나 전후 80주년을 맞는 올해, 이시바 총리가 참배를 보류한 선택 즉 '야스쿠니 거리두기(Yasukuni distancing)'는 주목할 만하다.그는 군국주의적 기운을 연상시키는 행보가 국내외적으로 어떤 외교적 파장을 낳을지 충분히 계산했을 것이다. 무엇보다 8월 23-24일로 예정된 한일정상회담을 앞두고, '전쟁책임'에 대한 성찰과 반성을 담은 담화와 함께, '역사인식'을 둘러싼 불필요한 긴장을 최소화하려는 조율의 의미가 크다. 야스쿠니 문제는 일본 정치가 여전히 과거와 미래 사이에서 시험대에 올려져 있음을 보여준다. 일련의 정책적 선택이 단지 전술적 중립이 아니라, 책임 있는 보수정치의 방향전환으로 이어질 수 있을지, 그리고 한일관계에 긍정적 신호로 작용할지 주목된다. 이에 금기시되고 있는 일본 자민당의 '정치 코드', 야스쿠니에 다가서 보고자 한다.일본의 야스쿠니를 통한 정치적 행위 및 이슈는 '전후 레짐'에서 탈피하여 '보통국가화'를 실현하려는 목표와도 연계되어 있다. 그러나 전쟁 희생자와 관련된 인권문제 혹은 역사인식과도 연계되어 있어, 글로벌 차원의 중층(다각)적 트랙(상호작용)이 작동하는 과정에서 여러 마찰을 초래하는 경우가 많았다. 전후 내셔널리즘은 '평화헌법 9조' 개정 등 다양한 형태로 전개되고 있으며, 급기야 최근 7.20 참의원 선거(정치)를 통해 '극보수의 진격'을 옹호하는 결과를 낳았다. 따라서 야스쿠니 정치코드를 제대로 이해한다면, 이시바 총리가 참배를 포기한 이유를 알 수 있지 않을까.우선 일본 자민당 정치의 내면을 이해하려면 단순한 정당 구조나 정책 노선을 넘어, '야스쿠니'라는 상징적 공간이 지닌 정치적 코드에 주목해야 한다. <일본, 야스쿠니>(진인진) 책에서 제시하듯, 이 신사는 단순한 종교적·기념적 장소가 아니라, 전후 일본 정치엘리트들이 민족 정체성과 보수 권력 기반을 결집시키는 전략적 수단이었다. 이른바 '야스쿠니족(族)'으로 불리는 집단은 참배 여부를 통해 지지층 결속, 보수적 정통성 확보, 외교적 발신까지 동시에 계산한 정치적 장치이다. 또한 '리스크 커뮤니케이션'을 활용하는 전략적 중심지이기도 하다.이는 국가(한일) 간 대립과 협력 과정에서 위험 정보를 명확하고 신속하게 전달해 국민의 이해와 협조를 이끌어내는 방식을 이해하는 데에도 중요한 개념이다. 국내적으로는 갈등(위험)의 정도, 대응 방안, 예상 영향을 투명하게 소통하며, 불확실성을 줄여 중의원·참의원 선거 등 정치 행사에 효과적으로 활용·촉구할 수 있다. 한편, 외교를 넘어 국민감정을 자극하는 혼란을 최소화하고 피해를 줄이는 핵심 수단으로도 기능하고 있다는 점도 주목할 필요가 있다.야스쿠니 문제는 일본 국내 정치 도구를 넘어서 국제적 리스크와 외교적 계산 대상이다. 한일·중일 관계 냉각과 국제적 파장을 일으킨 배경과 밀접히 관련된다.일본 자민당 정치의 본질을 이해하려면 단순한 정당 구조나 정책을 넘어 '야스쿠니 신사'가 지닌 '정치 코드'를 주목해야 한다. 1869년 메이지 일황(天皇)의 명으로 설립되어 전사자 위령을 넘어 민족 정체성과 국가주의(내셔널리즘), 그리고 '정치적 결집'의 상징이 되었다. 특히 전후 정치 엘리트, 이른바 '야스쿠니족'은 참배 의례를 통해 보수층 결속과 정통성 확보, 우익 세력 강화를 추구해왔다.아베 신조 총리는 2013년 12월 26일 참배한 뒤, 8.15 광복절에는 8년 연속 참배 대신 공물만을 보내며 태도를 조절했다. 2014년 4월 24일 버락 오바마 미국 대통령은 메이지신궁(明治神宮) 방문 중 "정의, 평화, 번영" 메시지를 내어 아베 참배와 대비되는 입장을 보였다. 미국의 불편함이 표출되자 당시 아베 내각 일부는 야스쿠니 참배 자제를 신호로 전달했고, 이후 2014년부터 '8.15'에 총리가 직접 참배하지 않는 방침을 유지(실천)한 바 있다.아베 사례는 오바마 대통령의 우려 표명 이후 참배 자제가 미·일전략대화 틀에서 '리스크'로 인식되었음을 보여준다. 이는 자민당 정치가 내부 결속뿐 아니라 동맹국과의 소통을 통해 '외교 게임'을 조율하는 전략적 정책수단으로 활용된다는 점을 시사한다. 야스쿠니 신사가 보수층 결속 코드이자 국제관계에서 불가피한 협상 카드라는 사실은, 한국 외교가 감정적 대응을 넘어서 구조적 게임의 룰을 정확히 이해하고 주도할 필요성을 강조한다. 따라서 한국 대일외교는 단순히 일본의 '참배 정치'에 대한 비판적 반응을 넘어, 정치 엘리트들이 리스크를 어떻게 관리하는지 파악해 현실적이며 실효적인 협상 전략을 모색해야 한다.이처럼 일본 우익 정치의 '야스쿠니 코드'는 국내 보수층 결집 수단이자 국제정치 협상의 핵심 카드라 할 수 있다. 한국 대일외교도 과거사 문제에만 머무르지 않고, '국제(한미일)관계' 및 '정치 효용'을 조율하는 전략적 리스크 관리 차원에서 접근해야 한다. 감정적 대응을 넘어 마치 재난과 마찬가지인 '복합 연쇄 게임'의 룰을 정확히 이해할 때 더욱 효율적이고 실용적인 협상전략을 수립할 수 있다. 이것이 한국 외교가 반드시 염두에 두어야 할 중요한 교훈이다.이시바 총리의 참의원 선거 참패는 '정치 재해'에 비견될 만하다. 사임 요구가 거세지는 가운데, 이시바는 위기 국면을 극복하기 위해 야스쿠니신사 행보에서 신중한 입장을 취했다(요미우리신문, 2025.8.18 보도). 그는 보수 지지층 결집과 국제사회의 우려 사이에서 정무적 판단을 보여주며, '정치적 리스크'를 감수하면서도 8.23 한일정상회담을 준비하는 모습을 보이고 있다. 이시바 내각의 전략은 일상적 외교 관행을 넘어 위기관리 능력과 실용외교 의지를 시험대에 올려놓고 있다. 이런 선택이 국내외에 책임 있는 지도자상으로 각인될지, 아니면 추가적인 정치적 부담이 될지 주목된다.이시바 총리의 '야스쿠니 거리두기'는 자민당 지지기반 이탈이라는 심각한 정치적 제약 속에서 '한일관계의 윈셋'을 조절하려는 전략적 시도로 분석된다. 여기서 '윈셋'이란 "대외 협상전략과 국내 정치 및 이해관계 조율 과정에서 형성되며, 결과적 또는 장기적으로 복잡한 정치·경제적 갈등을 설명하는 핵심 요인"을 의미한다. '자민당 지지기반'을 일부 상실할 위험이 크다는 경고에도 불구하고, 오히려 한일관계 개선이 정치적 입지를 지키는 데 유리하다는 계산을 바탕에 두고 있다. 이는 서로 상충하는 국내 정치의 내부 압력과 외교적 외부 기대 사이에서 정치적 균형을 도모하는 매우 세밀한 조정이다.이시바 총리는 복잡한 이해관계의 압박 속에서도 궁극적으로 '정권 유지'라는 목표에 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 최근에는 '일본인 퍼스트'를 내세운 신흥 세력과 전통적 보수 진영 사이에서 일정한 공간을 조율하며 균형을 꾀하는 모습도 나타난다. 이러한 태도의 변화가 오히려 자민당 내부의 안정과 지지율 상승이라는 역설적 효과를 낳고 있다는 평가가 제기된다(요미우리신문, 2025.8.18.).특히 '야스쿠니 참배 포기'라는 결단은 향후 정치적 부담을 줄이는 동시에 국제사회와의 관계에서 리스크를 관리하려는 전략적 선택으로 해석될 수 있다. 다만 이 과정에서 전통 지지층의 반발을 불러일으키거나, 외교와 내정 차원의 소통이 부족해 국민불신과 오해가 확대될 경우, 돌이키기 힘든 악순환으로 이어질 위험도 존재한다. 그럼에도 현재까지는 다양한 변수에 능동적으로 대응하며 정권 안정에 긍정적인 효과를 거두고 있다는 평가가 우세하다.결국 한일 국교정상화 60주년을 맞이해 다가오는 한일 정상회담(8월 23~24일)은 이시바 총리의 정치적 입지를 지킬 중요한 시험대가 될 것이다. 동시에 미래지향적 협력을 모색하고 양국이 직면한 구조적 리스크에 공동 대응할 전략적 계기를 마련하는 전환점이 되기를 기대한다. 과연 '야스쿠니 거리두기'가 '신의 한 수'가 될 수 있을지 지켜보기로 하자.